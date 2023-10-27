Тур: 11. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер. Зрители: 9978
4:0
Конец матча
0'
0:0
22' Не забитый пенальтиХргота Бранимир
29' Желтая карточкаJannes Wulff
40' Желтая карточкаFlorian Kleinhansl
44' Желтая карточкаDave Gnaase
1:0
45' ГолГрин Джулиан
2:0
47' ГолЗиб Арминдо
3:0
74' ГолАбиама Диксон
4:0
75' ГолЛемперте Тим
90'+5
Ход матча
22'
0:0
29'
44'
45'
1:0
47'
2:0
74'
3:0
75'
4:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
569 Количество передач 314
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
16
Henry
Rorig
33
Бирман
Тимо
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
32
Jannes
Wulff
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Ben Schlicke
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Henry RorigЗащитник
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
-
13 Lukas KunzeПолузащитник
-
32 Jannes WulffНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
-
23 Ферхук ЙонНападающий
-
Главный тренер: Tobias Schweinsteiger
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Оснабрюк
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.44
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
62
90
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|4
|0.36
|Лемперте Тим
|3
|0.27
|Абиама Диксон
|3
|0.27
|Михальски Дамян
|3
|0.27
|Грин Джулиан
|2
|0.18
|Зиб Арминдо
|2
|0.18
|Вагнер Роберт
|0
|0
|Юнг Гидеон
|0
|0
|Аста Симон
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|4
|0.36
|Конте Кристиан
|2
|0.18
|Florian Kleinhansl
|1
|0.09
|Теше Роберт
|1
|0.09
|Диаките Умар
|1
|0.09
|Dave Gnaase
|1
|0.09
|Кюизанс Микаэль
|1 (1)
|0.09
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грин Джулиан
|2
|1
|Александр Цорнигер
|1
|1
|Юнг Гидеон
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Дитц Максимилиан
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|4
|1
|Dave Gnaase
|4
|0
|Гьямфи Максвелл
|3
|0
|Florian Kleinhansl
|3
|0
|Теше Роберт
|2
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Виманн Никлас
|0
|1
|Ферхук Йон
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
|Jannes Wulff
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Оснабрюк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
3
Гройтер Фюрт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Оснабрюк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
2
4
Гройтер Фюрт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Оснабрюк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
14
3
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
1
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
2
67%
76-90
Пропущено
7
15
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
13%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
67%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
3
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
1
9%
4
33%
76-90
Забито
17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
4
24%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
29%
29%
3
27%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
9%
61-75
1
6%
4
36%
76-90
Пропущено
18
27
12 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
2
11%
3
11%
1-15
5
28%
2
7%
16-30
5
28%
5
19%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
3
17%
7
26%
61-75
1
6%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1
Оснабрюк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2
Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Оснабрюк
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
4
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
5:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Оснабрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
42
33
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
38
47
38
38
110
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (2)
|Фортуна
|Цолис Христос
|6 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|6
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 4
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3