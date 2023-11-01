Тур: 11.
1:0
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаDaniel Barrea
1:0
43' ГолEzequiel Forclaz
70' Желтая карточкаManuel Guillen
78' Желтая карточкаNicolas Reniero
80' Желтая карточкаFederico Rasmussen
90' Желтая карточкаPier Barrios
90'+6
Ход матча
39'
43'
1:0
70'
78'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Martin
Garay
31
Лопес
Ренцо
25
Bruno
Sosa
10
Hernan
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Лопес РенцоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
18 Blas Armoa
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Тигре
Годой Крус
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
23 матча
43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.6
1.23
Среднее время на гол
56
73
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.62
0.9
Среднее время на гол
55
100
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.61
1.09
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
55
82
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brian Abel Luciatti
|2
|0.18
|Рохас Роберт
|1
|0.09
|Ezequiel Forclaz
|1
|0.09
|Кастро Алексис
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Парадела Хосе
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tadeo Allende
|4
|0.36
|Конечни Томас
|3
|0.27
|Hernan Lopez
|1
|0.09
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.09
|Daniel Barrea
|1
|0.09
|Thomas Galdames
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Pier Barrios
|0
|0
|Salomon Rodriguez
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меносси Лукас
|3
|0
|Sebastian Prieto
|3
|0
|Sebastian Prediger II
|3
|0
|Рохас Роберт
|2
|0
|Sebastian Medina
|2
|0
|Лопес Ренцо
|1
|0
|Brian Abel Luciatti
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Рохас Сантьяго
|1
|0
|Martin Garay
|1
|0
|Парадела Хосе
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
|Martin Ortega
|1
|0
|Ezequiel Forclaz
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конечни Томас
|3
|1
|Thomas Galdames
|2
|1
|Federico Rasmussen
|3
|0
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Manuel Guillen
|3
|0
|Pier Barrios
|2
|0
|Bruno Sosa
|2
|0
|Daniel Barrea
|2
|0
|Cristian Nunez
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Lucas Arce
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Лусиано Мартин
|1
|0
|Tadeo Allende
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Годой Крус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Тигре
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Годой Крус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
4
Тигре
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Годой Крус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
3
30%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0
Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Колон - Тигре 1:3 Тигре - Либертад 0:1 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Либертад - Тигре 2:1 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1
Годой Крус
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1
Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1
Результаты матчей
Тигре
Годой Крус
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
4 раза 36%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Тигре
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
83
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|9 - 10
|18
|2.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|3.
|11
|4
|6
|1
|11 - 7
|18
|4.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|5.
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|6.
|11
|4
|3
|4
|11 - 8
|15
|7.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|8.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|9.
|0:1
|11
|2
|6
|3
|8 - 8
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|13 - 14
|11
|11.
|11
|1
|8
|2
|7 - 10
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|8 - 11
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|14.
|11
|2
|3
|6
|4 - 11
|9
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 6
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|0:1
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|12.
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|2.
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|3.
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|4.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|5.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|6.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|7.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|8.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|7 - 8
|3
|12.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Архентинос Хуниорс
|Miguel Angel Torren
|5