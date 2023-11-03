  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Эльвeрсберг
0:1
Первый тайм: 30'
Санкт-Паули
0'
0:1
16' Гол
Эггештайн Йоханнес
28' Желтая карточка
Вандермерш Юго

Ход матча

16'
0:1
Эггештайн Йоханнес
(Хартель Марсель)
28'
Вандермерш Юго
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Санкт-Паули
7.90
Реклама, betcity.ru
4.50
Реклама, betcity.ru
2.03
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
23
Сикингер
Карло
5
Якель
Фредерик
33
Maurice
Neubauer
14
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
5
Валь
Хауке
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Philipp
Treu
24
Меткалф
Коннор
11
Эггештайн
Йоханнес
17
Oladapo
Afolayan
Эльвeрсберг
4-2-3-1
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Эльвeрсберг
Санкт-Паули

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
4:2

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фагир Вахид 3 0.25
Luca Pascal Schnellbacher 2 0.17
Jannik Rochelt 2 0.17
Manuel Feil 2 0.17
Paul Stock 1 0.08
Сикингер Карло 1 0.08
Semih Sahin 1 0.08
Ваннер Пауль 1 0.08
Якобсен Торе 1 (1) 0.08
Коррейя Марсель 1 0.08
Боямба Джозеф 1 0.08
Maurice Neubauer 1 0.08
Якель Фредерик 0 0
Robin Fellhauer 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эггештайн Йоханнес 6 0.5
Хартель Марсель 5 (2) 0.42
Elias Saad 3 0.25
Меткалф Коннор 2 0.17
Ирвайн Джексон 1 0.08
Аменийдо Этьенн 1 0.08
Смит Эрик 1 0.08
Oladapo Afolayan 1 0.08
Рицка Ларс 1 0.08
Бухальфа Карло 1 0.08
Philipp Treu 1 0.08

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Торе 5 0
Сикингер Карло 4 0
Semih Sahin 3 0
Manuel Feil 2 0
Jannik Rochelt 2 0
Paul Stock 2 0
Антонич Нико 1 0
Maurice Neubauer 1 0
Вандермерш Юго 1 0
Lukas Pinckert 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 4 0
Смит Эрик 3 0
Меткалф Коннор 3 0
Метс Кароль 1 1
Oladapo Afolayan 2 0
Немет Давид 2 0
Elias Saad 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Синани Данел 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Санкт-Паули
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
3
Эльвeрсберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Санкт-Паули
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
15
Эльвeрсберг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Санкт-Паули
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
4
44%
3
60%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
6
40%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

17
22
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
18%
3
14%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
3
18%
6
27%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
3
18%
7
32%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
3
19%
1
11%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
5
31%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1
Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3
Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Санкт-Паули

Точный счет

0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
5:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
5
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
4
2
1
4
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
7
4
1
10
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 12 7 5 0 23 - 9 26
2.
Гамбург
 11 6 3 2 22 - 13 21
3.
Фортуна
 0:2 12 6 3 3 23 - 13 21
4.
Хольштайн Киль
 11 6 1 4 18 - 18 19
5.
Ганновер 96
 11 5 3 3 24 - 15 18
6.
Кайзерслаутерн
 11 5 3 3 24 - 21 18
7.
Нюрнберг
 11 5 3 3 18 - 19 18
8.
Веен Висбаден
 2:0 12 5 3 4 12 - 11 18
9.
Эльвeрсберг
 0:1 12 5 3 4 17 - 17 18
10.
Герта
 11 5 0 6 22 - 20 15
11.
Гройтер Фюрт
 11 4 3 4 18 - 17 15
12.
Падерборн
 11 4 3 4 17 - 20 15
13.
Магдебург
 11 3 4 4 20 - 19 13
14.
Ганза
 11 4 0 7 11 - 17 12
15.
Карлсруэ
 11 3 3 5 17 - 18 12
16.
Шальке 04
 11 3 1 7 17 - 25 10
17.
Оснабрюк
 11 1 3 7 11 - 27 6
18.
Айнтрахт Бр
 11 1 2 8 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Санкт-Паули
 1:0 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Кайзерслаутерн
 6 4 1 1 16 - 10 13
5.
Нюрнберг
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Фортуна
 0:2 7 3 2 2 11 - 10 11
7.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
8.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
9.
Шальке 04
 5 3 0 2 11 - 9 9
10.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Веен Висбаден
 2:0 6 2 3 1 5 - 5 9
12.
Карлсруэ
 5 2 2 1 8 - 5 8
13.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
14.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
15.
Эльвeрсберг
 0:1 6 2 1 3 7 - 10 7
16.
Хольштайн Киль
 6 2 1 3 9 - 12 7
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Санкт-Паули
 1:0 6 3 3 0 8 - 5 12
3.
Эльвeрсберг
 0:1 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Фортуна
 0:2 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Веен Висбаден
 2:0 6 3 0 3 7 - 6 9
6.
Ганновер 96
 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Нюрнберг
 6 2 1 3 9 - 14 7
8.
Падерборн
 6 2 1 3 8 - 13 7
9.
Герта
 6 2 0 4 10 - 16 6
10.
Гамбург
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
13.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
14.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
15.
Гройтер Фюрт
 5 0 2 3 3 - 11 2
16.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
17.
Шальке 04
 6 0 1 5 6 - 16 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Санкт-Паули Эггештайн Йоханнес 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 7
Магдебург Атик Бариш 6
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 4
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Эльвeрсберг Якобсен Торе 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Санкт-Паули
7.90
Реклама, betcity.ru
4.50
Реклама, betcity.ru
2.03
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эльвeрсберг 0:1 Санкт-Паули онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Эльвeрсберг
Санкт-Паули
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 