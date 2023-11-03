Тур: 11. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Буке Рюдди
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Кан-Ин
Ли
77
Сако
Фалае
14
Эстев
Максим
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
22
Фаяд
Халил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
80 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Солер КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
-
27 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
-
38 Геген АксельНападающий
-
23 Йебоа КелвинНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПСЖ
Монпелье
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.3%
13%
8.7%
18 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
33 матча
57.6%
27.3%
15.1%
19 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.4%
45.5%
12.1%
14 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.5%
24.2%
21.3%
18 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
30
Голов в среднем за матч
2.5
1.76
Среднее время на гол
36
51
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
57
42
Голов в среднем за матч
1.73
1.27
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|10 (3)
|0.91
|Хакими Ашраф
|3
|0.27
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.18
|Асенсио Марко
|2
|0.18
|Рамуш Гонсалу
|2
|0.18
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.09
|Фабиан Руис
|1
|0.09
|Солер Карлос
|1
|0.09
|Кан-Ин Ли
|1
|0.09
|Витинья II
|1
|0.09
|Дембеле Усман
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Баркола Бредли
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|7
|0.7
|Аль-Тамари Мусса
|5
|0.5
|Саванье Тежи
|3 (3)
|0.3
|Норден Арно
|2
|0.2
|Фаяд Халил
|1
|0.1
|Хазри Вахби
|1
|0.1
|Куяте Кики
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиан Руис
|2
|0
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
|Баркола Бредли
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстев Максим
|2
|1
|Куяте Кики
|3
|0
|Шотар Жорис
|3
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Ферри Жордан
|1
|0
|Саванье Тежи
|1
|0
|Жюльен Кристофер
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
|Фаяд Халил
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Монпелье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
3
ПСЖ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Монпелье
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
11
5
ПСЖ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Монпелье
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
13
8
Голы по времени матча
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
33%
2
20%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
11
6
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
23
16
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
7
30%
4
25%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
1
4%
5
31%
61-75
5
22%
2
13%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3
Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1
Монпелье
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0
Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4
Результаты матчей
ПСЖ
Монпелье
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
41
22
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
32
32
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
73
54
64
36
28
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|11 - 4
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|0:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|19 - 14
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 13
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 20
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|14 - 10
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|15.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ренн
|Матич Неманья
|4
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Монако
|Закария Денис
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ 1:0 Монпелье
Исход игры
ПСЖ
96.4% (132)
Ничья
1.5% (2)
Монпелье
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
50% (57)
Меньше
50% (57)
Обе команды забьют
Да
36.84% (42)
Нет
63.16% (72)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
36.5% (50)
3:1 ПСЖ
15.3% (21)
2:1 ПСЖ
10.9% (15)
3:0 ПСЖ
10.2% (14)
1:0 ПСЖ
4.4% (6)
4:1 ПСЖ
2.9% (4)
4:0 ПСЖ
1.5% (2)
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