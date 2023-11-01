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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 11.
Сентраль Кордоба СдЕ
1:0
Первый тайм: 41'
Унион Санта-Фе
0'
1:0
31' Гол
Lucas Emanuel Gamba

Ход матча

31'
Lucas Emanuel Gamba
(Mauro Pitton)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
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Сентраль Кордоба СдЕ
Ничья
Унион Санта-Фе
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22
Matias
Mansilla
6
Sebastian
Valdez
14
Gonzalo
Goni
29
Gustavo
Canto
36
Jose
Amado
26
Juan
Andres
Meli
23
Калински
Энсо
28
Mauro
Pitton
25
Масиэль
Леандро
20
Cristhian
Ocampos
18
Lucas
Emanuel
Gamba
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
34
Franco
Pardo
2
Franco
Calderon
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
19
Tiago
Banega
17
Marcos
Mosqueira
7
Mauro
Luna
Diale
10
Kevin
Zenon
9
Хавьер
Моралес
30
Jerome
Domina
Сентраль Кордоба СдЕ
5-3-2
Унион Санта-Фе
3-5-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Унион Санта-Фе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
1:4
ЛП
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
72

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Miguel Rodriguez 3 0.27
Cristhian Ocampos 1 0.09
Lucas Emanuel Gamba 1 0.09
Brian Farioli 1 0.09
Mateo Sanabria 1 0.09
Lucas Angelini 1 0.09
Калински Энсо 0 0
Жордан Федерико 0 0
Mauro Pitton 0 0
Масиэль Леандро 0 0
Gonzalo Alvez 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хавьер Моралес 4 0.36
Kevin Zenon 1 0.09
Орсини Николас 1 0.09
Mauro Luna Diale 1 0.09
Marcos Mosqueira 1 0.09
Federico Vera 0 0
Enzo Roldan 0 0
Jerome Domina 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mauro Pitton 4 0
Масиэль Леандро 4 0
Juan Andres Meli 3 0
Gustavo Canto 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Ранхель Микаэль 1 0
Brian Blasi 1 0
Патиньо Хуан 1 0
Sebastian Valdez 1 0
Cristhian Ocampos 1 0
Lucas Angelini 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Calderon 5 1
Пас Николас 5 0
Federico Vera 2 0
Jerome Domina 2 0
Корвалан Клаудио 1 0
Хавьер Моралес 1 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Tiago Banega 1 0
Kevin Zenon 1 0
Patricio Tanda 1 0
Marcos Mosqueira 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
2
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Сентраль Кордоба СдЕ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Унион Санта-Фе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
4
67%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

9
7
0 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
4
44%
2
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 поражения
Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0
Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
Унион Санта-Фе

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба СдЕ
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
1
9
1
9
2.5
1
9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 22 - 11 23
2.
Индепендьенте Авельянеда
 11 5 4 2 11 - 7 19
3.
Уракан
 11 5 2 4 14 - 10 17
4.
Колон
 11 5 2 4 14 - 12 17
5.
Велес Сарсфилд
 11 5 2 4 12 - 11 17
6.
Банфилд
 11 4 4 3 7 - 5 16
7.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 11 - 10 16
8.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 9 - 6 15
9.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 2 5 12 - 17 14
10.
Атлетико Тукуман
 11 3 5 3 6 - 7 14
11.
Тальерес Кордоба
 11 3 4 4 11 - 9 13
12.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 16 - 19 12
13.
Арсенал Саранди
 11 3 3 5 9 - 12 12
14.
Барракас Сентраль
 11 3 2 6 8 - 19 11

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 11 5 3 3 9 - 10 18
2.
Бельграно
 11 4 6 1 15 - 10 18
3.
Годой Крус
 11 4 6 1 11 - 7 18
4.
Расинг Авельянеда
 10 4 4 2 13 - 12 16
5.
Платенсе
 11 4 4 3 11 - 13 16
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 11 - 8 15
7.
Дефенса и Хустисия
 10 3 4 3 9 - 8 13
8.
Сармьенто
 11 2 6 3 7 - 7 12
9.
Унион Санта-Фе
 0:1 11 2 6 3 8 - 8 12
10.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 1 8 2 7 - 10 11
12.
Ланус
 11 2 4 5 8 - 11 10
13.
Эстудиантес Ла Плата
 11 2 4 5 7 - 11 10
14.
Тигре
 11 2 3 6 4 - 11 9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 5 0 0 13 - 2 15
2.
Росарио Сентраль
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Велес Сарсфилд
 5 4 0 1 8 - 3 12
6.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 3 - 0 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
8.
Барракас Сентраль
 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
Арсенал Саранди
 5 3 1 1 5 - 3 10
10.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 11 9
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Архентинос Хуниорс
 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 6 4 1 1 7 - 6 13
2.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
3.
Бельграно
 5 3 2 0 11 - 6 11
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 0 2 7 - 7 9
5.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
Ланус
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 4 7
11.
Унион Санта-Фе
 0:1 5 1 4 0 3 - 2 7
12.
Тигре
 6 1 3 2 2 - 4 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 6 2 4 0 5 - 2 10
2.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 2 1 5 - 5 8
3.
Ривер Плейт
 6 2 2 2 9 - 9 8
4.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 2 2 3 - 6 5
6.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
7.
Уракан
 5 1 1 3 4 - 6 4
8.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
9.
Тальерес Кордоба
 5 1 0 4 4 - 7 3
10.
Колон
 5 1 0 4 4 - 8 3
11.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Арсенал Саранди
 6 0 2 4 4 - 9 2
13.
Росарио Сентраль
 4 0 1 3 2 - 7 1
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 7 - 4 8
3.
Расинг Авельянеда
 5 1 4 0 6 - 5 7
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 4 1 2 - 2 7
5.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
6.
Дефенса и Хустисия
 5 1 2 2 3 - 3 5
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 5 1 2 2 2 - 4 5
8.
Унион Санта-Фе
 0:1 6 1 2 3 5 - 6 5
9.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
10.
Платенсе
 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
12.
Тигре
 5 1 0 4 2 - 7 3
13.
Сармьенто
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Ривер Плейт Рондон Саломон 5
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Архентинос Хуниорс Miguel Angel Torren 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
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Сентраль Кордоба СдЕ
Ничья
Унион Санта-Фе
3.32
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2.60
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3.15
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