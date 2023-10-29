Тур: 9. Стадион: БайАрена. Главный судья: Зиберт Даниэль
Ход матча
14'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
80 Владение мячом, % 20
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
17
Кюблер
Лукас
34
Рохль
Мерлин
42
Доан
Рицу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
19 Телла НейтанПолузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
-
42 Доан РицуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Байер Л
Фрайбург
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 6 побед
30 матчей
50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.86
1.31
Среднее время на гол
48
68
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
38
35
Голов в среднем за матч
1.27
1.17
Тотал матчей
2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
71
77
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|7 (1)
|0.78
|Хофманн Йонас
|4
|0.44
|Фримпонг Жереми
|3
|0.33
|Гримальдо Алехандро
|3
|0.33
|Паласиос Эсекиэль
|2 (1)
|0.22
|Та Джонатан
|2
|0.22
|Вирц Флориан
|1
|0.11
|Адли Амин
|1
|0.11
|Гложек Адам
|1
|0.11
|Мбамба Ноа
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|2 (2)
|0.22
|Хёфлер Николас
|1
|0.11
|Хёлер Лукас
|1
|0.11
|Филипп Максимилиан
|1
|0.11
|Линхарт Филипп
|1
|0.11
|Доан Рицу
|1
|0.11
|Шаллаи Роланд
|1
|0.11
|Вайсхаупт Ноа
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|3
|0
|Та Джонатан
|3
|0
|Паласиос Эсекиэль
|3
|0
|Тапсоба Эдмон
|3
|0
|Хофманн Йонас
|2
|0
|Фримпонг Жереми
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|Хёфлер Николас
|1
|1
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Гульде Мануэль
|1
|0
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|Сильдиллия Килианн
|1
|0
|Рохль Мерлин
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
0
Байер Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Фрайбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
9
5
Байер Л
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Фрайбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
15
1
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
100%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
24
8
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
8%
1
13%
1-15
5
21%
1
13%
16-30
3
13%
4
50%
31-45
3
13%
1
13%
46-60
8
33%
0
0%
61-75
3
13%
1
13%
76-90
Пропущено
8
15
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
13%
4
27%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2
Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0
Фрайбург
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2
Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2
Результаты матчей
Байер Л
Фрайбург
Точный счет
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:3
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:3
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 7
|23
|2.
|0:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|25 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|27 - 11
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 11
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 7
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 16
|18
|7.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 14
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|18 - 21
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 30
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|11 - 19
|6
|16.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 23
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 21
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|2.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 3
|11
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 11
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 12
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 7
|8
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|11 - 11
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|12 (5)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|8 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Фрайбург
Исход игры
Байер Л
95.1% (117)
Ничья
3.3% (4)
Фрайбург
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (75)
Меньше
34.78% (40)
Обе команды забьют
Да
60.87% (70)
Нет
39.13% (45)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
36.6% (45)
2:0 Байер Л
27.6% (34)
3:1 Байер Л
17.1% (21)
3:0 Байер Л
4.9% (6)
1:0 Байер Л
4.1% (5)
3:3 Ничья
1.6% (2)
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