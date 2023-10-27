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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 19333
Айнтрахт Бр
1:4
Конец матча
Фортуна
0'
0:1
12' Гол
Цолис Христос
0:2
15' Гол
Вермейж Винсент
52' Желтая карточка
Ийоха Эммануэль
1:2
59' Гол
Крюгер Флориан
63' Желтая карточка
Hasan Kurucay
1:3
63' Гол
Сиберт Джамиль
73' Желтая карточка
Маркс Ян-Хендрик
1:4
90' Гол
Танака Ао
90'+10
1
Хофманн
Роб-Торбен
26
Маркс
Ян-Хендрик
30
Берендт
Бриан
29
Hasan
Kurucay
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
4
Николау
Яннис
37
Кауфманн
Фабио
7
Мультауп
Маурице
10
Крюгер
Флориан
11
Ихорст
Лук
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
20
Сиберт
Джамиль
30
Де
Вейс
Йорди
19
Ийоха
Эммануэль
23
Аппелькамп
Синта
6
Yannik
Engelhardt
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
9
Вермейж
Винсент
7
Цолис
Христос
Айнтрахт Бр
4-2-3-1
Фортуна
4-3-3

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Фортуна

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
0:1
Б2
3:1
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
0:1
Б2
2:2
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
1:1
Б3
5:5
Б3
2:1
РЛС
1:1
РЛС
1:1

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.3
1.33

Среднее время на гол

69
67

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.47
1.42

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
63

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 3 0.27
Крюгер Флориан 1 0.09
Кауфманн Фабио 1 0.09
Иванов Роберт 1 0.09
Хельгасон Торир 1 0.09
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0
Краусе Робин 0 0
Донкор Антон 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 6 (2) 0.55
Танака Ао 3 0.27
Де Вейс Йорди 2 0.18
Вермейж Винсент 2 0.18
Клаус Феликс 2 0.18
Циммерман Маттиас 1 0.09
Сиберт Джамиль 1 0.09
Гинчек Даниэль 1 0.09
Хоффманн Андре 1 0.09
Ийоха Эммануэль 1 0.09
Yannik Engelhardt 1 0.09
Jona Niemiec 1 0.09
Аппелькамп Синта 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Николя Гавори 0 0
Ястржембски Деннис 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 2 1
Hasan Kurucay 2 1
Иванов Роберт 3 0
Берендт Бриан 1 1
Декарли Сауло 2 0
Johan Gomez 2 0
Краусе Робин 2 0
Кауфманн Фабио 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Риттмюллер Марвин 1 0
Виб Данило 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yannik Engelhardt 4 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Клаус Феликс 2 0
Takashi Uchino 2 0
Николя Гавори 2 0
Де Вейс Йорди 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Ийоха Эммануэль 2 0
Сиберт Джамиль 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Вермейж Винсент 1 0
Цолис Христос 1 0
Обердорф Тим 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Фортуна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
0
Айнтрахт Бр
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Фортуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

0
10
Айнтрахт Бр
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Фортуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
4
33%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
33%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
7
64%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Забито

7
23
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
5
22%
1-15
2
29%
2
9%
16-30
1
14%
3
13%
31-45
1
14%
7
30%
46-60
1
14%
3
13%
61-75
2
29%
3
13%
76-90

Пропущено

22
11
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
14%
3
27%
1-15
4
18%
1
9%
16-30
6
27%
2
18%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
23%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0
Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14
Фортуна
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1
Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Фортуна

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
1
10
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 11 6 3 2 23 - 11 21
2.
Гамбург
 10 6 2 2 19 - 10 20
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 8 20
4.
Хольштайн Киль
 10 6 1 3 18 - 16 19
5.
Ганновер 96
 10 5 3 2 22 - 12 18
6.
Кайзерслаутерн
 10 5 2 3 21 - 18 17
7.
Эльвeрсберг
 10 4 3 3 15 - 15 15
8.
Падерборн
 10 4 3 3 16 - 17 15
9.
Нюрнберг
 10 4 3 3 16 - 19 15
10.
Гройтер Фюрт
 11 4 3 4 18 - 17 15
11.
Магдебург
 10 3 4 3 19 - 17 13
12.
Герта
 10 4 0 6 19 - 19 12
13.
Ганза
 10 4 0 6 11 - 16 12
14.
Карлсруэ
 10 3 3 4 16 - 16 12
15.
Веен Висбаден
 10 3 3 4 9 - 11 12
16.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 23 7
17.
Оснабрюк
 11 1 3 7 11 - 27 6
18.
Айнтрахт Бр
 11 1 2 8 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
3.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
4.
Санкт-Паули
 5 3 2 0 13 - 3 11
5.
Нюрнберг
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Фортуна
 6 3 2 1 11 - 8 11
7.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
8.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
9.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
10.
Карлсруэ
 5 2 2 1 8 - 5 8
11.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
12.
Хольштайн Киль
 5 2 1 2 9 - 10 7
13.
Эльвeрсберг
 5 2 1 2 7 - 9 7
14.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
15.
Шальке 04
 4 2 0 2 8 - 7 6
16.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
3.
Санкт-Паули
 5 2 3 0 7 - 5 9
4.
Эльвeрсберг
 5 2 2 1 8 - 6 8
5.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
6.
Падерборн
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Веен Висбаден
 5 2 0 3 5 - 6 6
8.
Герта
 6 2 0 4 10 - 16 6
9.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
11.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
12.
Карлсруэ
 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Нюрнберг
 5 1 1 3 7 - 14 4
14.
Ганза
 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Гройтер Фюрт
 5 0 2 3 3 - 11 2
16.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
17.
Шальке 04
 6 0 1 5 6 - 16 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Герта Табакович Харис 7 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Гамбург Глацель Роберт 6 (2)
Фортуна Цолис Христос 6 (1)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 6
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 4
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
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    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Цолис Христос сделал результативную передачу.
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