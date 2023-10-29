Тур: 9. Стадион: Дойче банк Парк. Главный судья: Шрёдер Роберт
2:0
Первый тайм: 39'
Ход матча
8'
1:0
11'
24'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Тута
24
Бута
31
Макс
Филипп
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
17
Вольф
Мариус
11
Ройс
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
29 Нкунку НильсПолузащитник
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Вольф МариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Боруссия Д
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
84.6%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 19 побед
34 матча
17.6%
23.5%
58.9%
6 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
14.7%
47.1%
38.2%
5 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
20.6%
23.5%
55.9%
7 побед 8 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.29
0.88
Среднее время на гол
69
102
Всего голов
52
24
Голов в среднем за матч
3.06
1.41
Среднее время на гол
29
63
Всего голов
74
39
Голов в среднем за матч
2.18
1.15
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
41
78
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|4 (1)
|0.44
|Кнауфф Ансгар
|2
|0.22
|Эбимбе Эрик
|1
|0.11
|Схири Эльес
|1
|0.11
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.11
|Нкунку Нильс
|1
|0.11
|Ларссон Хуго
|1
|0.11
|Шаиби Фарес
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Бута
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брандт Юлиан
|3
|0.33
|Ройс Марко
|3
|0.33
|Мален Дониэлл
|3
|0.33
|Фюллькруг Никлас
|2
|0.22
|Хуммельс Матс
|2
|0.22
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.22
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.11
|Шлоттербек Нико
|1
|0.11
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гётце Марио
|2
|1
|Кнауфф Ансгар
|2
|1
|Кох Робин
|3
|0
|Мармуш Омар
|3
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Пачо Вильям
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Макс Филипп
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Dino Toppmoeller
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Джан Эмре
|3
|0
|Хуммельс Матс
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Аллер Себастьян
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Эзкан Салих
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
1
Айнтрахт Фр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Боруссия Д
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
9
Айнтрахт Фр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Боруссия Д
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
20%
3
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
9
17
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
11%
4
24%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
3
33%
1
6%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
2
22%
4
24%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0
ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0
Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Боруссия Д
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
3 раза 60%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
44
17
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 7
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 7
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|27 - 11
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 7
|20
|5.
|0:2 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 16
|18
|7.
|2:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 6
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|9.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|18 - 21
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 30
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|11 - 19
|6
|16.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 23
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 21
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|2.
|0:2 Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 3
|11
|6.
|2:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|8.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 11
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 12
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|6.
|0:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|2:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|11 - 11
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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|Штутгарт
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|Бавария
|Кейн Гарри
|12 (5)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|8 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д
Исход игры
Айнтрахт Фр
2.5% (3)
Ничья
17.5% (21)
Боруссия Д
80% (96)
Тотал 2.5
Больше
73.91% (85)
Меньше
26.09% (30)
Обе команды забьют
Да
85.22% (98)
Нет
14.78% (17)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
55.8% (67)
1:1 Ничья
11.7% (14)
0:2 Боруссия Д
8.3% (10)
0:1 Боруссия Д
5% (6)
1:3 Боруссия Д
4.2% (5)
2:2 Ничья
4.2% (5)
2:1 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
3:3 Ничья
1.7% (2)
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