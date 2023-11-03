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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Фортуна
0:2
Первый тайм: 30'
Веен Висбаден
0'
0:1
10' Гол
Hyun-ju Lee
0:2
26' Гол
Чатич Амар

Ход матча

7'
Jona Niemiec
Вермейж Винсент
 
10'
0:1
Hyun-ju Lee
(Гоппел Теймен)
26'
0:2
Чатич Амар
(Вукотич Александар)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Веен Висбаден
2.60
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4.70
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5.80
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Все Коэффициенты
33
Кастенмайер
Флориан
15
Обердорф
Тим
20
Сиберт
Джамиль
30
Де
Вейс
Йорди
19
Ийоха
Эммануэль
11
Клаус
Феликс
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
6
Yannik
Engelhardt
4
Танака
Ао
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
34
Чатич
Амар
7
Хессер
Робин
6
Фехнер
Джино
8
Бэтцнер
Ник
20
Hyun-ju
Lee
33
Айдэйл
Джон
Фортуна
4-5-1
Веен Висбаден
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 6 (2) 0.5
Танака Ао 3 0.25
Де Вейс Йорди 2 0.17
Вермейж Винсент 2 0.17
Клаус Феликс 2 0.17
Циммерман Маттиас 1 0.08
Сиберт Джамиль 1 0.08
Гинчек Даниэль 1 0.08
Хоффманн Андре 1 0.08
Ийоха Эммануэль 1 0.08
Yannik Engelhardt 1 0.08
Jona Niemiec 1 0.08
Аппелькамп Синта 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Николя Гавори 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 3 0.25
Hyun-ju Lee 3 0.25
Хессер Робин 1 0.08
Фроэзе Кианз 1 0.08
Райнталер Макс 1 0.08
Вукотич Александар 1 0.08
Гюнтер Лассе 1 0.08
Гоппел Теймен 0 0
Фехнер Джино 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yannik Engelhardt 4 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Клаус Феликс 2 0
Takashi Uchino 2 0
Николя Гавори 2 0
Де Вейс Йорди 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Ийоха Эммануэль 2 0
Сиберт Джамиль 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Вермейж Винсент 1 0
Цолис Христос 1 0
Обердорф Тим 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 4 1
Фехнер Джино 4 0
Карстенс Флориан 4 0
Вукотич Александар 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Пртайин Иван 3 0
Штритцель Флориан 2 0
Матисен Маркус 2 0
Фроэзе Кианз 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Бэтцнер Ник 1 0

Результаты матчей

Фортуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
2
Фортуна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Веен Висбаден
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

12
5
Фортуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Веен Висбаден
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

15
7

Голы по времени матча

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
7
64%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
38%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
3
60%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

23
10
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
5
22%
1
10%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
7
30%
1
10%
46-60
3
13%
2
20%
61-75
3
13%
4
40%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
27%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1
Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6
Веен Висбаден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1
Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2

Результаты матчей

Фортуна
Веен Висбаден

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
8 раз 73%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
1
4
3
2
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
1
10
5
6
2.5
3
8
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 12 7 5 0 23 - 9 26
2.
Гамбург
 11 6 3 2 22 - 13 21
3.
Фортуна
 0:2 12 6 3 3 23 - 13 21
4.
Хольштайн Киль
 11 6 1 4 18 - 18 19
5.
Ганновер 96
 11 5 3 3 24 - 15 18
6.
Кайзерслаутерн
 11 5 3 3 24 - 21 18
7.
Нюрнберг
 11 5 3 3 18 - 19 18
8.
Веен Висбаден
 2:0 12 5 3 4 12 - 11 18
9.
Эльвeрсберг
 0:1 12 5 3 4 17 - 17 18
10.
Герта
 11 5 0 6 22 - 20 15
11.
Гройтер Фюрт
 11 4 3 4 18 - 17 15
12.
Падерборн
 11 4 3 4 17 - 20 15
13.
Магдебург
 11 3 4 4 20 - 19 13
14.
Ганза
 11 4 0 7 11 - 17 12
15.
Карлсруэ
 11 3 3 5 17 - 18 12
16.
Шальке 04
 11 3 1 7 17 - 25 10
17.
Оснабрюк
 11 1 3 7 11 - 27 6
18.
Айнтрахт Бр
 11 1 2 8 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Санкт-Паули
 1:0 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Кайзерслаутерн
 6 4 1 1 16 - 10 13
5.
Нюрнберг
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Фортуна
 0:2 7 3 2 2 11 - 10 11
7.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
8.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
9.
Шальке 04
 5 3 0 2 11 - 9 9
10.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Веен Висбаден
 2:0 6 2 3 1 5 - 5 9
12.
Карлсруэ
 5 2 2 1 8 - 5 8
13.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
14.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
15.
Эльвeрсберг
 0:1 6 2 1 3 7 - 10 7
16.
Хольштайн Киль
 6 2 1 3 9 - 12 7
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Санкт-Паули
 1:0 6 3 3 0 8 - 5 12
3.
Эльвeрсберг
 0:1 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Фортуна
 0:2 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Веен Висбаден
 2:0 6 3 0 3 7 - 6 9
6.
Ганновер 96
 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Нюрнберг
 6 2 1 3 9 - 14 7
8.
Падерборн
 6 2 1 3 8 - 13 7
9.
Герта
 6 2 0 4 10 - 16 6
10.
Гамбург
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
13.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
14.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
15.
Гройтер Фюрт
 5 0 2 3 3 - 11 2
16.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
17.
Шальке 04
 6 0 1 5 6 - 16 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Санкт-Паули Эггештайн Йоханнес 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 7
Магдебург Атик Бариш 6
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 4
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Эльвeрсберг Якобсен Торе 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
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Фортуна
Ничья
Веен Висбаден
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