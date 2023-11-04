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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Марсель
0:0
Конец матча
Лилль
0'
27' Желтая карточка
Андре Бенжамин
42' Желтая карточка
Арит Амин
53' Желтая карточка
Жиго Самуэль
70' Желтая карточка
Бенталеб Набиль
73' Желтая карточка
Языджи Юсуф
90'+5

Ход матча

27'
 
Андре Бенжамин
42'
Арит Амин
 
53'
Жиго Самуэль
 
68'
Меите Бамо
Жиго Самуэль
 
68'
Ндиайе Ильман
Верету Жордан
 
70'
 
Бенталеб Набиль
71'
 
Уна Адам
Кавалейру Иван
73'
 
Языджи Юсуф
77'
Корреа Хоакин
Обамеянг Пьер-Эмерик
 
77'
Оливейра Витор
Сарр Исмаила
 
79'
 
Кабелла Реми
Жегрова Эдон
90'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
Гомес Анхель
90'
 
Дэвид Джонатан
Языджи Юсуф

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 8
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 424 Количество передач 508
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Марсель 70.4% (88)
X 25.6% (32)
Лилль 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
4
Жиго
Самуэль
99
Мбемба
Шансель
12
Лоди
Ренан
21
Ронжье
Валентин
19
Кондогбия
Жоффрей
27
Верету
Жордан
23
Сарр
Исмаила
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
11
Арит
Амин
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
6
Бенталеб
Набиль
21
Андре
Бенжамин
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
17
Кавалейру
Иван
12
Языджи
Юсуф
Марсель
4-3-3
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Марсель
Лилль

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

34 матча

47.1%
23.5%
29.4%
16 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.2%
41.2%
20.6%
13 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
5:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:4
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:2
С
4:5
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
3:2
КЛ
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:3
Л1
1:1

Голы

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.59
1.47

Среднее время на гол

56
61

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.47
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

52
42

Голов в среднем за матч

1.53
1.24

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 3 0.3
Оливейра Витор 2 0.2
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.1
Ндиайе Ильман 1 0.1
Мбемба Шансель 1 0.1
Жиго Самуэль 1 0.1
Унаи Аззедин 1 0.1
Согло Эмран 1 0.1
Арит Амин 0 0
Верету Жордан 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаките Бафоде 3 0.27
Дэвид Джонатан 2 0.18
Андре Бенжамин 2 0.18
Языджи Юсуф 2 0.18
Жегрова Эдон 1 0.09
Кавалейру Иван 1 0.09
Уна Адам 1 0.09
Йоро Лени 1 0.09
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Кабелла Реми 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 3 0
Лоди Ренан 3 0
Балерди Леонардо 1 1
Верету Жордан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Арит Амин 2 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Языджи Юсуф 4 0
Рибейро Александро 2 1
Андре Бенжамин 3 0
Гомес Анхель 3 0
Сантос Тиаго 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Йоро Лени 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Бенталеб Набиль 1 0
Дэвид Джонатан 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Лилль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
5
Марсель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

3
6
Марсель
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Лилль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
50%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
60%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

11
2
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
18%
1
50%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
4
36%
2
15%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
23%
3
27%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
2
15%
4
36%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2
Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2
Лилль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1
Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1

Результаты матчей

Марсель
Лилль

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Марсель
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
10
1
5
5
1.5
4
7
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 7 3 1 26 - 9 24
2.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
3.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 23 - 14 20
4.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 14 - 10 19
5.
Реймс
 Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
6.
Брест
 Заявка 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Нант
 Заявка 10 4 2 4 16 - 19 14
8.
Марсель
 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
9.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
10.
Монпелье
 Заявка 10 3 3 4 19 - 16 12
11.
Ренн
 Заявка 10 2 6 2 16 - 13 12
12.
Страсбург
 Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
14.
Гавр
 Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
15.
Лорьян
 Заявка 11 2 5 4 15 - 20 11
16.
Мец
 Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
17.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Лион
 Заявка 9 0 3 6 7 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
2.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
3.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
4.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
5.
Реймс
 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
11.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
13.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
15.
Монпелье
 Заявка 4 1 2 1 10 - 7 5
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Монако
 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
7.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
8.
Нант
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
9.
Мец
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
10.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12.
Клермон
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
13.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
14.
Гавр
 Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
15.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Нант Мохамед Мостафа 5
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Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Ланс Гради Жонатан 4
Монако Закария Денис 4
Лилль Языджи Юсуф 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Марсель 70.4% (88)
    X 25.6% (32)
    Лилль 4% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 0:0 Лилль

    Исход игры
    Марсель
    70.4% (88)
    Ничья
    25.6% (32)
    Лилль
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.62% (68)
    Меньше
    41.38% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    82.76% (96)
    Нет
    17.24% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    46.4% (58)
    1:1 Ничья
    23.2% (29)
    1:0 Марсель
    12% (15)
    2:0 Марсель
    3.2% (4)
    1:2 Лилль
    2.4% (3)
    3:2 Марсель
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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