Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

51' Команда Бохум имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Ван дер Берг Сепп получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Ван дер Берг Сепп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

43' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

42' Лайч Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Груда Брайан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

37' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

33' Ордец Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Ордец Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Груда Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Удар от ворот произведет Майнц

26' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Майнц

24' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Да Коста Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Майнц

23' Данило Соарес из команды Бохум не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

21' Г О О О О О Л - Штёгер Кевин из команды Бохум забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Робин Центнер прыгнул не в ту сторону.

20' Рефери не любит споров - именно за это Кор Доминик сейчас получил желтую

20' После проверки VAR судья изменил решение - Бохум пробьет пенальти!

20' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Бохум

19' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Баррейро Леандро получил желтую карточку от судьи

14' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

8' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

4' Бернардо Фернандес пробует нанести удар издали, но Робин Центнер ловит мяч

1' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Бохум начинает с центра поля