Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ШТАНГА! Так было близко к голу - Жереми Фримпонг нанес удар в каркас ворот!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Хорошую попытку сделал Рохль Мерлин . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Удар от ворот произведет Фрайбург

45' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Сильдиллия Килианн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Сильдиллия Килианн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Жереми Фримпонг нанес удар, но тот был заблокирован.

39' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Жереми Фримпонг сделал результативную передачу.

36' Г О О О О Л - Вирц Флориан забивает с левой ноги!

36' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Victor Okoh Boniface создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Victor Okoh Boniface выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Хёфлер Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Хофманн Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Victor Okoh Boniface нанес удар, но тот был заблокирован.

27' Хорошую попытку сделал Хёлер Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Фрайбург

22' Джака Гранит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Фрайбург

21' Victor Okoh Boniface из команды Байер Л наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

21' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Удар от ворот произведет Фрайбург

20' Паласиос Эсекиэль не смог попасть в створ ударом издали

18' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Фрайбург

16' Доан Рицу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Фрайбург

15' Гримальдо Алехандро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

14' Кюблер Лукас получил желтую карточку от судьи

13' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Удар от ворот произведет Фрайбург

11' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хофманн Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Victor Okoh Boniface нанес удар, но тот был заблокирован.

7' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Хофманн Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Удар от ворот произведет Фрайбург

1' Джака Гранит не смог попасть в створ ударом издали

1' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.