Тур: 9. Стадион: Воновия Рурштадион. Зрители: 26000 Главный судья: Иттрич Патрик
0'
15' Желтая карточкаБаррейро Леандро
20' Желтая карточкаКор Доминик
1:0
21' ПенальтиШтёгер Кевин
46' Undefined phrase: football_event_Брошински Мориц
51' Желтая карточкаБернардо Фернандес
1:1
59' Гол в свои воротаШлоттербек Кевен
71' Желтая карточкаЛи Чхэ-Сон
2:1
82' ГолШлоттербек Кевен
88' Желтая карточкаПасьенса Гонсало
2:2
90' ГолКраусс Том
90' Желтая карточкаЛосилья Антони
90'+8
Ход матча
15'
20'
21'
1:0
46'
59'
1:1
71'
82'
2:1
88'
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
227 Количество передач 246
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Ордец
Иван
11
Асано
Такума
16
Бель
Штефан
19
Каси
Антони
31
Кор
Доминик
43
Груда
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Тиде НикласВратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
-
43 Груда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бац ДаниэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бохум
Майнц
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
2.6
1.5
Среднее время на гол
34
60
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
2.33
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
38
81
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штёгер Кевин
|3 (2)
|0.33
|Асано Такума
|2
|0.22
|Лосилья Антони
|1
|0.11
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.11
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.11
|Хофманн Филипп
|0
|0
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Дашнер Лукас
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каси Антони
|2
|0.22
|Груда Брайан
|1
|0.11
|Ажорк Людовик
|1
|0.11
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0.11
|Баркок Аймен
|1
|0.11
|Баррейро Леандро
|1
|0.11
|Краусс Том
|1
|0.11
|Онисиво Карим
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штёгер Кевин
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Лосилья Антони
|2
|0
|Беро Матуш
|2
|0
|Гамбоа Кристиан
|2
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|Бернардо Фернандес
|2
|0
|Шлоттербек Кевен
|2
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Пасьенса Гонсало
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Машович Эрхан
|1
|0
|Патрик Остерхаге
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|4
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|3
|0
|Ван дер Берг Сепп
|3
|0
|Баррейро Леандро
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Бель Штефан
|2
|0
|Фернандес Эдимилсон
|2
|0
|Груда Брайан
|2
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Каси Антони
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
5
Бохум
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
2
1
Бохум
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Майнц
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
4
27%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
17%
5
33%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
13%
1
11%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
19%
3
33%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
3
33%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Пропущено
22
24
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
9%
5
21%
1-15
4
18%
3
13%
16-30
6
27%
1
4%
31-45
4
18%
5
21%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
4
18%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3
Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1 Киккерс Эмден - Бохум 2:9 Бохум - Байер Л 3:0 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 3:2
Майнц
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1
Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1
Результаты матчей
Бохум
Майнц
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:3
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Бохум
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
27
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 7
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 8
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|26 - 7
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 8
|20
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 14
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 19
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 20
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|13 - 22
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 17
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 18
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|16.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 23
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 12
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|11 - 11
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|9 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|7 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|6 (2)
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум 2:2 Майнц
Исход игры
Бохум
49.6% (62)
Ничья
35.2% (44)
Майнц
15.2% (19)
Тотал 2.5
Больше
50.43% (59)
Меньше
49.57% (58)
Обе команды забьют
Да
82.05% (96)
Нет
17.95% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.6% (37)
2:1 Бохум
29.6% (37)
1:0 Бохум
12.8% (16)
1:2 Майнц
11.2% (14)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
3:1 Бохум
1.6% (2)
0:1 Майнц
1.6% (2)
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