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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
ПСЖ
1:0
Первый тайм: 45+'
Монпелье
0'
1:0
10' Гол
Кан-Ин Ли

Ход матча

10'
Кан-Ин Ли
(Хакими Ашраф)
1:0
21'
 
Сент-Люс Тео
Силла Иссиага

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 137
ПСЖ 96.4% (132)
X 1.5% (2)
Монпелье 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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ПСЖ
Ничья
Монпелье
7.15
9.50
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99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
37
Шкриньяр
Милан
26
Мукиэле
Норди
10
Дембеле
Усман
33
Заир-Эмери
Уоррен
4
Угарте
Мануэль
19
Кан-Ин
Ли
23
Коло-Муани
Рандаль
7
Мбаппе
Килиан
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
4
Куяте
Кики
14
Эстев
Максим
3
Силла
Иссиага
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
9
Аль-Тамари
Мусса
11
Саванье
Тежи
22
Фаяд
Халил
8
Адамс
Акор
ПСЖ
4-4-2
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

ПСЖ
Монпелье

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
13%
8.7%
18 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

33 матча

57.6%
27.3%
15.1%
19 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.4%
45.5%
12.1%
14 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.5%
24.2%
21.3%
18 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
5:2
Л1
0:4
Л1
2:0
К
2:2
Л1
4:0
Л1
1:3
Л1
5:0
Л1
1:3
Л1
3:2
Л1
5:1
Л1
4:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:2
К
0:3
Л1
0:0
Л1
4:0
К
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:3
Л1
2:2
КЛ
1:0
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
1:1
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

40
30

Голов в среднем за матч

2.5
1.76

Среднее время на гол

36
51

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

57
42

Голов в среднем за матч

1.73
1.27

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 10 (3) 0.91
Хакими Ашраф 3 0.27
Коло-Муани Рандаль 2 0.18
Асенсио Марко 2 0.18
Рамуш Гонсалу 2 0.18
Заир-Эмери Уоррен 1 0.09
Фабиан Руис 1 0.09
Солер Карлос 1 0.09
Кан-Ин Ли 1 0.09
Витинья II 1 0.09
Дембеле Усман 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Угарте Мануэль 0 0
Баркола Бредли 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 0.7
Аль-Тамари Мусса 5 0.5
Саванье Тежи 3 (3) 0.3
Норден Арно 2 0.2
Фаяд Халил 1 0.1
Хазри Вахби 1 0.1
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиан Руис 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Баркола Бредли 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстев Максим 2 1
Куяте Кики 3 0
Шотар Жорис 3 0
Леруа Лео 2 0
Ферри Жордан 1 0
Саванье Тежи 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Адамс Акор 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0
Фаяд Халил 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Монпелье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
ПСЖ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Монпелье
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

11
5
ПСЖ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Монпелье
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

13
8

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
33%
2
20%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

11
6
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

23
16
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
7
30%
4
25%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
1
4%
5
31%
61-75
5
22%
2
13%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3
Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1
Монпелье
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0
Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4

Результаты матчей

ПСЖ
Монпелье

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
4
1
1.5
2
2
3
2
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
3
2
3
2
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
7
3
1.5
5
4
6
4
2.5
3
6
2
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
2.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
3.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 23 - 14 20
4.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 14 - 10 18
5.
Реймс
 Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
6.
Брест
 Заявка 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Нант
 Заявка 10 4 2 4 16 - 19 14
8.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Монпелье
 0:1 Заявка 10 3 3 4 19 - 14 12
10.
Ланс
 Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
11.
Ренн
 Заявка 10 2 6 2 16 - 13 12
12.
Страсбург
 Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
14.
Гавр
 Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
15.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 15 - 20 10
16.
Мец
 Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
17.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Лион
 Заявка 9 0 3 6 7 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
3.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
4.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
5.
Реймс
 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
9.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
12.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
13.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
15.
Монпелье
 0:1 Заявка 4 1 2 1 10 - 7 5
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 1:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Монако
 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Монпелье
 0:1 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
7.
Мец
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
8.
Нант
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Клермон
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
14.
Гавр
 Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
15.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Ланс Гради Жонатан 4
Монако Закария Денис 4
Брест Камара Махди 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    44'
    Завершается основное время первого тайма. Ну, а у нас снова в офсайде из игроков "Монпелье" оказался. Судья зафиксировал "вне игры". 
  • Угловой
    43'
    Еще один угловой с правого края разыграли футболисты "ПСЖ", но навес от Кан-Ина оставлял на сей раз желать лучшего. Мяч за пределы футбольного газона улетел. 
  • 42'
    Мукиэле слева теперь активно с мячом действовал, задавая тон очередной атаке "ПСЖ", но передачу в штрафную он выполнил совсем неточную. 
  • 41'
    Аль-Тамари теперь у "Монпелье" сбегал к воротам. Подавал он сферу в штрафную соперника, и снова Доннарумма уверенно сыграл на выходе, зафиксировав мяч в своих перчатках. 
  • 39'
    Фаяд едва ли не впервые к воротам соперника сбегал, но его передача в центр штрафной успеха не имела. Слишком простой навес для Доннаруммы. 
  • 38'
    Дембеле справа получил мяч, после чего убрал на замахе соперника и произвел дальний удар по рамке противника, но сферу в ворота закрутить не сумел. 
  • 37'
    Хакими с правого края забрасывал мяч в штрафную соперника, но эта передача была слишком сильной для Мбаппе, который до снаряда попросту не дотянулся. 
  • 35'
    Очень активно поет трибуна парижан сегодня. Собственно говоря, весь стадион себя ведет достаточно активно. ез поддержки столичный коллектив в этот вечер не остался. 
  • 34'
    Осторожная скидка сейчас от Эстева последовала в руки Лекомту. Пытался до мяча Коло-Муани добраться, но его на долю секунды опередил соперник. 
  • 33'
    Болельщики "ПСЖ" гонят вперед свою команду. Относительно неплохо играет сейчас столичный клуб, который продолжает держать ситуацию под контролем. 
  • 32'
    Хакими в итоге прямой удар по воротам соперника нанес, но мяч полетел прямо по центру ворот, где стал слишком легкой добычей для кипера "Монпелье". 
  • Фол, нарушение
    30'
    Получает Мбаппе слева перед чужой штрафной удар по ногам. Килиан готовится исполнить вместе с партнерам сейчас штрафной удар. Посмотрим, что из этого всего извлекут парижане. 
  • 29'
    "ПСЖ" пока полностью контролирует ситуацию на поле. Сложно что-либо впереди придумать "паладинам". Уж больно слабо они действуют в прессинге. 
  • Фол, нарушение
    28'
    В центре поля затоптали Шотара. Спустя паузу поднялся он с газона. Как кажется, футболист встречу все же продолжит, но определенные проблемы со здоровьем он испытывает. 
  • Опасный момент
    27'
    МОМЕНТ! А тут из обороны в атаку убежали классно парижане. В итоге справа на ворота соперника Дембеле выбежал. Выстреливал он в ближний угол, но вратарь гостей спас свой коллектив, отставив руку в сторону!
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    • 25'
      Мбаппе отработал в обороне и не позволил соперникам нанести удар по воротам своей команды. При этом, разбежаться самостоятельно Килиан не смог по флангу. 
    • Судья
      24'
      А тут Дембеле, как кажется, заваливают соперники на правом краю штрафной, однако судья фола не видит. Стало быть, и пенальти тут назначено не будет. 
    • Угловой
      23'
      Два кряду угловых игроки "ПСЖ" у ворот соперника разыграли, но ни один из навесов не получился по-настоящему опасным. Отбивается тем временем приезжий коллектив. 
    • Замена
      22'
      Сент-Люс в итоге вместо Силла на поле появился. Отметим эту ротацию, а третьему номеру команды гостей пожелаем скорейшего выздоровления. 
    • Травма, повреждение
      20'
      А тут у одного из футболистов "Монпелье" травма назрела. Пока игрок лежит на газоне и подняться не может. Очевидно, что ему нужна замен. Это Силла, который и за ногу, и за спину держится, уходя с поля под ручку с врачами. 
    • 19'
      Заиру-Эмери было непросто в окружении трех соперников протиснуться к воротам. Но разобрался с ситуацией футболист. Правда, пробил намного выше рамки. 
    • 18'
      Против Мбаппе в крайне рискованном подкате сейчас Куяте действовал. Мяч за пределы поля он выбил. Сработано было игроками "Монпелье" здесь очень надежно.
    • 17'
      Еще один удар от Дембеле  линии штрафной, теперь более точный и сильный. В прыжке до сферы добирается вратарь, который мяч в своих перчатках фиксирует. 
    • 15'
      Дембеле после смещения с левого края в центр нанес удар по воротам соперника - мяч прилетел в руки голкиперу после небольшого рикошета. Классная игра кипера в рамке. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Силла с левого края выполнял передачу на дальнюю штангу. Там в попытке добраться до снаряда нарушил правила Фаяд. Имел место быть фол в этой ситуации. 
    • 13'
      Классный старт от "ПСЖ", и теперь посмотрим, чем на поле себя проявит "Монпелье", который, по сути, ничего интересного впереди пока так и не показал. 
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАН-ИН! 1:0!
      А тут укладывает игрок "ПСЖ" классный мяч в левую "девятку". Хакими с правого края прострелил мяч в центр. Пропустил снаряд Мбаппе между ног, а подхвативший сферу Кан-Ин выстрелил так, что вратарь соперника даже не дернулся. 
    • Офсайд
      10'
      Адамс принял мяч в атаке у "Монпелье". В итоге с запозданием, но все же поднял боковой флажок, определив у игрока положение "вне игры". 
    • 8'
      Дер Закаряна нам показали у кромки поля. Ведет себя он более пассивно. Его визави со стороны парижского коллектива проявляет себя значительно активнее. 
    • 7'
      Коло-Муани пытался на правом фланге принять мяч и прокинуть его себе на ход. В итоге Фаяд пришел в оборону у "Монпелье" и сыграл банально на вынос. 
    • 6'
      Угарте из центра пасовал мяч на ход Мбаппе, который уже был готов убежать к воротам соперника, но в самый последний момент его остановил соперник, сыгравший в подкате. 
    • 4'
      Саванье в обороне сейчас отработал. Удалось ему выбить мяч в аут у прорывавшегося по левому краю соперника. "ПСЖ" продолжит свое наступление. 
    • 3'
      "ПСЖ" старается держать мяч под своим контролем на первых минутах встречи. Владеют сферой игроки столичного коллектива, держа оппонента в напряжении.
    • 2'
      Футболисты "ПСЖ" вышли сегодня на поле в своих традиционных синих цветах, а вот игроки "Монпелье" предстали перед нами в форме мятной расцветки. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Париже! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 57 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ 1:0 Монпелье

    Исход игры
    ПСЖ
    96.4% (132)
    Ничья
    1.5% (2)
    Монпелье
    2.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (57)
    Меньше
    50% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    36.84% (42)
    Нет
    63.16% (72)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    36.5% (50)
    3:1 ПСЖ
    15.3% (21)
    2:1 ПСЖ
    10.9% (15)
    3:0 ПСЖ
    10.2% (14)
    1:0 ПСЖ
    4.4% (6)
    4:1 ПСЖ
    2.9% (4)
    4:0 ПСЖ
    1.5% (2)
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