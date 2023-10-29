  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Байер Л
0:0
Первый тайм: 17'
Фрайбург
0'
14' Желтая карточка
Кюблер Лукас

Ход матча

14'
 
Кюблер Лукас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 80 Владение мячом, % 20

Владение мячом

Прогнозы 123
Байер Л 95.1% (117)
X 3.3% (4)
Фрайбург 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Фрайбург
1.30
Реклама, fon.bet
6.60
Реклама, ligastavok.ru
9.92
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
1
Атуболу
Ноа
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
17
Кюблер
Лукас
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
34
Рохль
Мерлин
42
Доан
Рицу
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
Байер Л
3-4-2-1
Фрайбург
4-3-3

История личных встреч

Байер Л
Фрайбург

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 6 побед

30 матчей

50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:1
ТМК
0:0
Б
1:2
Б
2:4
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:0
Б
4:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:2
К
1:2
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
0:5
ТМС
1:2
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.86
1.31

Среднее время на гол

48
68

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

38
35

Голов в среднем за матч

1.27
1.17

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

71
77

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 7 (1) 0.78
Хофманн Йонас 4 0.44
Фримпонг Жереми 3 0.33
Гримальдо Алехандро 3 0.33
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.22
Та Джонатан 2 0.22
Вирц Флориан 1 0.11
Адли Амин 1 0.11
Гложек Адам 1 0.11
Мбамба Ноа 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 2 (2) 0.22
Хёфлер Николас 1 0.11
Хёлер Лукас 1 0.11
Филипп Максимилиан 1 0.11
Линхарт Филипп 1 0.11
Доан Рицу 1 0.11
Шаллаи Роланд 1 0.11
Вайсхаупт Ноа 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 3 0
Та Джонатан 3 0
Паласиос Эсекиэль 3 0
Тапсоба Эдмон 3 0
Хофманн Йонас 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Адли Амин 1 0
Вирц Флориан 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эггештайн Максимилиан 3 0
Хёфлер Николас 1 1
Линхарт Филипп 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Рохль Мерлин 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
0
Байер Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Фрайбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

9
5
Байер Л
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Фрайбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

15
1
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
100%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

24
8
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
8%
1
13%
1-15
5
21%
1
13%
16-30
3
13%
4
50%
31-45
3
13%
1
13%
46-60
8
33%
0
0%
61-75
3
13%
1
13%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
13%
4
27%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2
Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0
Фрайбург
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2
Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2

Результаты матчей

Байер Л
Фрайбург

Точный счет

3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
2.5
Больше Меньше
2
6
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 34 - 7 23
2.
Байер Л
 0:0 Заявка 9 7 2 0 25 - 7 23
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 9 6 3 0 20 - 11 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 25 - 7 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 9 6 0 3 20 - 16 18
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 9 4 2 3 9 - 14 14
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 18 - 21 11
11.
Вердер
 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
12.
Боруссия М
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
14.
Дармштадт
 Заявка 9 2 1 6 13 - 30 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 9 2 0 7 11 - 19 6
16.
Бохум
 Заявка 9 0 5 4 8 - 23 5
17.
Кёльн
 Заявка 9 1 1 7 7 - 21 4
18.
Майнц
 Заявка 9 0 3 6 9 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
2.
Байер Л
 0:0 Заявка 5 4 1 0 15 - 4 13
3.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
14.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Кёльн
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
16.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
17.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Байер Л
 0:0 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 11 - 7 8
7.
Боруссия М
 Заявка 4 1 2 1 11 - 11 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 0:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 9 5
10.
Аугсбург
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
12.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
14.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
15.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 12 (5)
Бавария Сане Лерой 8 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 7'
      Victor Okoh Boniface нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 6'
      Контроль мяча: Байер Л: 76%, Фрайбург: 24%.
    • 6'
      Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Хёлер Лукас из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Хофманн Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Кюблер Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Назначен штрафной. Пострадал Хёлер Лукас, его свалил Тапсоба Эдмон.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • 2'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Фрайбург
    • 1'
      Джака Гранит не смог попасть в створ ударом издали
    • 1'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Байер Л начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 81% завершится победой Байер Л.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.24. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.24 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 123
    Байер Л 95.1% (117)
    X 3.3% (4)
    Фрайбург 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Фрайбург
    1.30
    Реклама, fon.bet
    6.60
    Реклама, ligastavok.ru
    9.92
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Байер Л 0:0 Фрайбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Фрайбург

    Исход игры
    Байер Л
    95.1% (117)
    Ничья
    3.3% (4)
    Фрайбург
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (75)
    Меньше
    34.78% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    60.87% (70)
    Нет
    39.13% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    36.6% (45)
    2:0 Байер Л
    27.6% (34)
    3:1 Байер Л
    17.1% (21)
    3:0 Байер Л
    4.9% (6)
    1:0 Байер Л
    4.1% (5)
    3:3 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Байер Л
    Фрайбург
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     