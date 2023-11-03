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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 10150
Эльвeрсберг
0:2
Конец матча
Санкт-Паули
0'
0:1
16' Гол
Эггештайн Йоханнес
28' Желтая карточка
Вандермерш Юго
0:2
31' Гол
Хартель Марсель
50' Желтая карточка
Ваннер Пауль
53' Желтая карточка
Ирвайн Джексон
90'+5

Ход матча

16'
0:1
Эггештайн Йоханнес
(Хартель Марсель)
28'
Вандермерш Юго
 
31'
0:2
Хартель Марсель
(Oladapo Afolayan)
50'
Ваннер Пауль
 
53'
 
Ирвайн Джексон
61'
Luca Duerholtz
Paul Stock
 
61'
Мартинович Доминик
Luca Pascal Schnellbacher
 
61'
Manuel Feil
Ваннер Пауль
 
68'
 
Elias Saad
Меткалф Коннор
75'
Боямба Джозеф
Jannik Rochelt
 
79'
 
Цоллер Симон
Эггештайн Йоханнес
80'
 
Аменийдо Этьенн
Oladapo Afolayan
88'
 
Рицка Ларс
Салиакас Манолис
88'
 
Бухальфа Карло
Хартель Марсель
88'
Kevin Koffi
Semih Sahin
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 510 Количество передач 571
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
23
Сикингер
Карло
5
Якель
Фредерик
33
Maurice
Neubauer
14
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
5
Валь
Хауке
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Philipp
Treu
24
Меткалф
Коннор
11
Эггештайн
Йоханнес
17
Oladapo
Afolayan
Эльвeрсберг
4-2-3-1
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Эльвeрсберг
Санкт-Паули

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
4:2

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фагир Вахид 3 0.25
Luca Pascal Schnellbacher 2 0.17
Jannik Rochelt 2 0.17
Manuel Feil 2 0.17
Paul Stock 1 0.08
Сикингер Карло 1 0.08
Semih Sahin 1 0.08
Ваннер Пауль 1 0.08
Якобсен Торе 1 (1) 0.08
Коррейя Марсель 1 0.08
Боямба Джозеф 1 0.08
Maurice Neubauer 1 0.08
Якель Фредерик 0 0
Robin Fellhauer 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 6 (2) 0.5
Эггештайн Йоханнес 6 0.5
Elias Saad 3 0.25
Меткалф Коннор 2 0.17
Ирвайн Джексон 1 0.08
Аменийдо Этьенн 1 0.08
Oladapo Afolayan 1 0.08
Смит Эрик 1 0.08
Рицка Ларс 1 0.08
Бухальфа Карло 1 0.08
Philipp Treu 1 0.08

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Торе 5 0
Сикингер Карло 4 0
Semih Sahin 3 0
Manuel Feil 2 0
Jannik Rochelt 2 0
Вандермерш Юго 2 0
Paul Stock 2 0
Антонич Нико 1 0
Maurice Neubauer 1 0
Lukas Pinckert 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Смит Эрик 3 0
Меткалф Коннор 3 0
Метс Кароль 1 1
Oladapo Afolayan 2 0
Немет Давид 2 0
Elias Saad 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Синани Данел 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Санкт-Паули
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
3
Эльвeрсберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Санкт-Паули
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
15
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Санкт-Паули
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
27%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
4
36%
3
60%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
6
40%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

17
24
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
3
18%
3
13%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
3
18%
2
8%
31-45
3
18%
6
25%
46-60
2
12%
3
13%
61-75
3
18%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

18
9
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
3
17%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
4
22%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
5
28%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1
Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3
Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Санкт-Паули

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
5:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
5
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
8
4
1
11
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Гамбург
 11 6 3 2 22 - 13 21
3.
Фортуна
 12 6 3 3 24 - 14 21
4.
Хольштайн Киль
 11 6 1 4 18 - 18 19
5.
Ганновер 96
 11 5 3 3 24 - 15 18
6.
Кайзерслаутерн
 11 5 3 3 24 - 21 18
7.
Нюрнберг
 11 5 3 3 18 - 19 18
8.
Веен Висбаден
 12 5 3 4 13 - 12 18
9.
Эльвeрсберг
 12 5 3 4 17 - 18 18
10.
Герта
 11 5 0 6 22 - 20 15
11.
Гройтер Фюрт
 11 4 3 4 18 - 17 15
12.
Падерборн
 11 4 3 4 17 - 20 15
13.
Магдебург
 11 3 4 4 20 - 19 13
14.
Ганза
 11 4 0 7 11 - 17 12
15.
Карлсруэ
 11 3 3 5 17 - 18 12
16.
Шальке 04
 11 3 1 7 17 - 25 10
17.
Оснабрюк
 11 1 3 7 11 - 27 6
18.
Айнтрахт Бр
 11 1 2 8 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Санкт-Паули
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Кайзерслаутерн
 6 4 1 1 16 - 10 13
5.
Нюрнберг
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
7.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
8.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
9.
Шальке 04
 5 3 0 2 11 - 9 9
10.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
12.
Карлсруэ
 5 2 2 1 8 - 5 8
13.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
14.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
15.
Хольштайн Киль
 6 2 1 3 9 - 12 7
16.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
3.
Эльвeрсберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
6.
Ганновер 96
 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Нюрнберг
 6 2 1 3 9 - 14 7
8.
Падерборн
 6 2 1 3 8 - 13 7
9.
Герта
 6 2 0 4 10 - 16 6
10.
Гамбург
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
13.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
14.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
15.
Гройтер Фюрт
 5 0 2 3 3 - 11 2
16.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
17.
Шальке 04
 6 0 1 5 6 - 16 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Магдебург Атик Бариш 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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