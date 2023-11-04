Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Удар от ворот произведет Марсель

85' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Лилль

84' Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Марсель

83' Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Удар от ворот произведет Марсель

80' Гомес Анхель пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем

78' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Лилль

76' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

76' Кондогбия Жоффрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Языджи Юсуф тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

70' Бенталеб Набиль получает желтую карточку за неспортивное поведение

69' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

68' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

66' Рибейро Александро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Удар от ворот произведет Марсель

64' Лоди Ренан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Лилль

59' Клосс Жонатан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

58' Удар от ворот произведет Марсель

55' Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Кавалейру Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Матч возобновлен

53' Судья подбегает и показывает Жиго Самуэль из команды Марсель отложенную желтую карточку за фол.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Марсель

48' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Верету Жордан пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем

46' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.