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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 11.
Платенсе
0:0
Второй тайм: 64'
Ньюэллс Олд Бойз
0'

Ход матча

59'
Agustin Ocampo
Nicolas Castro1
 
59'
Luciano Ferreyra
Sasha Marcich
 
60'
 
Augusto Schott
Armando Mendez
60'
 
Феррейра Кристиан I
Бальци Гилермо
Прогноз на матч от Liveresult
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Платенсе
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
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12
Ramiro
Macagno
2
Raul
Lozano
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
21
Ciro
Rius
14
Leonel
Picco
11
Nicolas
Castro1
18
Sasha
Marcich
8
Franco
Diaz
77
Ronaldo
Martinez
1
Lucas
Hoyos
14
Armando
Mendez
42
Guillermo
Luis
Ortiz
37
Главинович
Ян
23
Мартино
Анджело
13
Сфорца
Хуан
44
Франциско
Гонсалес
I
7
Ivan
Gomez
47
Бальци
Гилермо
18
Агирре
Брайан
28
Jorge
Recalde
Платенсе
4-4-1-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-1-4-1

История личных встреч

Платенсе
Ньюэллс Олд Бойз

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
1:1
КПЛ
3:1
ЛП
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Martinez 2 0.18
Maximiliano Zalazar 2 0.18
Nicolas Castro1 2 (1) 0.18
Agustin Ocampo 1 0.09
Ciro Rius 1 0.09
Ignacio Vazquez 1 0.09
Nicolas Morgantini 1 0.09
Nicolas Servetto 1 (1) 0.09
Luciano Ferreyra 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Кристиан I 3 0.27
Guillermo May 2 0.18
Мартино Анджело 1 0.09
Сордо Рамиро 1 0.09
Jorge Recalde 1 0.09
Сфорца Хуан 1 0.09
Агирре Брайан 1 0.09
Ivan Gomez 0 0
Веласкес Виктор 0 0
Armando Mendez 0 0

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ciro Rius 3 1
Gaston Suso 3 0
Nicolas Castro1 3 0
Franco Diaz 3 0
Ramiro Macagno 2 0
Nicolas Servetto 2 0
Juan Infante 2 0
Agustin Ocampo 2 0
Nadir Zeineddin 2 0
Росси Иван 1 0
Miguel Jacquet 1 0
Leonel Picco 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Кристиан I 4 1
Веласкес Виктор 5 0
Ivan Gomez 4 0
Jorge Recalde 3 0
Armando Mendez 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Jherson Mosquera 1 1
Guillermo Luis Ortiz 2 0
Lucas Hoyos 2 0
Хайнце Габриэль 0 1
Guillermo May 0 1
Перес Пабло II 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Мартино Анджело 1 0
Захир Факундо Мансиллья 1 0
Ignacio Schor 1 0
Агирре Брайан 1 0

Результаты матчей

Платенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Платенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

3
3
Платенсе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

11
5
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
5
45%
1
20%
76-90

Забито

11
10
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
4
36%
2
20%
61-75
3
27%
4
40%
76-90

Пропущено

13
9
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
5
38%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0
Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1

Результаты матчей

Платенсе
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 22 - 11 23
2.
Индепендьенте Авельянеда
 11 5 4 2 11 - 7 19
3.
Уракан
 0:0 11 5 2 4 14 - 10 17
4.
Колон
 11 5 2 4 14 - 12 17
5.
Велес Сарсфилд
 11 5 2 4 12 - 11 17
6.
Банфилд
 11 4 4 3 7 - 5 16
7.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 11 - 10 16
8.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 9 - 6 15
9.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 2 5 12 - 17 14
10.
Атлетико Тукуман
 11 3 5 3 6 - 7 14
11.
Тальерес Кордоба
 11 3 4 4 11 - 9 13
12.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 16 - 19 12
13.
Арсенал Саранди
 11 3 3 5 9 - 12 12
14.
Барракас Сентраль
 0:0 11 3 2 6 8 - 19 11

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 10 4 6 0 11 - 6 18
2.
Бельграно
 11 4 6 1 15 - 10 18
3.
Расинг Авельянеда
 10 4 4 2 13 - 12 16
4.
Платенсе
 0:0 11 4 4 3 11 - 13 16
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 3 3 8 - 10 15
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 11 4 3 4 11 - 8 15
7.
Дефенса и Хустисия
 10 3 4 3 9 - 8 13
8.
Унион Санта-Фе
 10 2 6 2 8 - 7 12
9.
Сармьенто
 11 2 6 3 7 - 7 12
10.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 1 8 2 7 - 10 11
12.
Ланус
 11 2 4 5 8 - 11 10
13.
Эстудиантес Ла Плата
 11 2 4 5 7 - 11 10
14.
Тигре
 10 1 3 6 3 - 11 6

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 5 0 0 13 - 2 15
2.
Росарио Сентраль
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 0:0 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Велес Сарсфилд
 5 4 0 1 8 - 3 12
6.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 3 - 0 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
8.
Барракас Сентраль
 0:0 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
Арсенал Саранди
 5 3 1 1 5 - 3 10
10.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 11 9
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Архентинос Хуниорс
 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 0:0 6 3 3 0 5 - 2 12
2.
Бельграно
 5 3 2 0 11 - 6 11
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 0 2 7 - 7 9
5.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
Ланус
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 5 2 1 2 4 - 4 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 4 0 3 - 2 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4
14.
Тигре
 5 0 3 2 1 - 4 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 6 2 4 0 5 - 2 10
2.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 2 1 5 - 5 8
3.
Ривер Плейт
 6 2 2 2 9 - 9 8
4.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 2 2 3 - 6 5
6.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
7.
Уракан
 0:0 5 1 1 3 4 - 6 4
8.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
9.
Тальерес Кордоба
 5 1 0 4 4 - 7 3
10.
Колон
 5 1 0 4 4 - 8 3
11.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Арсенал Саранди
 6 0 2 4 4 - 9 2
13.
Росарио Сентраль
 4 0 1 3 2 - 7 1
14.
Барракас Сентраль
 0:0 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 5 2 3 0 7 - 4 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 6 2 2 2 7 - 4 8
3.
Расинг Авельянеда
 5 1 4 0 6 - 5 7
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 4 1 2 - 2 7
5.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
6.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 5 - 5 5
7.
Дефенса и Хустисия
 5 1 2 2 3 - 3 5
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
10.
Платенсе
 0:0 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
12.
Тигре
 5 1 0 4 2 - 7 3
13.
Сармьенто
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Ривер Плейт Рондон Саломон 5
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Архентинос Хуниорс Miguel Angel Torren 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Платенсе
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
5.06
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