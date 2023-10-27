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Тур: 9. Стадион: . Зрители: 26000 Главный судья: Иттрич Патрик
Бохум
2:2
Конец матча
Майнц
0'
15' Желтая карточка
Баррейро Леандро
20' Желтая карточка
Кор Доминик
1:0
21' Пенальти
Штёгер Кевин
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Брошински Мориц
51' Желтая карточка
Бернардо Фернандес
1:1
59' Гол в свои ворота
Шлоттербек Кевен
71' Желтая карточка
Ли Чхэ-Сон
2:1
82' Гол
Шлоттербек Кевен
88' Желтая карточка
Пасьенса Гонсало
2:2
90' Гол
Краусс Том
90' Желтая карточка
Лосилья Антони
90'+8

Ход матча

15'
 
Баррейро Леандро
20'
 
Кор Доминик
21'
Штёгер Кевин
1:0
33'
 
Краусс Том
Кор Доминик
33'
 
Ли Чхэ-Сон
Бель Штефан
33'
Машович Эрхан
Ордец Иван
 
46'
 
Баркок Аймен
Ажорк Людовик
46'
Брошински Мориц
 
51'
Бернардо Фернандес
 
59'
1:1
Шлоттербек Кевен
67'
Пасьенса Гонсало
Фёрстер Филипп
 
67'
Хофманн Филипп
Брошински Мориц
 
71'
 
Ли Чхэ-Сон
75'
 
Гилавоги Жошуа
Груда Брайан
82'
Шлоттербек Кевен
(Штёгер Кевин)
2:1
85'
Лоосли Ноа
Шлоттербек Кевен
 
85'
Дашнер Лукас
Асано Такума
 
87'
 
Фернандес Эдимилсон
Ван дер Берг Сепп
88'
Пасьенса Гонсало
 
90'
2:2
Краусс Том
(Онисиво Карим)
90'
Лосилья Антони
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 227 Количество передач 246
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Бохум 49.6% (62)
X 35.2% (44)
Майнц 15.2% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
20
Ордец
Иван
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
2
Гамбоа
Кристиан
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
7
Штёгер
Кевин
11
Асано
Такума
10
Фёрстер
Филипп
29
Брошински
Мориц
27
Центнер
Робин
5
Лайч
Максим
16
Бель
Штефан
3
Ван
дер
Берг
Сепп
21
Да
Коста
Данни
19
Каси
Антони
8
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
43
Груда
Брайан
9
Онисиво
Карим
17
Ажорк
Людовик
Бохум
3-4-2-1
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Бохум
Майнц

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б
5:2
Б
1:2
К
3:1
Б
1:0
Б
2:0
К
2:2
ТМС
5:0
Б
0:0
Б
2:3

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.6
1.5

Среднее время на гол

34
60

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.33
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

38
81

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штёгер Кевин 3 (2) 0.33
Асано Такума 2 0.22
Лосилья Антони 1 0.11
Пасьенса Гонсало 1 0.11
Шлоттербек Кевен 1 0.11
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Дашнер Лукас 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каси Антони 2 0.22
Груда Брайан 1 0.11
Ажорк Людовик 1 0.11
Чхэ-Сон Ли II 1 0.11
Баркок Аймен 1 0.11
Баррейро Леандро 1 0.11
Краусс Том 1 0.11
Онисиво Карим 0 0
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 3 0
Ордец Иван 2 0
Лосилья Антони 2 0
Беро Матуш 2 0
Гамбоа Кристиан 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Бернардо Фернандес 2 0
Шлоттербек Кевен 2 0
Риман Мануэль 1 0
Пасьенса Гонсало 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Машович Эрхан 1 0
Патрик Остерхаге 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 4 0
Чхэ-Сон Ли II 3 0
Ван дер Берг Сепп 3 0
Баррейро Леандро 3 0
Свенссон Бо 2 0
Бель Штефан 2 0
Фернандес Эдимилсон 2 0
Груда Брайан 2 0
Да Коста Данни 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Центнер Робин 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Рихтер Марко 1 0
Каси Антони 1 0

Результаты матчей

Бохум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
5
Бохум
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

2
1
Бохум
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Майнц
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
4
27%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
17%
5
33%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
13%
1
11%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
19%
3
33%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
3
33%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Пропущено

22
24
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
9%
5
21%
1-15
4
18%
3
13%
16-30
6
27%
1
4%
31-45
4
18%
5
21%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
4
18%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3
Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1 Киккерс Эмден - Бохум 2:9 Бохум - Байер Л 3:0 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 3:2
Майнц
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1
Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1

Результаты матчей

Бохум
Майнц

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:3
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Бохум
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
2.
Штутгарт
 Заявка 8 7 0 1 25 - 8 21
3.
Бавария
 Заявка 8 6 2 0 26 - 7 20
4.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 14 15
7.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 0 4 11 - 11 12
10.
Аугсбург
 Заявка 8 2 2 4 15 - 19 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 8 2 1 5 12 - 20 7
12.
Дармштадт
 Заявка 8 2 1 5 13 - 22 7
13.
Унион Берлин
 Заявка 8 2 0 6 11 - 17 6
14.
Вердер
 Заявка 8 2 0 6 12 - 18 6
15.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 14 - 19 6
16.
Бохум
 Заявка 9 0 5 4 8 - 23 5
17.
Кёльн
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18.
Майнц
 Заявка 9 0 3 6 9 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
3.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
9.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
14.
Кёльн
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
15.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Боруссия М
 Заявка 4 1 2 1 11 - 11 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
13.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
14.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
15.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
16.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
17.
Хайденхайм
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 9 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 95'
    Лоосли Ноа ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Риман Мануэль из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Лосилья Антони успешно блокирует удар.
  • 94'
    Баркок Аймен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Данило Соарес ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Бохум 49.6% (62)
    X 35.2% (44)
    Майнц 15.2% (19)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 2:2 Майнц

    Исход игры
    Бохум
    49.6% (62)
    Ничья
    35.2% (44)
    Майнц
    15.2% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.43% (59)
    Меньше
    49.57% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    82.05% (96)
    Нет
    17.95% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.6% (37)
    2:1 Бохум
    29.6% (37)
    1:0 Бохум
    12.8% (16)
    1:2 Майнц
    11.2% (14)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    3:1 Бохум
    1.6% (2)
    0:1 Майнц
    1.6% (2)
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