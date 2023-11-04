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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Лорьян
0:0
Конец матча
Ланс
0'
40' Желтая карточка
Мугиша Джоэл
48' Желтая карточка
Дансо Кевин
90' Желтая карточка
Менди Формоз III
90' Желтая карточка
Самба Брис
90' Желтая карточка
Туре Сулейман
90' Желтая карточка
Фюльжени Анжело
90'+6

Ход матча

40'
Мугиша Джоэл
 
48'
 
Дансо Кевин
55'
Макенго Жан-Виктор
Бакайоко Тьемуэ
 
56'
Крупи Эли Джуниор
Дукуре Сирине
 
56'
Ле Бри Тео
Мугиша Джоэл
 
64'
 
Вахи Элю
Диуф Энди
64'
 
Томассон Адриен
Фюльжени Анжело
64'
 
Абдул-Самед Салис
Менди Нампали
75'
 
Мачадо Дейвер
Айдара Массадио
75'
 
Сишуба Аянда
Гилавоги Морган
76'
Bassirou Ndiaye
Понсо Жульен
 
90'
Менди Формоз III
 
90'
 
Самба Брис
90'
Туре Сулейман
 
90'
 
Фюльжени Анжело

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 208 Количество передач 292
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Лорьян 17.6% (21)
X 35.3% (42)
Ланс 47.1% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
13
Менди
Формоз
III
3
Тальби
Монтассар
95
Туре
Сулейман
93
Мугиша
Джоэл
12
Йонгва
Дарлин
19
Абергель
Лоран
14
Бакайоко
Тьемуэ
21
Понсо
Жульен
10
Февр
Ромен
29
Дукуре
Сирине
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
26
Менди
Нампали
18
Диуф
Энди
21
Айдара
Массадио
7
Сотока
Флориан
27
Гилавоги
Морган
11
Фюльжени
Анжело
Лорьян
3-4-2-1
Ланс
3-4-3

История личных встреч

Лорьян
Ланс

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

23 матча

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
1:3
К
1:1
Л1
5:2
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
4:1
Л1
2:3
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
2:3
КЛ
3:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
3:0
Л1
1:0
КЛ
1:2
Л1
1:1
КЛ
0:3
Л1
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.45

Среднее время на гол

60
61

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.73
1.25

Среднее время на гол

52
72

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.61
1.35

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

55
66

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крупи Эли Джуниор 3 0.27
Февр Ромен 3 0.27
Тосин Айегун 2 0.18
Дукуре Сирине 1 0.09
Ле Гофф Венсан 1 0.09
Абергель Лоран 1 0.09
Понсо Жульен 1 0.09
Йонгва Дарлин 1 0.09
Туре Сулейман 1 0.09
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 3 (2) 0.27
Мачадо Дейвер 3 0.27
Гилавоги Морган 2 0.18
Медина Факундо 1 0.09
Вахи Элю 1 0.09
Саид Уэсли 1 0.09
Эль Айнауи Нейл 1 0.09
Франковски Пшемыслав 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Кортес Оскар 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мвого Ивон 1 0
Абергель Лоран 1 0
Бакайоко Тьемуэ 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Силва Игор 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Февр Ромен 1 0
Понсо Жульен 1 0
Йонгва Дарлин 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Дукуре Сирине 1 0
Пабло Пажис 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 5 0
Гради Жонатан 4 0
Вахи Элю 4 0
Спирингс Стейн 2 0
Сотока Флориан 2 0
Дансо Кевин 2 0
Франк Эз 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Самба Брис 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль Айнауи Нейл 1 0

Результаты матчей

Лорьян
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ланс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
3
Лорьян
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ланс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

3
8
Лорьян
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ланс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
38%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
75%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
4
29%
2
17%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
3
25%
76-90

Пропущено

21
13
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
2
10%
6
46%
31-45
4
19%
4
31%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3
Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1
Ланс
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1
Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4

Результаты матчей

Лорьян
Ланс

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
3
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
3
7
3
7
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 7 3 1 26 - 9 24
2.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
3.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 23 - 14 20
4.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 14 - 10 18
5.
Реймс
 Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
6.
Брест
 Заявка 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Нант
 Заявка 10 4 2 4 16 - 19 14
8.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
9.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
10.
Монпелье
 Заявка 10 3 3 4 19 - 16 12
11.
Ренн
 Заявка 10 2 6 2 16 - 13 12
12.
Страсбург
 Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
14.
Гавр
 Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
15.
Лорьян
 Заявка 11 2 5 4 15 - 20 11
16.
Мец
 Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
17.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Лион
 Заявка 9 0 3 6 7 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
2.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
3.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
4.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
5.
Реймс
 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
11.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
13.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
15.
Монпелье
 Заявка 4 1 2 1 10 - 7 5
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Монако
 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
7.
Нант
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
8.
Мец
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12.
Клермон
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
13.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
14.
Гавр
 Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
15.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Ланс Гради Жонатан 4
Монако Закария Денис 4
Брест Камара Махди 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Команда Ланс играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Лорьян: 43%, Ланс: 57%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 96'
    Рефери не любит споров - именно за это Фюльжени Анжело сейчас получил желтую
  • 96'
    Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Контроль мяча: Лорьян: 43%, Ланс: 57%.
  • 95'
    Туре Сулейман совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 94'
    Туре Сулейман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 94'
    Рефери не любит споров - именно за это Самба Брис сейчас получил желтую
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Безумный фол. Туре Сулейман грубо играет против соперника. Пострадал Мачадо Дейвер
  • 93'
    Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Менди Формоз III наказан за толчок Ayanda Sishuba
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    • 93'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Судья сигнализирует, что Менди Формоз III из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Ayanda Sishuba
    • 91'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Лорьян начинает контратаку
    • 91'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Менди Формоз III получил желтую карточку от судьи
    • 90'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Лорьян 17.6% (21)
    X 35.3% (42)
    Ланс 47.1% (56)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лорьян 0:0 Ланс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Ланс

    Исход игры
    Лорьян
    17.6% (21)
    Ничья
    35.3% (42)
    Ланс
    47.1% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    81.74% (94)
    Нет
    18.26% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Ланс
    34.5% (41)
    1:1 Ничья
    32.8% (39)
    0:1 Ланс
    9.2% (11)
    2:1 Лорьян
    9.2% (11)
    1:0 Лорьян
    6.7% (8)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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