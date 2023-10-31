Тур: 11.
0:0
Второй тайм: 64'
0'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
21
Ciro
Rius
14
Leonel
Picco
13
Сфорца
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ciro RiusПолузащитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сордо РамироПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
История личных встреч
Платенсе
Ньюэллс Олд Бойз
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Martinez
|2
|0.18
|Maximiliano Zalazar
|2
|0.18
|Nicolas Castro1
|2 (1)
|0.18
|Agustin Ocampo
|1
|0.09
|Ciro Rius
|1
|0.09
|Ignacio Vazquez
|1
|0.09
|Nicolas Morgantini
|1
|0.09
|Nicolas Servetto
|1 (1)
|0.09
|Luciano Ferreyra
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Кристиан I
|3
|0.27
|Guillermo May
|2
|0.18
|Мартино Анджело
|1
|0.09
|Сордо Рамиро
|1
|0.09
|Jorge Recalde
|1
|0.09
|Сфорца Хуан
|1
|0.09
|Агирре Брайан
|1
|0.09
|Ivan Gomez
|0
|0
|Веласкес Виктор
|0
|0
|Armando Mendez
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ciro Rius
|3
|1
|Gaston Suso
|3
|0
|Nicolas Castro1
|3
|0
|Franco Diaz
|3
|0
|Ramiro Macagno
|2
|0
|Nicolas Servetto
|2
|0
|Juan Infante
|2
|0
|Agustin Ocampo
|2
|0
|Nadir Zeineddin
|2
|0
|Росси Иван
|1
|0
|Miguel Jacquet
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Кристиан I
|4
|1
|Веласкес Виктор
|5
|0
|Ivan Gomez
|4
|0
|Jorge Recalde
|3
|0
|Armando Mendez
|3
|0
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Jherson Mosquera
|1
|1
|Guillermo Luis Ortiz
|2
|0
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Хайнце Габриэль
|0
|1
|Guillermo May
|0
|1
|Перес Пабло II
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Мартино Анджело
|1
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0
|Ignacio Schor
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Платенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
3
3
Платенсе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
11
5
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
5
45%
1
20%
76-90
Забито
11
10
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
4
36%
2
20%
61-75
3
27%
4
40%
76-90
Пропущено
13
9
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
5
38%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0
Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Результаты матчей
Платенсе
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
0:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
46
37
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|22 - 11
|23
|2.
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|3.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|4.
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|5.
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|6.
|11
|4
|4
|3
|7 - 5
|16
|7.
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|8.
|11
|3
|6
|2
|9 - 6
|15
|9.
|11
|4
|2
|5
|12 - 17
|14
|10.
|11
|3
|5
|3
|6 - 7
|14
|11.
|11
|3
|4
|4
|11 - 9
|13
|12.
|11
|3
|3
|5
|16 - 19
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|14.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|8 - 19
|11
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|6
|0
|11 - 6
|18
|2.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|3.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|4.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|8 - 10
|15
|6.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 8
|15
|7.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|8.
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|13 - 14
|11
|11.
|11
|1
|8
|2
|7 - 10
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|8 - 11
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|14.
|10
|1
|3
|6
|3 - 11
|6
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|6.
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|8.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|9.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|10.
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|13.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|14.
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|3.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|2 - 3
|8
|5.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|6.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|7.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|8.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|9.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|10.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|13.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|14.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|2.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|3.
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|4.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|5.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|6.
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|7.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|7 - 8
|3
|12.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Архентинос Хуниорс
|Miguel Angel Torren
|5