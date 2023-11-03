Тур: 12. Стадион: Эсприт-Арена. Зрители: 27715
1:3
Конец матча
0'
0:1
10' ГолHyun-ju Lee
0:2
26' ГолЧатич Амар
31' Желтая карточкаYannik Engelhardt
39' Желтая карточкаКастенмайер Флориан
0:3
42' ПенальтиАйдэйл Джон
43' Желтая карточкаВукотич Александар
45' Желтая карточкаПртайин Иван
57' Желтая карточкаЦолис Христос
57' Желтая карточкаАнга-Лётшер Мартин
72' Желтая карточкаСиберт Джамиль
1:3
79' ГолYannik Engelhardt
81' Желтая карточкаФехнер Джино
81' Желтая карточкаФроэзе Кианз
90'+6
Ход матча
10'
0:1
26'
0:2
42'
0:3
45'
57'
72'
79'
81'
81'
Статистика матча
-
18 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
589 Количество передач 374
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
34
Чатич
Амар
20
Hyun-ju
Lee
33
Айдэйл
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Jona Niemiec
-
46 Sima Suso
-
45 Tim Corsten
-
43 King Manu
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
18 Пртайин ИванНападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|6 (2)
|0.5
|Танака Ао
|3
|0.25
|Де Вейс Йорди
|2
|0.17
|Вермейж Винсент
|2
|0.17
|Клаус Феликс
|2
|0.17
|Yannik Engelhardt
|2
|0.17
|Циммерман Маттиас
|1
|0.08
|Сиберт Джамиль
|1
|0.08
|Гинчек Даниэль
|1
|0.08
|Хоффманн Андре
|1
|0.08
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.08
|Jona Niemiec
|1
|0.08
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
|Николя Гавори
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|3
|0.25
|Hyun-ju Lee
|3
|0.25
|Хессер Робин
|1
|0.08
|Вукотич Александар
|1
|0.08
|Фроэзе Кианз
|1
|0.08
|Райнталер Макс
|1
|0.08
|Чатич Амар
|1
|0.08
|Гюнтер Лассе
|1
|0.08
|Айдэйл Джон
|1 (1)
|0.08
|Гоппел Теймен
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yannik Engelhardt
|5
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Сиберт Джамиль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Клаус Феликс
|2
|0
|Takashi Uchino
|2
|0
|Николя Гавори
|2
|0
|Де Вейс Йорди
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Ийоха Эммануэль
|2
|0
|Цолис Христос
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Вермейж Винсент
|1
|0
|Кастенмайер Флориан
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|5
|1
|Фехнер Джино
|5
|0
|Вукотич Александар
|3
|1
|Пртайин Иван
|4
|0
|Карстенс Флориан
|4
|0
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|2
|0
|Матисен Маркус
|2
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Бэтцнер Ник
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
2
Фортуна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Веен Висбаден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
12
5
Фортуна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Веен Висбаден
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
16
7
Голы по времени матча
Забито
12
8
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
7
58%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Пропущено
11
7
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
4
36%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
9%
2
29%
76-90
Забито
12
5
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
3
60%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
24
13
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
5
21%
2
15%
1-15
2
8%
3
23%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
7
29%
29%
1
8%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
4
17%
4
31%
76-90
Пропущено
14
12
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
29%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
14%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1
Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6
Веен Висбаден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1
Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2
Результаты матчей
Фортуна
Веен Висбаден
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
32
24
32
15
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
57
210
57
111
39
111
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Магдебург
|Атик Бариш
|6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5