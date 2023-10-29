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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Айнтрахт Фр
2:0
Первый тайм: 39'
Боруссия Д
0'
1:0
8' Пенальти
Мармуш Омар
11' Желтая карточка
Эзкан Салих
2:0
24' Гол
Мармуш Омар

Ход матча

8'
Мармуш Омар
1:0
11'
 
Эзкан Салих
24'
Мармуш Омар
2:0
26'
 
Майер Александер
Кобель Грегор

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 120
Айнтрахт Фр 2.5% (3)
X 17.5% (21)
Боруссия Д 80% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Айнтрахт Фр
Ничья
Боруссия Д
3.10
6.30
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8.10
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1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
24
Бута
31
Макс
Филипп
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
8
Шаиби
Фарес
36
Кнауфф
Ансгар
7
Мармуш
Омар
1
Кобель
Грегор
17
Вольф
Мариус
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
5
Бенсебаини
Рами
20
Забитцер
Марсель
6
Эзкан
Салих
21
Мален
Дониэлл
11
Ройс
Марко
7
Рейна
Джованни
14
Фюллькруг
Никлас
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Боруссия Д

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
84.6%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 19 побед

34 матча

17.6%
23.5%
58.9%
6 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

14.7%
47.1%
38.2%
5 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

20.6%
23.5%
55.9%
7 побед 8 ничьих 19 побед

История матчей

Б
4:0
Б
1:2
Б
2:3
Б
5:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:2
Б
2:2
К
1:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:0
ТМК
4:0
Б
4:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
4:0
К
0:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:1
К
2:1

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.29
0.88

Среднее время на гол

69
102

Всего голов

52
24

Голов в среднем за матч

3.06
1.41

Среднее время на гол

29
63

Всего голов

74
39

Голов в среднем за матч

2.18
1.15

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

41
78

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 4 (1) 0.44
Кнауфф Ансгар 2 0.22
Эбимбе Эрик 1 0.11
Схири Эльес 1 0.11
Коло-Муани Рандаль 1 0.11
Нкунку Нильс 1 0.11
Ларссон Хуго 1 0.11
Шаиби Фарес 0 0
Граль Йенс 0 0
Макс Филипп 0 0
Бута 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 3 0.33
Ройс Марко 3 0.33
Мален Дониэлл 3 0.33
Фюллькруг Никлас 2 0.22
Хуммельс Матс 2 0.22
Рюэрсон Юлиан 2 0.22
Джан Эмре 1 (1) 0.11
Шлоттербек Нико 1 0.11
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гётце Марио 2 1
Кнауфф Ансгар 2 1
Кох Робин 3 0
Мармуш Омар 3 0
Нганкам Жессик 2 0
Пачо Вильям 2 0
Трапп Кевин 1 0
Макс Филипп 1 0
Якич Кристиян 1 0
Dino Toppmoeller 1 0
Бута 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 3 0
Хуммельс Матс 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Аллер Себастьян 1 0
Вольф Мариус 1 0
Эзкан Салих 1 0
Мален Дониэлл 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
1
Айнтрахт Фр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Боруссия Д
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
9
Айнтрахт Фр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Боруссия Д
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
20%
3
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

9
17
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
11%
4
24%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
3
33%
1
6%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
2
22%
4
24%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0
ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0
Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Боруссия Д

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
3 раза 60%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
4
4
1
7
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 34 - 7 23
2.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 25 - 7 20
5.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 9 6 0 3 20 - 16 18
7.
Айнтрахт Фр
 2:0 Заявка 9 4 4 1 11 - 6 16
8.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 18 - 21 11
11.
Вердер
 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
12.
Боруссия М
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
14.
Дармштадт
 Заявка 9 2 1 6 13 - 30 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 9 2 0 7 11 - 19 6
16.
Бохум
 Заявка 9 0 5 4 8 - 23 5
17.
Кёльн
 Заявка 9 1 1 7 7 - 21 4
18.
Майнц
 Заявка 9 0 3 6 9 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
2.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Айнтрахт Фр
 2:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
7.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
8.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
10.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
14.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Кёльн
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
16.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
17.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Айнтрахт Фр
 2:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
8.
Боруссия М
 Заявка 4 1 2 1 11 - 11 5
9.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Аугсбург
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
12.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
14.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
15.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 12 (5)
Бавария Сане Лерой 8 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья
    39'
    Впрочем, после просмотра видео Роберт Шрёдер не стал назначать 11-метровый, посчитав, что Мармуш дорисовал своё падение.
  • Видеоповтор
    38'
    ВАР вмешивается в игру, проверяют единоборство Мармуша и Майера, голкипер гостей к мячу не успел и сбил форварда с ног. Роберта Шрёдера зовут к монитору.
  • 37'
    В Бундеслиге "Айнтрахт" проиграл лишь один матч, уступив на выезде "Вольфсбургу" в последний день сентября, дома франкфуртцы не проигрывают очень давно.
  • 36'
    Шаиби в очередной раз прорывается по правому флангу и простреливает на Мармуша, однако своевременный выход Майера позволяет нейтрализовать угрозу.
  • 35'
    Фюллькруг после навеса с правого фланга пробивает головой метров с 12, однако проблем у Траппа не возникает.
  • 34'
    Снова дортмундцы доставляют мяч в чужую штрафную верхом, однако борьба на втором этаже остается за игроками "Айнтрахта".
  • 33'
    38 на 62 по владению мячом, однако количество ударов в створ красноречиво - 5:0 в пользу хозяев.
  • 32'
    Вольф подает с правого фланга, мяч после рикошет летит в направлении Фюллькруга, форвард гостей опережает защитника, но пробивает головой мимо створа.
  • 30'
    Отметим, что 4 последних очных матча "Боруссия" у "Айнтрахта" выиграла, но сегодня победит будет архисложно.
  • 28'
    Хуммельс подобрал мяч на правом фланге, однако оказался на газоне в борьбе с Кнауффом, но игрок "Айнтрахта" по мнению арбитра сыграл чисто.
  • 27'
    Для "Айнтрахта" же неделя складывается удачно - в четверг команда Дино Топмеллера в Лиге Европы уверенно разобралась с финским клубом ХИК - 6:0.
  • 26'
    В текущем чемпионате "Боруссия" пока не проигрывала, однако сегодняшний выезд складывается для "шмелей" крайне неудачно.
  • Замена
    25'
    Еще и вынужденная замена вратаря у гостей происходит, вместо Грегора Кобеля на поле появляется Александер Майер.
  • 2 гола - дубль!
    24'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ОМАР МАРМУШ!
    Бута в контратаке "Айнтрахта" получает мяч на правом краю штрафной, первый удар парирует Кобель, затем справляется и с добиванием и рикошетом, но Мармуш из вратарской всё-таки добавляет снаряд в сетку!
  • 23'
    Штрафной на левом фланге заработали хозяева, с подачей Ройса оборона хозяев справилась, Мален вернул мяч в штрафную, а Бенсебаини головой пробил рядом со штангой.
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    • 22'
      Теперь дортмундцы атакуют через левый фланг, Бенсебаини подает в штрафную, но Трапп на выходе мяч забирает.
    • 21'
      Вольф верхом направляет мяч в штрафную хозяев, однако Фюллькруг хоть и добрался до мяча, пробить по воротам не сумел.
    • 20'
      Мален исполняет прострел с правого фланга, однако в штрафной был только Тута, который спокойно разрядил обстановку.
    • 19'
      Нет, всё-таки Кобелю действительно досталось, причем от своего же игрока - Шлоттербек локтем врезал по лицу Грегору.
    • Травма, повреждение
      18'
      Помощь врачей требуется Кобелю, хотя нельзя исключать, что это реакция на активность "Айнтрахта", которую надо погасить.
    • 17'
      Просто разрывают левый фланг обороны "Боруссии" хозяева, проходит заброс Туты на Шаиби, тот от лицевой линии остро простреливает во вратарскую, но партнеры до мяча не добрались.
    • 16'
      Бута направляет мяч в штрафную с правого фланга, Шлоттербек опережает всех, включая своего вратаря.
    • 15'
      Напомним, что вчера свои матчи провели "Бавария" и "РБ Лейпциг", наколотившие своим соперникам 14 безответных мячей. "Штутгарт" проиграл, "Байер" сыграет сегодня в следующем слоте.
    • 14'
      Теперь Мармуш врывается в штрафную с правого края и стреляет во вратарскую - Кобель ногой выбивает мяч.
    • 13'
      Шаиби врыватся в штрафную с правого края и простреливает в направлении Мармуша, однако защитники "Боруссии" обстановку разряжают.
    • 12'
      Пока непросто приходится "Боруссии", сейчас Кобель ошибается в передаче на фланг в направлении Вольфа.
    • Желтая карточка
      11'
      Первая желтая карточка в нашем матче, Эзкан хватает за майку Мармуша, срывая контратаку соперника.
    • 10'
      Отвечает "Боруссия" штрафным с правого фланга, после передачи Ройса Шлоттербек пробивает с линии вратарской, однако в створ не попадает.
    • Пенальти
      8'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ОМАР МАРМУШ!
      По центру пробивает Мармуш с "точки", в то время как Кобель упал в угол!
    • Пенальти!
      7'
      И после просмотра видео Роберт Шрёдер указывает на 11-метровую отметку, пенальти исполнят хозяева поля!
    • Видеоповтор
      6'
      Так, а дальше у нас в игру вмешивается ВАР, после сэйва Кобеля Кнауфф попадает в отставленную руку Вольфу, это похоже на пенальти.
    • Опасный момент
      5'
      Острая атака удается хозяевам, Ларссон после прострела Шаиби расстреливал ворота с линии вратарской, однако Кобел отставляет руку и спасает свои ворота!
    • 3'
      Футболист "Айнтрахта" нарушил правила в центре поля, но без особой грубости, пока без карточки. Просто остановка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    2.5% (3)
    Ничья
    17.5% (21)
    Боруссия Д
    80% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.91% (85)
    Меньше
    26.09% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    85.22% (98)
    Нет
    14.78% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    55.8% (67)
    1:1 Ничья
    11.7% (14)
    0:2 Боруссия Д
    8.3% (10)
    0:1 Боруссия Д
    5% (6)
    1:3 Боруссия Д
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    2:1 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
    3:3 Ничья
    1.7% (2)
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