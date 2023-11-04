Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Удар от ворот произведет Лорьян

88' Матч возобновится спорным мячом

87' Дансо Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Bassirou Ndiaye на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Удар от ворот произведет Лорьян

86' Ayanda Sishuba из команды Ланс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

86' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Томассон Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Матч возобновится спорным мячом

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Макенго Жан-Виктор пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

83' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Ayanda Sishuba навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Хорошую попытку сделал Крупи Эли Джуниор . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Макенго Жан-Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Ayanda Sishuba пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

80' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет Ланс

75' Тактическая замена. Гилавоги Морган уходит с поля и его заменяет Ayanda Sishuba

75' Понсо Жульен не смог попасть в створ ударом издали

74' Хорошую попытку сделал Вахи Элю . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Франковски Пшемыслав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Айдара Массадио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Вахи Элю пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

72' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

67' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лорьян

65' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Лорьян

60' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Лорьян

58' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Ланс

55' Диуф Энди не смог попасть в створ ударом издали

55' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Матч возобновится спорным мячом

53' Ох, нехорошо это выглядит. Бакайоко Тьемуэ получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Бакайоко Тьемуэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Дансо Кевин получает желтую карточку за толчок соперника.

48' Хорошую попытку сделал Гилавоги Морган . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Сотока Флориан

47' Айдара Массадио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.