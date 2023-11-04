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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Лорьян
0:0
Первый тайм: 28'
Ланс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 118
Лорьян 17.8% (21)
X 35.6% (42)
Ланс 46.6% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лорьян
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
13
Менди
Формоз
III
3
Тальби
Монтассар
95
Туре
Сулейман
93
Мугиша
Джоэл
12
Йонгва
Дарлин
19
Абергель
Лоран
14
Бакайоко
Тьемуэ
21
Понсо
Жульен
10
Февр
Ромен
29
Дукуре
Сирине
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
26
Менди
Нампали
18
Диуф
Энди
21
Айдара
Массадио
7
Сотока
Флориан
27
Гилавоги
Морган
11
Фюльжени
Анжело
Лорьян
3-4-2-1
Ланс
3-4-3

История личных встреч

Лорьян
Ланс

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

23 матча

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
1:3
К
1:1
Л1
5:2
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
4:1
Л1
2:3
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
2:3
КЛ
3:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
3:0
Л1
1:0
КЛ
1:2
Л1
1:1
КЛ
0:3
Л1
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.45

Среднее время на гол

60
61

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.73
1.25

Среднее время на гол

52
72

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.61
1.35

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

55
66

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крупи Эли Джуниор 3 0.27
Февр Ромен 3 0.27
Тосин Айегун 2 0.18
Дукуре Сирине 1 0.09
Ле Гофф Венсан 1 0.09
Абергель Лоран 1 0.09
Понсо Жульен 1 0.09
Йонгва Дарлин 1 0.09
Туре Сулейман 1 0.09
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 3 (2) 0.27
Мачадо Дейвер 3 0.27
Гилавоги Морган 2 0.18
Медина Факундо 1 0.09
Вахи Элю 1 0.09
Саид Уэсли 1 0.09
Эль Айнауи Нейл 1 0.09
Франковски Пшемыслав 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Кортес Оскар 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мвого Ивон 1 0
Абергель Лоран 1 0
Бакайоко Тьемуэ 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Силва Игор 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Февр Ромен 1 0
Понсо Жульен 1 0
Йонгва Дарлин 1 0
Дукуре Сирине 1 0
Пабло Пажис 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 5 0
Гради Жонатан 4 0
Вахи Элю 4 0
Спирингс Стейн 2 0
Сотока Флориан 2 0
Франк Эз 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Самба Брис 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Дансо Кевин 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль Айнауи Нейл 1 0

Результаты матчей

Лорьян
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ланс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
3
Лорьян
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ланс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

3
8
Лорьян
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ланс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
38%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
75%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
4
29%
2
17%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
3
25%
76-90

Пропущено

21
13
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
2
10%
6
46%
31-45
4
19%
4
31%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3
Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1
Ланс
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1
Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4

Результаты матчей

Лорьян
Ланс

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
3
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
3
7
3
7
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 7 3 1 26 - 9 24
2.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
3.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 23 - 14 20
4.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 14 - 10 18
5.
Реймс
 Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
6.
Брест
 Заявка 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Нант
 Заявка 10 4 2 4 16 - 19 14
8.
Ланс
 0:0 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
9.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
10.
Монпелье
 Заявка 10 3 3 4 19 - 16 12
11.
Ренн
 Заявка 10 2 6 2 16 - 13 12
12.
Страсбург
 Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
14.
Гавр
 Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
15.
Лорьян
 0:0 Заявка 11 2 5 4 15 - 20 11
16.
Мец
 Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
17.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Лион
 Заявка 9 0 3 6 7 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
2.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
3.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
4.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
5.
Реймс
 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Лорьян
 0:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ланс
 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
11.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
13.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
15.
Монпелье
 Заявка 4 1 2 1 10 - 7 5
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Монако
 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
7.
Нант
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
8.
Мец
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Ланс
 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12.
Клермон
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
13.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
14.
Гавр
 Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
15.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Лорьян
 0:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Ланс Гради Жонатан 4
Монако Закария Денис 4
Брест Камара Махди 4
Весь список
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    • 18'
      Судья сигнализирует, что Франковски Пшемыслав из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Йонгва Дарлин
    • 16'
      Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Лорьян: 59%, Ланс: 41%.
    • 14'
      Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 14'
      Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Туре Сулейман из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 12'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 11'
      Бакайоко Тьемуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 10'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 10'
      Контроль мяча: Лорьян: 59%, Ланс: 41%.
    • 10'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      Диуф Энди возвращается на поле.
    • 9'
      Ланс контролирует мяч.
    • 9'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 9'
      Ох, нехорошо это выглядит. Диуф Энди получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 8'
      Диуф Энди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 8'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Гилавоги Морган. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Диуф Энди создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Туре Сулейман ошибается в защите.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 6'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 5'
      Самба Брис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Лорьян: 62%, Ланс: 38%.
    • 4'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 4'
      Гради Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Гради Жонатан успешно блокирует удар.
    • 3'
      Февр Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Мугиша Джоэл из команды Лорьян в офсайде
    • 2'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Франковски Пшемыслав наказан за толчок Февр Ромен
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Лорьян начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 34.5% пользователей.
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    Прогнозы 118
    Лорьян 17.8% (21)
    X 35.6% (42)
    Ланс 46.6% (55)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    Ланс
    4.40
    Реклама, ligastavok.ru
    3.70
    Реклама, ligastavok.ru
    4.50
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Ланс

    Исход игры
    Лорьян
    17.6% (21)
    Ничья
    35.3% (42)
    Ланс
    47.1% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    81.74% (94)
    Нет
    18.26% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Ланс
    34.5% (41)
    1:1 Ничья
    32.8% (39)
    0:1 Ланс
    9.2% (11)
    2:1 Лорьян
    9.2% (11)
    1:0 Лорьян
    6.7% (8)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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