Тур: 12. Стадион: Эсприт-Арена.
0:2
Первый тайм: 30'
Ход матча
10'
0:1
26'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
34
Чатич
Амар
20
Hyun-ju
Lee
33
Айдэйл
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Jona Niemiec
-
46 Sima Suso
-
45 Tim Corsten
-
43 King Manu
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
18 Пртайин ИванНападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|6 (2)
|0.5
|Танака Ао
|3
|0.25
|Де Вейс Йорди
|2
|0.17
|Вермейж Винсент
|2
|0.17
|Клаус Феликс
|2
|0.17
|Циммерман Маттиас
|1
|0.08
|Сиберт Джамиль
|1
|0.08
|Гинчек Даниэль
|1
|0.08
|Хоффманн Андре
|1
|0.08
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.08
|Yannik Engelhardt
|1
|0.08
|Jona Niemiec
|1
|0.08
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
|Николя Гавори
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|3
|0.25
|Hyun-ju Lee
|3
|0.25
|Хессер Робин
|1
|0.08
|Фроэзе Кианз
|1
|0.08
|Райнталер Макс
|1
|0.08
|Вукотич Александар
|1
|0.08
|Гюнтер Лассе
|1
|0.08
|Гоппел Теймен
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yannik Engelhardt
|4
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Клаус Феликс
|2
|0
|Takashi Uchino
|2
|0
|Николя Гавори
|2
|0
|Де Вейс Йорди
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Ийоха Эммануэль
|2
|0
|Сиберт Джамиль
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Вермейж Винсент
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|4
|1
|Фехнер Джино
|4
|0
|Карстенс Флориан
|4
|0
|Вукотич Александар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Пртайин Иван
|3
|0
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Матисен Маркус
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Бэтцнер Ник
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
2
Фортуна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Веен Висбаден
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
12
5
Фортуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Веен Висбаден
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
15
7
Голы по времени матча
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
7
64%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
38%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
12
5
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
3
60%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
23
10
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
5
22%
1
10%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
7
30%
1
10%
46-60
3
13%
2
20%
61-75
3
13%
4
40%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
27%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1
Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6
Веен Висбаден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1
Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2
Результаты матчей
Фортуна
Веен Висбаден
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
8 раз 73%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
32
14
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
56
110
56
38
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|7
|5
|0
|23 - 9
|26
|2.
|11
|6
|3
|2
|22 - 13
|21
|3.
|0:2
|12
|6
|3
|3
|23 - 13
|21
|4.
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|24 - 15
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|24 - 21
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|8.
|2:0
|12
|5
|3
|4
|12 - 11
|18
|9.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|10.
|11
|5
|0
|6
|22 - 20
|15
|11.
|11
|4
|3
|4
|18 - 17
|15
|12.
|11
|4
|3
|4
|17 - 20
|15
|13.
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|11
|4
|0
|7
|11 - 17
|12
|15.
|11
|3
|3
|5
|17 - 18
|12
|16.
|11
|3
|1
|7
|17 - 25
|10
|17.
|11
|1
|3
|7
|11 - 27
|6
|18.
|11
|1
|2
|8
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|16 - 10
|13
|5.
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|6.
|0:2
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|12 - 4
|9
|9.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|10.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|11.
|2:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|13.
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|14.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|15.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|17.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|2.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|3.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|2:0
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|16.
|5
|0
|2
|3
|3 - 15
|2
|17.
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 11
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Санкт-Паули
|Эггештайн Йоханнес
|6 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|7
|Магдебург
|Атик Бариш
|6
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 4
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Эльвeрсберг
|Якобсен Торе
|5