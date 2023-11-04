Тур: 11. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Дешепи Бастьен
0'
40' Желтая карточкаМугиша Джоэл
48' Желтая карточкаДансо Кевин
90' Желтая карточкаМенди Формоз III
90' Желтая карточкаСамба Брис
90' Желтая карточкаТуре Сулейман
90' Желтая карточкаФюльжени Анжело
90'+6
Ход матча
40'
48'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 7
-
1 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
208 Количество передач 292
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
93
Мугиша
Джоэл
21
Понсо
Жульен
10
Февр
Ромен
30
Самба
Брис
18
Диуф
Энди
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
93 Мугиша ДжоэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
10 Февр РоменПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Сишуба АяндаПолузащитник
- Нападающий
-
9 Вахи ЭлюНападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лорьян
Ланс
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
23 матча
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.45
Среднее время на гол
60
61
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.73
1.25
Среднее время на гол
52
72
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
1.61
1.35
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
55
66
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крупи Эли Джуниор
|3
|0.27
|Февр Ромен
|3
|0.27
|Тосин Айегун
|2
|0.18
|Дукуре Сирине
|1
|0.09
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.09
|Абергель Лоран
|1
|0.09
|Понсо Жульен
|1
|0.09
|Йонгва Дарлин
|1
|0.09
|Туре Сулейман
|1
|0.09
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотока Флориан
|3 (2)
|0.27
|Мачадо Дейвер
|3
|0.27
|Гилавоги Морган
|2
|0.18
|Медина Факундо
|1
|0.09
|Вахи Элю
|1
|0.09
|Саид Уэсли
|1
|0.09
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0.09
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Кортес Оскар
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мвого Ивон
|1
|0
|Абергель Лоран
|1
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Силва Игор
|1
|0
|Тальби Монтассар
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Йонгва Дарлин
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Дукуре Сирине
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|5
|0
|Гради Жонатан
|4
|0
|Вахи Элю
|4
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Сотока Флориан
|2
|0
|Дансо Кевин
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Менди Нампали
|1
|0
|Самба Брис
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ланс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
3
Лорьян
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ланс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
3
8
Лорьян
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ланс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
38%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
12
4
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
75%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
4
29%
2
17%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
3
25%
76-90
Пропущено
21
13
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
2
10%
6
46%
31-45
4
19%
4
31%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3
Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1
Ланс
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1
Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4
Результаты матчей
Лорьян
Ланс
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
3
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
55
37
37
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 9
|24
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|11 - 4
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|19 - 16
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 13
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 20
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|14 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ренн
|Матич Неманья
|4
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Монако
|Закария Денис
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Ланс
Исход игры
Лорьян
17.6% (21)
Ничья
35.3% (42)
Ланс
47.1% (56)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (57)
Меньше
50.43% (58)
Обе команды забьют
Да
81.74% (94)
Нет
18.26% (21)
Популярный счёт
1:2 Ланс
34.5% (41)
1:1 Ничья
32.8% (39)
0:1 Ланс
9.2% (11)
2:1 Лорьян
9.2% (11)
1:0 Лорьян
6.7% (8)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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