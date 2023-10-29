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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Байер Л
2:1
Конец матча
Фрайбург
0'
14' Желтая карточка
Кюблер Лукас
1:0
36' Гол
Вирц Флориан
2:0
60' Гол в свои ворота
Атуболу Ноа
2:1
70' Гол
Гульде Мануэль
90' Желтая карточка
Кристиан Штрайх
90' Желтая карточка
Хёлер Лукас
90'+6

Ход матча

14'
 
Кюблер Лукас
36'
Вирц Флориан
(Фримпонг Жереми)
1:0
60'
Атуболу Ноа
2:0
67'
 
Гульде Мануэль
Линхарт Филипп
67'
 
Грегорич Михаэль
Эггештайн Максимилиан
70'
2:1
Гульде Мануэль
(Грифо Винченцо)
81'
 
Вайсхаупт Ноа
Грифо Винченцо
81'
 
Адаму Чуквубике
Рохль Мерлин
85'
Адли Амин
Хофманн Йонас
 
85'
Телла Нейтан
Фримпонг Жереми
 
90'
Шик Патрик
Бонифасе Виктор
 
90'
Гложек Адам
Вирц Флориан
 
90'
Инкапье Пьеро
Гримальдо Алехандро
 
90'
 
Кристиан Штрайх
90'
 
Хёлер Лукас

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 713 Количество передач 286
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Байер Л 95.1% (117)
X 3.3% (4)
Фрайбург 1.6% (2)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
1
Атуболу
Ноа
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
17
Кюблер
Лукас
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
8
Эггештайн
Максимилиан
34
Рохль
Мерлин
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
Байер Л
3-4-2-1
Фрайбург
4-1-4-1

История личных встреч

Байер Л
Фрайбург

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 6 побед

30 матчей

50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:1
ТМК
0:0
Б
1:2
Б
2:4
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:0
Б
4:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:2
К
1:2
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
0:5
ТМС
1:2
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.86
1.31

Среднее время на гол

48
68

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

38
35

Голов в среднем за матч

1.27
1.17

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

71
77

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 7 (1) 0.78
Хофманн Йонас 4 0.44
Фримпонг Жереми 3 0.33
Гримальдо Алехандро 3 0.33
Вирц Флориан 2 0.22
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.22
Та Джонатан 2 0.22
Адли Амин 1 0.11
Гложек Адам 1 0.11
Мбамба Ноа 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 2 (2) 0.22
Гульде Мануэль 1 0.11
Хёфлер Николас 1 0.11
Хёлер Лукас 1 0.11
Филипп Максимилиан 1 0.11
Линхарт Филипп 1 0.11
Доан Рицу 1 0.11
Шаллаи Роланд 1 0.11
Вайсхаупт Ноа 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 3 0
Та Джонатан 3 0
Паласиос Эсекиэль 3 0
Тапсоба Эдмон 3 0
Хофманн Йонас 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Адли Амин 1 0
Вирц Флориан 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эггештайн Максимилиан 3 0
Хёфлер Николас 1 1
Кюблер Лукас 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Рохль Мерлин 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
2
Байер Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

9
5
Байер Л
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Фрайбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

16
3
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
33%
31-45
1
6%
1
33%
46-60
6
38%
1
33%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

25
10
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
8%
1
10%
1-15
5
20%
1
10%
16-30
4
16%
4
40%
31-45
3
12%
2
20%
46-60
8
32%
1
10%
61-75
3
12%
1
10%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
10%
4
25%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2
Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0
Фрайбург
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2
Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2

Результаты матчей

Байер Л
Фрайбург

Точный счет

2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:3
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
2
3 раза 33%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
2.5
Больше Меньше
2
7
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 34 - 7 23
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 9 6 3 0 20 - 11 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 25 - 7 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 9 6 0 3 20 - 16 18
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
8.
Фрайбург
 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 18 - 21 11
11.
Вердер
 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
12.
Боруссия М
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
14.
Дармштадт
 Заявка 9 2 1 6 13 - 30 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 9 2 0 7 11 - 19 6
16.
Бохум
 Заявка 9 0 5 4 8 - 23 5
17.
Кёльн
 Заявка 9 1 1 7 7 - 21 4
18.
Майнц
 Заявка 9 0 3 6 9 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
3.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
14.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Кёльн
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
16.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
17.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 11 - 7 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
8.
Боруссия М
 Заявка 4 1 2 1 11 - 11 5
9.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
10.
Аугсбург
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
12.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
14.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
15.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 12 (5)
Бавария Сане Лерой 8 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
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Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 4
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    Прогнозы 123
    Байер Л 95.1% (117)
    X 3.3% (4)
    Фрайбург 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 2:1 Фрайбург

    Исход игры
    Байер Л
    95.1% (117)
    Ничья
    3.3% (4)
    Фрайбург
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (75)
    Меньше
    34.78% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    60.87% (70)
    Нет
    39.13% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    36.6% (45)
    2:0 Байер Л
    27.6% (34)
    3:1 Байер Л
    17.1% (21)
    3:0 Байер Л
    4.9% (6)
    1:0 Байер Л
    4.1% (5)
    3:3 Ничья
    1.6% (2)
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