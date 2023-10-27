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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Айнтрахт Фр
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 56
Айнтрахт Фр 5.4% (3)
X 16.1% (9)
Боруссия Д 78.6% (44)
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Айнтрахт Фр
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Боруссия Д
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Айнтрахт Фр
Боруссия Д

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Боруссия Д

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
84.6%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 19 побед

34 матча

17.6%
23.5%
58.9%
6 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

14.7%
47.1%
38.2%
5 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

20.6%
23.5%
55.9%
7 побед 8 ничьих 19 побед

История матчей

Б
4:0
Б
1:2
Б
2:3
Б
5:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:2
Б
2:2
К
1:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:0
ТМК
4:0
Б
4:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
4:0
К
0:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:1
К
2:1

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.29
0.88

Среднее время на гол

69
102

Всего голов

52
24

Голов в среднем за матч

3.06
1.41

Среднее время на гол

29
63

Всего голов

74
39

Голов в среднем за матч

2.18
1.15

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

41
78

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 2 0.25
Кнауфф Ансгар 2 0.25
Эбимбе Эрик 1 0.13
Схири Эльес 1 0.13
Коло-Муани Рандаль 1 0.13
Нкунку Нильс 1 0.13
Ларссон Хуго 1 0.13
Шаиби Фарес 0 0
Граль Йенс 0 0
Макс Филипп 0 0
Бута 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 3 0.38
Ройс Марко 3 0.38
Мален Дониэлл 3 0.38
Фюллькруг Никлас 2 0.25
Хуммельс Матс 2 0.25
Рюэрсон Юлиан 2 0.25
Джан Эмре 1 (1) 0.13
Шлоттербек Нико 1 0.13
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гётце Марио 2 1
Кнауфф Ансгар 2 1
Кох Робин 3 0
Мармуш Омар 3 0
Нганкам Жессик 2 0
Пачо Вильям 2 0
Трапп Кевин 1 0
Макс Филипп 1 0
Якич Кристиян 1 0
Dino Toppmoeller 1 0
Бута 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 3 0
Хуммельс Матс 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Аллер Себастьян 1 0
Вольф Мариус 1 0
Мален Дониэлл 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
1
Айнтрахт Фр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Боруссия Д
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
9
Айнтрахт Фр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Боруссия Д
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
20%
3
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

9
17
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
11%
4
24%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
3
33%
1
6%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
2
22%
4
24%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0
ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0
Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Боруссия Д

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
3 раза 60%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
4
4
1
7
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
2.
Штутгарт
 Заявка 8 7 0 1 25 - 8 21
3.
Бавария
 Заявка 8 6 2 0 26 - 7 20
4.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 14 15
7.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 0 4 11 - 11 12
10.
Аугсбург
 Заявка 8 2 2 4 15 - 19 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 8 2 1 5 12 - 20 7
12.
Дармштадт
 Заявка 8 2 1 5 13 - 22 7
13.
Бохум
 1:0 Заявка 9 1 4 4 7 - 21 7
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 2 0 6 11 - 17 6
15.
Вердер
 Заявка 8 2 0 6 12 - 18 6
16.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 14 - 19 6
17.
Кёльн
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18.
Майнц
 0:1 Заявка 9 0 2 7 7 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
3.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
9.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Бохум
 1:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
13.
Дармштадт
 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
14.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Кёльн
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
16.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Майнц
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Боруссия М
 Заявка 4 1 2 1 11 - 11 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
13.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
14.
Бохум
 1:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
15.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Хайденхайм
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
17.
Майнц
 0:1 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 9 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт Фр - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2023, осталось 1 день 18 часов 41 минуту.



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    • Прогнозы 56
    Айнтрахт Фр 5.4% (3)
    X 16.1% (9)
    Боруссия Д 78.6% (44)
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    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Боруссия Д
    3.40
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    3.70
    Реклама, fon.bet
    3.75
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    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Боруссия Д

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    5.4% (3)
    Ничья
    16.1% (9)
    Боруссия Д
    78.6% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.07% (40)
    Меньше
    25.93% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    85.19% (46)
    Нет
    14.81% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    57.1% (32)
    1:1 Ничья
    12.5% (7)
    0:2 Боруссия Д
    10.7% (6)
    2:1 Айнтрахт Фр
    3.6% (2)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
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