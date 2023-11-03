Тур: 12. Стадион: Ursapharm-Arena. Зрители: 10150
0:2
Конец матча
0'
0:1
16' ГолЭггештайн Йоханнес
28' Желтая карточкаВандермерш Юго
0:2
31' ГолХартель Марсель
50' Желтая карточкаВаннер Пауль
53' Желтая карточкаИрвайн Джексон
90'+5
Ход матча
16'
28'
31'
50'
53'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
510 Количество передач 571
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
25
Джигала
Адам
23
Philipp
Treu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Kevin KoffiНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Philipp TreuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
-
15 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Elias Saad
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эльвeрсберг
Санкт-Паули
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фагир Вахид
|3
|0.25
|Luca Pascal Schnellbacher
|2
|0.17
|Jannik Rochelt
|2
|0.17
|Manuel Feil
|2
|0.17
|Paul Stock
|1
|0.08
|Сикингер Карло
|1
|0.08
|Semih Sahin
|1
|0.08
|Ваннер Пауль
|1
|0.08
|Якобсен Торе
|1 (1)
|0.08
|Коррейя Марсель
|1
|0.08
|Боямба Джозеф
|1
|0.08
|Maurice Neubauer
|1
|0.08
|Якель Фредерик
|0
|0
|Robin Fellhauer
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|6 (2)
|0.5
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.5
|Elias Saad
|3
|0.25
|Меткалф Коннор
|2
|0.17
|Ирвайн Джексон
|1
|0.08
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.08
|Oladapo Afolayan
|1
|0.08
|Смит Эрик
|1
|0.08
|Рицка Ларс
|1
|0.08
|Бухальфа Карло
|1
|0.08
|Philipp Treu
|1
|0.08
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобсен Торе
|5
|0
|Сикингер Карло
|4
|0
|Semih Sahin
|3
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Jannik Rochelt
|2
|0
|Вандермерш Юго
|2
|0
|Paul Stock
|2
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Maurice Neubauer
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Смит Эрик
|3
|0
|Меткалф Коннор
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Oladapo Afolayan
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Elias Saad
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Санкт-Паули
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
3
Эльвeрсберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Санкт-Паули
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
15
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Санкт-Паули
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
27%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
4
36%
3
60%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
6
40%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
17
24
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
3
18%
3
13%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
3
18%
2
8%
31-45
3
18%
6
25%
46-60
2
12%
3
13%
61-75
3
18%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
18
9
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
3
17%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
4
22%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
5
28%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1
Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3
Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Санкт-Паули
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
5:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
5
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
66
84
111
39
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Магдебург
|Атик Бариш
|6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5