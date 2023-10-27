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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 9978
Гройтер Фюрт
4:0
Конец матча
Оснабрюк
0'
0:0
22' Не забитый пенальти
Хргота Бранимир
29' Желтая карточка
Jannes Wulff
40' Желтая карточка
Florian Kleinhansl
44' Желтая карточка
Dave Gnaase
1:0
45' Гол
Грин Джулиан
2:0
47' Гол
Зиб Арминдо
3:0
74' Гол
Абиама Диксон
4:0
75' Гол
Лемперте Тим
90'+5

Ход матча

22'
Хргота Бранимир
0:0
29'
 
Jannes Wulff
40'
 
Florian Kleinhansl
44'
 
Dave Gnaase
45'
Грин Джулиан
1:0
46'
 
Макридис Хараламбос
Jannes Wulff
47'
Зиб Арминдо
(Юнг Гидеон)
2:0
57'
 
Теше Роберт
Lukas Kunze
57'
 
Виманн Никлас
Henry Rorig
64'
Дитц Максимилиан
Юнг Гидеон
 
65'
Абиама Диксон
Зиб Арминдо
 
71'
 
Вридт Квази
Конте Кристиан
74'
Абиама Диксон
(Хргота Бранимир)
3:0
74'
Србени Деннис
Хргота Бранимир
 
75'
Лемперте Тим
(Абиама Диксон)
4:0
79'
Петков Лукас
Вагнер Роберт
 
79'
Консбрух Джомейн
Лемперте Тим
 
84'
 
Тальхаммер Максимилиан
Dave Gnaase

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 569 Количество передач 314
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
4
Михальски
Дамян
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
5
Хаддади
Уссама
22
Вагнер
Роберт
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
1
Грилль
Леннарт
16
Henry
Rorig
4
Гьямфи
Максвелл
33
Бирман
Тимо
3
Florian
Kleinhansl
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
32
Jannes
Wulff
9
Erik
Engelhardt
17
Конте
Кристиан
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Оснабрюк
4-3-3

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Оснабрюк

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
3:0
Б2
5:1
Б2
4:2
Б2
0:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.44
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

62
90

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 4 0.36
Лемперте Тим 3 0.27
Абиама Диксон 3 0.27
Михальски Дамян 3 0.27
Грин Джулиан 2 0.18
Зиб Арминдо 2 0.18
Вагнер Роберт 0 0
Юнг Гидеон 0 0
Аста Симон 0 0
Чалханоглу Керим 0 0
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 4 0.36
Конте Кристиан 2 0.18
Florian Kleinhansl 1 0.09
Теше Роберт 1 0.09
Диаките Умар 1 0.09
Dave Gnaase 1 0.09
Кюизанс Микаэль 1 (1) 0.09
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грин Джулиан 2 1
Александр Цорнигер 1 1
Юнг Гидеон 2 0
Србени Деннис 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Михальски Дамян 2 0
Дитц Максимилиан 2 0
Майерхёфер Марко 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Лемперте Тим 1 0
Абиама Диксон 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 4 1
Dave Gnaase 4 0
Гьямфи Максвелл 3 0
Florian Kleinhansl 3 0
Теше Роберт 2 0
Вридт Квази 2 0
Виманн Никлас 0 1
Ферхук Йон 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Конте Кристиан 1 0
Ниманн Ноэль 1 0
Jannes Wulff 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Оснабрюк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
3
Гройтер Фюрт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Оснабрюк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

2
4
Гройтер Фюрт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Оснабрюк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

14
3
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
1
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
2
67%
76-90

Пропущено

7
15
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
13%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
67%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
3
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
1
9%
4
33%
76-90

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
4
24%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
29%
29%
3
27%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
9%
61-75
1
6%
4
36%
76-90

Пропущено

18
27
12 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
2
11%
3
11%
1-15
5
28%
2
7%
16-30
5
28%
5
19%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
3
17%
7
26%
61-75
1
6%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1
Оснабрюк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2
Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Оснабрюк

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

5:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
4
2
3
3
2.5
3
3
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
4
7
3
8
2.5
3
8
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 11 6 3 2 23 - 11 21
2.
Гамбург
 10 6 2 2 19 - 10 20
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 8 20
4.
Хольштайн Киль
 10 6 1 3 18 - 16 19
5.
Ганновер 96
 10 5 3 2 22 - 12 18
6.
Кайзерслаутерн
 10 5 2 3 21 - 18 17
7.
Эльвeрсберг
 10 4 3 3 15 - 15 15
8.
Падерборн
 10 4 3 3 16 - 17 15
9.
Нюрнберг
 10 4 3 3 16 - 19 15
10.
Гройтер Фюрт
 11 4 3 4 18 - 17 15
11.
Магдебург
 10 3 4 3 19 - 17 13
12.
Герта
 10 4 0 6 19 - 19 12
13.
Ганза
 10 4 0 6 11 - 16 12
14.
Карлсруэ
 10 3 3 4 16 - 16 12
15.
Веен Висбаден
 10 3 3 4 9 - 11 12
16.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 23 7
17.
Оснабрюк
 11 1 3 7 11 - 27 6
18.
Айнтрахт Бр
 11 1 2 8 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
3.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
4.
Санкт-Паули
 5 3 2 0 13 - 3 11
5.
Нюрнберг
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Фортуна
 6 3 2 1 11 - 8 11
7.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
8.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
9.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
10.
Карлсруэ
 5 2 2 1 8 - 5 8
11.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
12.
Хольштайн Киль
 5 2 1 2 9 - 10 7
13.
Эльвeрсберг
 5 2 1 2 7 - 9 7
14.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
15.
Шальке 04
 4 2 0 2 8 - 7 6
16.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
3.
Санкт-Паули
 5 2 3 0 7 - 5 9
4.
Эльвeрсберг
 5 2 2 1 8 - 6 8
5.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
6.
Падерборн
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Веен Висбаден
 5 2 0 3 5 - 6 6
8.
Герта
 6 2 0 4 10 - 16 6
9.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
11.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
12.
Карлсруэ
 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Нюрнберг
 5 1 1 3 7 - 14 4
14.
Ганза
 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Гройтер Фюрт
 5 0 2 3 3 - 11 2
16.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
17.
Шальке 04
 6 0 1 5 6 - 16 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Герта Табакович Харис 7 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Гамбург Глацель Роберт 6 (2)
Фортуна Цолис Христос 6 (1)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 6
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 4
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
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    • 46'
      Jannes Wulff уходит с поля. Макридис Хараламбос выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О Л - Грин Джулиан бьет в цель!
    • 44'
      Dave Gnaase получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Florian Kleinhansl получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Jannes Wulff получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Хргота Бранимир пробил пенальти, но не смог забить!
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