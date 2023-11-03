Хакими с правого края забрасывал мяч в штрафную соперника, но эта передача была слишком сильной для Мбаппе, который до снаряда попросту не дотянулся.

Дембеле справа получил мяч, после чего убрал на замахе соперника и произвел дальний удар по рамке противника, но сферу в ворота закрутить не сумел.

Фаяд едва ли не впервые к воротам соперника сбегал, но его передача в центр штрафной успеха не имела. Слишком простой навес для Доннаруммы.

Аль-Тамари теперь у "Монпелье" сбегал к воротам. Подавал он сферу в штрафную соперника, и снова Доннарумма уверенно сыграл на выходе, зафиксировав мяч в своих перчатках.

Мукиэле слева теперь активно с мячом действовал, задавая тон очередной атаке "ПСЖ", но передачу в штрафную он выполнил совсем неточную.

Еще один угловой с правого края разыграли футболисты "ПСЖ", но навес от Кан-Ина оставлял на сей раз желать лучшего. Мяч за пределы футбольного газона улетел.

Завершается основное время первого тайма. Ну, а у нас снова в офсайде из игроков "Монпелье" оказался. Судья зафиксировал "вне игры".

МОМЕНТ! А тут из обороны в атаку убежали классно парижане. В итоге справа на ворота соперника Дембеле выбежал. Выстреливал он в ближний угол, но вратарь гостей спас свой коллектив, отставив руку в сторону!

В центре поля затоптали Шотара. Спустя паузу поднялся он с газона. Как кажется, футболист встречу все же продолжит, но определенные проблемы со здоровьем он испытывает.

"ПСЖ" пока полностью контролирует ситуацию на поле. Сложно что-либо впереди придумать "паладинам". Уж больно слабо они действуют в прессинге.

Получает Мбаппе слева перед чужой штрафной удар по ногам. Килиан готовится исполнить вместе с партнерам сейчас штрафной удар. Посмотрим, что из этого всего извлекут парижане.

Хакими в итоге прямой удар по воротам соперника нанес, но мяч полетел прямо по центру ворот, где стал слишком легкой добычей для кипера "Монпелье".

Болельщики "ПСЖ" гонят вперед свою команду. Относительно неплохо играет сейчас столичный клуб, который продолжает держать ситуацию под контролем.

Осторожная скидка сейчас от Эстева последовала в руки Лекомту. Пытался до мяча Коло-Муани добраться, но его на долю секунды опередил соперник.

Очень активно поет трибуна парижан сегодня. Собственно говоря, весь стадион себя ведет достаточно активно. ез поддержки столичный коллектив в этот вечер не остался.

25' Мбаппе отработал в обороне и не позволил соперникам нанести удар по воротам своей команды. При этом, разбежаться самостоятельно Килиан не смог по флангу.

24' А тут Дембеле, как кажется, заваливают соперники на правом краю штрафной, однако судья фола не видит. Стало быть, и пенальти тут назначено не будет.

23' Два кряду угловых игроки "ПСЖ" у ворот соперника разыграли, но ни один из навесов не получился по-настоящему опасным. Отбивается тем временем приезжий коллектив.

22' Сент-Люс в итоге вместо Силла на поле появился. Отметим эту ротацию, а третьему номеру команды гостей пожелаем скорейшего выздоровления.

20' А тут у одного из футболистов "Монпелье" травма назрела. Пока игрок лежит на газоне и подняться не может. Очевидно, что ему нужна замен. Это Силла, который и за ногу, и за спину держится, уходя с поля под ручку с врачами.

19' Заиру-Эмери было непросто в окружении трех соперников протиснуться к воротам. Но разобрался с ситуацией футболист. Правда, пробил намного выше рамки.

18' Против Мбаппе в крайне рискованном подкате сейчас Куяте действовал. Мяч за пределы поля он выбил. Сработано было игроками "Монпелье" здесь очень надежно.

17' Еще один удар от Дембеле линии штрафной, теперь более точный и сильный. В прыжке до сферы добирается вратарь, который мяч в своих перчатках фиксирует.

15' Дембеле после смещения с левого края в центр нанес удар по воротам соперника - мяч прилетел в руки голкиперу после небольшого рикошета. Классная игра кипера в рамке.