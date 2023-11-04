Тур: 11. Стадион: Велодром. Главный судья: Фраппарт Стефани
0'
27' Желтая карточкаАндре Бенжамин
42' Желтая карточкаАрит Амин
53' Желтая карточкаЖиго Самуэль
70' Желтая карточкаБенталеб Набиль
73' Желтая карточкаЯзыджи Юсуф
90'+5
Ход матча
27'
42'
53'
70'
73'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 8
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
424 Количество передач 508
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
12
Лоди
Ренан
23
Сарр
Исмаила
11
Арит
Амин
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
23
Жегрова
Эдон
12
Языджи
Юсуф
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаНападающий
- Нападающий
-
11 Арит АминНападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
-
37 Согло ЭмранПолузащитник
-
34 Надир БилалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Языджи ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Марсель
Лилль
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
34 матча
47.1%
23.5%
29.4%
16 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.2%
41.2%
20.6%
13 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.59
1.47
Среднее время на гол
56
61
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.47
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
52
42
Голов в среднем за матч
1.53
1.24
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
58
72
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Исмаила
|3
|0.3
|Оливейра Витор
|2
|0.2
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.1
|Ндиайе Ильман
|1
|0.1
|Мбемба Шансель
|1
|0.1
|Жиго Самуэль
|1
|0.1
|Унаи Аззедин
|1
|0.1
|Согло Эмран
|1
|0.1
|Арит Амин
|0
|0
|Верету Жордан
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаките Бафоде
|3
|0.27
|Дэвид Джонатан
|2
|0.18
|Андре Бенжамин
|2
|0.18
|Языджи Юсуф
|2
|0.18
|Жегрова Эдон
|1
|0.09
|Кавалейру Иван
|1
|0.09
|Уна Адам
|1
|0.09
|Йоро Лени
|1
|0.09
|Гомес Анхель
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|3
|0
|Лоди Ренан
|3
|0
|Балерди Леонардо
|1
|1
|Верету Жордан
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Арит Амин
|2
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Языджи Юсуф
|4
|0
|Рибейро Александро
|2
|1
|Андре Бенжамин
|3
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Сантос Тиаго
|2
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Йоро Лени
|2
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Лилль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
5
Марсель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
3
6
Марсель
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Лилль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
2
9
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
50%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
60%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
11
2
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
18%
1
50%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
11
13
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
4
36%
2
15%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
2
18%
3
23%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
23%
3
27%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
2
15%
4
36%
61-75
2
15%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2
Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2
Лилль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1
Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1
Результаты матчей
Марсель
Лилль
Точный счет
0:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Марсель
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
101
55
47
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 9
|24
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|11 - 4
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|19 - 16
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 13
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 20
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|14 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ренн
|Матич Неманья
|4
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Монако
|Закария Денис
|4
|Лилль
|Языджи Юсуф
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Лилль
Исход игры
Марсель
70.4% (88)
Ничья
25.6% (32)
Лилль
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
58.62% (68)
Меньше
41.38% (48)
Обе команды забьют
Да
82.76% (96)
Нет
17.24% (20)
Популярный счёт
2:1 Марсель
46.4% (58)
1:1 Ничья
23.2% (29)
1:0 Марсель
12% (15)
2:0 Марсель
3.2% (4)
1:2 Лилль
2.4% (3)
3:2 Марсель
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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