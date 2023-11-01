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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
ПСЖ
 
Позже
Монпелье
ПСЖ
Монпелье

История личных встреч

ПСЖ
Монпелье

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
13%
8.7%
18 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

33 матча

57.6%
27.3%
15.1%
19 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.4%
45.5%
12.1%
14 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.5%
24.2%
21.3%
18 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
5:2
Л1
0:4
Л1
2:0
К
2:2
Л1
4:0
Л1
1:3
Л1
5:0
Л1
1:3
Л1
3:2
Л1
5:1
Л1
4:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:2
К
0:3
Л1
0:0
Л1
4:0
К
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:3
Л1
2:2
КЛ
1:0
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
1:1
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

40
30

Голов в среднем за матч

2.5
1.76

Среднее время на гол

36
51

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

57
42

Голов в среднем за матч

1.73
1.27

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 10 (3) 1
Хакими Ашраф 3 0.3
Коло-Муани Рандаль 2 0.2
Асенсио Марко 2 0.2
Рамуш Гонсалу 2 0.2
Заир-Эмери Уоррен 1 0.1
Фабиан Руис 1 0.1
Солер Карлос 1 0.1
Витинья II 1 0.1
Дембеле Усман 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Кан-Ин Ли 0 0
Угарте Мануэль 0 0
Баркола Бредли 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 0.78
Аль-Тамари Мусса 5 0.56
Саванье Тежи 3 (3) 0.33
Норден Арно 2 0.22
Фаяд Халил 1 0.11
Хазри Вахби 1 0.11
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиан Руис 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Баркола Бредли 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстев Максим 2 1
Куяте Кики 3 0
Шотар Жорис 3 0
Леруа Лео 2 0
Ферри Жордан 1 0
Саванье Тежи 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Адамс Акор 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0
Фаяд Халил 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Монпелье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
ПСЖ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Монпелье
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

11
5
ПСЖ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Монпелье
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

13
8

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
33%
2
20%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

11
6
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

23
16
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
7
30%
4
25%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
1
4%
5
31%
61-75
5
22%
2
13%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3
Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1
Монпелье
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0
Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4

Результаты матчей

ПСЖ
Монпелье

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
4
1
1.5
2
2
3
2
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
3
2
3
2
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
7
3
1.5
5
4
6
4
2.5
3
6
2
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
2.
ПСЖ
 Заявка 10 6 3 1 23 - 9 21
3.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 23 - 14 20
4.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 14 - 10 18
5.
Реймс
 Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
6.
Брест
 Заявка 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Нант
 Заявка 10 4 2 4 16 - 19 14
8.
Монпелье
 Заявка 9 3 3 3 19 - 13 12
9.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
10.
Ланс
 Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
11.
Ренн
 Заявка 10 2 6 2 16 - 13 12
12.
Страсбург
 Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
14.
Гавр
 Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
15.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 15 - 20 10
16.
Мец
 Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
17.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Лион
 Заявка 9 0 3 6 7 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
3.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
5.
Реймс
 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
9.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
12.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
13.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
15.
Монпелье
 Заявка 4 1 2 1 10 - 7 5
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Монако
 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Монпелье
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Мец
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
8.
Нант
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Клермон
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
14.
Гавр
 Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
15.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Ланс Гради Жонатан 4
Монако Закария Денис 4
Брест Камара Махди 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Монпелье от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 28 минут.



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    ПСЖ 100% (46)
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    Монпелье 0% (0)
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    ПСЖ
    Ничья
    Монпелье
    6.20
    9.70
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    9.80
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Монпелье

    Исход игры
    ПСЖ
    100% (46)
    Ничья
    0% (0)
    Монпелье
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (27)
    Меньше
    40% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    48.89% (22)
    Нет
    51.11% (23)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    37% (17)
    2:1 ПСЖ
    26.1% (12)
    3:1 ПСЖ
    15.2% (7)
    3:0 ПСЖ
    10.9% (5)
    4:1 ПСЖ
    6.5% (3)
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