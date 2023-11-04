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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Марсель
0:0
Второй тайм: 56'
Лилль
0'
27' Желтая карточка
Андре Бенжамин
42' Желтая карточка
Арит Амин
53' Желтая карточка
Жиго Самуэль

Ход матча

27'
 
Андре Бенжамин
42'
Арит Амин
 
53'
Жиго Самуэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 206 Количество передач 302
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 125
Марсель 70.4% (88)
X 25.6% (32)
Лилль 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Марсель
Ничья
Лилль
3.80
4.10
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
4
Жиго
Самуэль
99
Мбемба
Шансель
12
Лоди
Ренан
21
Ронжье
Валентин
19
Кондогбия
Жоффрей
27
Верету
Жордан
23
Сарр
Исмаила
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
11
Арит
Амин
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
6
Бенталеб
Набиль
21
Андре
Бенжамин
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
17
Кавалейру
Иван
12
Языджи
Юсуф
Марсель
4-3-3
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Марсель
Лилль

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

34 матча

47.1%
23.5%
29.4%
16 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.2%
41.2%
20.6%
13 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
5:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:4
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:2
С
4:5
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
3:2
КЛ
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:3
Л1
1:1

Голы

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.59
1.47

Среднее время на гол

56
61

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.47
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

52
42

Голов в среднем за матч

1.53
1.24

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 3 0.3
Оливейра Витор 2 0.2
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.1
Ндиайе Ильман 1 0.1
Мбемба Шансель 1 0.1
Жиго Самуэль 1 0.1
Унаи Аззедин 1 0.1
Согло Эмран 1 0.1
Арит Амин 0 0
Верету Жордан 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаките Бафоде 3 0.27
Дэвид Джонатан 2 0.18
Андре Бенжамин 2 0.18
Языджи Юсуф 2 0.18
Жегрова Эдон 1 0.09
Кавалейру Иван 1 0.09
Уна Адам 1 0.09
Йоро Лени 1 0.09
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Кабелла Реми 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 3 0
Балерди Леонардо 1 1
Верету Жордан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Жиго Самуэль 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Арит Амин 2 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Александро 2 1
Андре Бенжамин 3 0
Языджи Юсуф 3 0
Гомес Анхель 3 0
Сантос Тиаго 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Йоро Лени 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Дэвид Джонатан 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Лилль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
5
Марсель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

3
6
Марсель
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Лилль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
50%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
3
60%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

11
2
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
18%
1
50%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
4
36%
2
15%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
23%
3
27%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
2
15%
4
36%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2
Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2
Лилль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1
Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1

Результаты матчей

Марсель
Лилль

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 60%
2
4 раза 40%

Тоталы голов в матче

Марсель
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
4
6
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 7 3 1 26 - 9 24
2.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
3.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 23 - 14 20
4.
Лилль
 0:0 Заявка 11 5 4 2 14 - 10 19
5.
Реймс
 Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
6.
Брест
 Заявка 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Нант
 Заявка 10 4 2 4 16 - 19 14
8.
Марсель
 0:0 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
9.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
10.
Монпелье
 Заявка 10 3 3 4 19 - 16 12
11.
Ренн
 Заявка 10 2 6 2 16 - 13 12
12.
Страсбург
 Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
14.
Гавр
 Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
15.
Лорьян
 Заявка 11 2 5 4 15 - 20 11
16.
Мец
 Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
17.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Лион
 Заявка 9 0 3 6 7 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
2.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
3.
Лилль
 0:0 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
4.
Марсель
 0:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
5.
Реймс
 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
11.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
13.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
15.
Монпелье
 Заявка 4 1 2 1 10 - 7 5
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Монако
 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
7.
Лилль
 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
8.
Нант
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
9.
Мец
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
10.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12.
Клермон
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
13.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
14.
Гавр
 Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
15.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Марсель
 0:0 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Ланс Гради Жонатан 4
Монако Закария Денис 4
Брест Камара Махди 4
Весь список
  • 55'
    Контроль мяча: Марсель: 40%, Лилль: 60%.
  • 54'
    Лопес Пау из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 54'
    Кавалейру Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 54'
    Матч возобновлен
  • 53'
    Судья подбегает и показывает Жиго Самуэль из команды Марсель отложенную желтую карточку за фол.
  • 53'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 53'
    Жиго Самуэль из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 52'
    Исмаили Гонсалвес из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 125
    Марсель 70.4% (88)
    X 25.6% (32)
    Лилль 4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Лилль
    3.80
    4.10
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    4.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 0:0 Лилль

    Исход игры
    Марсель
    70.4% (88)
    Ничья
    25.6% (32)
    Лилль
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.62% (68)
    Меньше
    41.38% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    82.76% (96)
    Нет
    17.24% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    46.4% (58)
    1:1 Ничья
    23.2% (29)
    1:0 Марсель
    12% (15)
    2:0 Марсель
    3.2% (4)
    1:2 Лилль
    2.4% (3)
    3:2 Марсель
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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