Тур: 11.
1:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
31'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Gonzalo
Goni
36
Jose
Amado
28
Mauro
Pitton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
36 Jose AmadoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
-
24 Патиньо ХуанЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
31 Gino Olguin
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Franco PardoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Tiago BanegaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
27 Juan Bircher
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
История личных встреч
Сентраль Кордоба СдЕ
Унион Санта-Фе
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
72
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Miguel Rodriguez
|3
|0.27
|Cristhian Ocampos
|1
|0.09
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0.09
|Brian Farioli
|1
|0.09
|Mateo Sanabria
|1
|0.09
|Lucas Angelini
|1
|0.09
|Калински Энсо
|0
|0
|Жордан Федерико
|0
|0
|Mauro Pitton
|0
|0
|Масиэль Леандро
|0
|0
|Gonzalo Alvez
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хавьер Моралес
|4
|0.36
|Kevin Zenon
|1
|0.09
|Орсини Николас
|1
|0.09
|Mauro Luna Diale
|1
|0.09
|Marcos Mosqueira
|1
|0.09
|Federico Vera
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
|Jerome Domina
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mauro Pitton
|4
|0
|Масиэль Леандро
|4
|0
|Juan Andres Meli
|3
|0
|Gustavo Canto
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Ранхель Микаэль
|1
|0
|Brian Blasi
|1
|0
|Патиньо Хуан
|1
|0
|Sebastian Valdez
|1
|0
|Cristhian Ocampos
|1
|0
|Lucas Angelini
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franco Calderon
|5
|1
|Пас Николас
|5
|0
|Federico Vera
|2
|0
|Jerome Domina
|2
|0
|Корвалан Клаудио
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Tiago Banega
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Patricio Tanda
|1
|0
|Marcos Mosqueira
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
2
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Сентраль Кордоба СдЕ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Унион Санта-Фе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
4
67%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
9
7
0 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
4
44%
2
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 поражения
Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0
Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
Унион Санта-Фе
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба СдЕ
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
64
28
19
19
19
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|9 - 10
|18
|2.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|3.
|11
|4
|6
|1
|11 - 7
|18
|4.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|5.
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|6.
|11
|4
|3
|4
|11 - 8
|15
|7.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|8.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|9.
|0:1
|11
|2
|6
|3
|8 - 8
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|13 - 14
|11
|11.
|11
|1
|8
|2
|7 - 10
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|8 - 11
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|14.
|11
|2
|3
|6
|4 - 11
|9
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 6
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|0:1
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|12.
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|2.
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|3.
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|4.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|5.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|6.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|7.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|8.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|7 - 8
|3
|12.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Архентинос Хуниорс
|Miguel Angel Torren
|5