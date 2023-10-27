Тур: 11. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг). Зрители: 19333
1:4
Конец матча
0'
0:1
12' ГолЦолис Христос
0:2
15' ГолВермейж Винсент
52' Желтая карточкаИйоха Эммануэль
1:2
59' ГолКрюгер Флориан
63' Желтая карточкаHasan Kurucay
1:3
63' ГолСиберт Джамиль
73' Желтая карточкаМаркс Ян-Хендрик
1:4
90' ГолТанака Ао
90'+10
Ход матча
12'
0:1
15'
0:2
52'
59'
63'
63'
73'
90'
1:4
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 6
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 6
-
12 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
407 Количество передач 443
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
11
Ихорст
Лук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ихорст ЛукНападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Сиди АлассанПолузащитник
-
17 Амин ЮссефПолузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
-
Главный тренер: Marc Pfitzner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
46 Sima Suso
-
18 Jona Niemiec
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Фортуна
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
19 матчей
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.3
1.33
Среднее время на гол
69
67
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
28
27
Голов в среднем за матч
1.47
1.42
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
63
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|3
|0.27
|Крюгер Флориан
|1
|0.09
|Кауфманн Фабио
|1
|0.09
|Иванов Роберт
|1
|0.09
|Хельгасон Торир
|1
|0.09
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
|Краусе Робин
|0
|0
|Донкор Антон
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|6 (2)
|0.55
|Танака Ао
|3
|0.27
|Де Вейс Йорди
|2
|0.18
|Вермейж Винсент
|2
|0.18
|Клаус Феликс
|2
|0.18
|Циммерман Маттиас
|1
|0.09
|Сиберт Джамиль
|1
|0.09
|Гинчек Даниэль
|1
|0.09
|Хоффманн Андре
|1
|0.09
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.09
|Yannik Engelhardt
|1
|0.09
|Jona Niemiec
|1
|0.09
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
|Николя Гавори
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|2
|1
|Hasan Kurucay
|2
|1
|Иванов Роберт
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Декарли Сауло
|2
|0
|Johan Gomez
|2
|0
|Краусе Робин
|2
|0
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Риттмюллер Марвин
|1
|0
|Виб Данило
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yannik Engelhardt
|4
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Клаус Феликс
|2
|0
|Takashi Uchino
|2
|0
|Николя Гавори
|2
|0
|Де Вейс Йорди
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Ийоха Эммануэль
|2
|0
|Сиберт Джамиль
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Вермейж Винсент
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Фортуна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
0
Айнтрахт Бр
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Фортуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
0
10
Айнтрахт Бр
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Фортуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
4
33%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
33%
76-90
Забито
1
11
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
7
64%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Забито
7
23
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
5
22%
1-15
2
29%
2
9%
16-30
1
14%
3
13%
31-45
1
14%
7
30%
46-60
1
14%
3
13%
61-75
2
29%
3
13%
76-90
Пропущено
22
11
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
14%
3
27%
1-15
4
18%
1
9%
16-30
6
27%
2
18%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
23%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0
Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14
Фортуна
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1
Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Фортуна
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
92
110
56
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (2)
|Фортуна
|Цолис Христос
|6 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|6
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 4
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3