38 на 62 по владению мячом, однако количество ударов в створ красноречиво - 5:0 в пользу хозяев.

Снова дортмундцы доставляют мяч в чужую штрафную верхом, однако борьба на втором этаже остается за игроками "Айнтрахта".

Фюллькруг после навеса с правого фланга пробивает головой метров с 12, однако проблем у Траппа не возникает.

Шаиби в очередной раз прорывается по правому флангу и простреливает на Мармуша, однако своевременный выход Майера позволяет нейтрализовать угрозу.

В Бундеслиге "Айнтрахт" проиграл лишь один матч, уступив на выезде "Вольфсбургу" в последний день сентября, дома франкфуртцы не проигрывают очень давно.

ВАР вмешивается в игру, проверяют единоборство Мармуша и Майера, голкипер гостей к мячу не успел и сбил форварда с ног. Роберта Шрёдера зовут к монитору.

Впрочем, после просмотра видео Роберт Шрёдер не стал назначать 11-метровый, посчитав, что Мармуш дорисовал своё падение.

Штрафной на левом фланге заработали хозяева, с подачей Ройса оборона хозяев справилась, Мален вернул мяч в штрафную, а Бенсебаини головой пробил рядом со штангой.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ОМАР МАРМУШ! Бута в контратаке "Айнтрахта" получает мяч на правом краю штрафной, первый удар парирует Кобель, затем справляется и с добиванием и рикошетом, но Мармуш из вратарской всё-таки добавляет снаряд в сетку!

Еще и вынужденная замена вратаря у гостей происходит, вместо Грегора Кобеля на поле появляется Александер Майер.

В текущем чемпионате "Боруссия" пока не проигрывала, однако сегодняшний выезд складывается для "шмелей" крайне неудачно.

Для "Айнтрахта" же неделя складывается удачно - в четверг команда Дино Топмеллера в Лиге Европы уверенно разобралась с финским клубом ХИК - 6:0.

Хуммельс подобрал мяч на правом фланге, однако оказался на газоне в борьбе с Кнауффом, но игрок "Айнтрахта" по мнению арбитра сыграл чисто.

Отметим, что 4 последних очных матча "Боруссия" у "Айнтрахта" выиграла, но сегодня победит будет архисложно.

Вольф подает с правого фланга, мяч после рикошет летит в направлении Фюллькруга, форвард гостей опережает защитника, но пробивает головой мимо створа.

22' Теперь дортмундцы атакуют через левый фланг, Бенсебаини подает в штрафную, но Трапп на выходе мяч забирает.

21' Вольф верхом направляет мяч в штрафную хозяев, однако Фюллькруг хоть и добрался до мяча, пробить по воротам не сумел.

20' Мален исполняет прострел с правого фланга, однако в штрафной был только Тута, который спокойно разрядил обстановку.

19' Нет, всё-таки Кобелю действительно досталось, причем от своего же игрока - Шлоттербек локтем врезал по лицу Грегору.

18' Помощь врачей требуется Кобелю, хотя нельзя исключать, что это реакция на активность "Айнтрахта", которую надо погасить.

17' Просто разрывают левый фланг обороны "Боруссии" хозяева, проходит заброс Туты на Шаиби, тот от лицевой линии остро простреливает во вратарскую, но партнеры до мяча не добрались.

16' Бута направляет мяч в штрафную с правого фланга, Шлоттербек опережает всех, включая своего вратаря.

15' Напомним, что вчера свои матчи провели "Бавария" и "РБ Лейпциг", наколотившие своим соперникам 14 безответных мячей. "Штутгарт" проиграл, "Байер" сыграет сегодня в следующем слоте.

14' Теперь Мармуш врывается в штрафную с правого края и стреляет во вратарскую - Кобель ногой выбивает мяч.