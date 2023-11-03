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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Фритц Марко
Дармштадт
1:2
Второй тайм: 58'
Бохум
0'
0:1
25' Гол
Асано Такума
43' Желтая карточка
Лосилья Антони
1:1
43' Гол
Нюрнбергер Фабиан
1:2
54' Гол
Асано Такума

Ход матча

25'
0:1
Асано Такума
43'
 
Лосилья Антони
43'
Нюрнбергер Фабиан
(Пфайффер Лука)
1:1
54'
1:2
Асано Такума
(Хофманн Филипп)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 206 Количество передач 162
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 124
Дармштадт 54.8% (68)
X 27.4% (34)
Бохум 17.7% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Дармштадт
Ничья
Бохум
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Все Коэффициенты
1
Шуэн
Марсель
14
Кларер
Кристоф
4
Циммерман
Кристоф
20
Мюллер
Янник
26
Бадер
Маттиас
15
Нюрнбергер
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
32
Холланд
Фабиан
6
Мелем
Марвин
24
Пфайффер
Лука
27
Скарке
Тим
1
Риман
Мануэль
4
Машович
Эрхан
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
2
Гамбоа
Кристиан
6
Патрик
Остерхаге
8
Лосилья
Антони
7
Штёгер
Кевин
29
Брошински
Мориц
11
Асано
Такума
33
Хофманн
Филипп
Дармштадт
3-4-1-2
Бохум
3-4-2-1

История личных встреч

Дармштадт
Бохум

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
1:2
ТМК
2:1
Б2
2:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.67

Среднее время на гол

56
135

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.45
0.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

61
110

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 3 0.3
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.3
Скарке Тим 3 0.3
Бадер Маттиас 1 0.1
Нюрнбергер Фабиан 1 0.1
Вильхельмссон Оскар 1 0.1
Маглица Матей 1 0.1
Кларер Кристоф 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Пфайффер Лука 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штёгер Кевин 3 (2) 0.3
Асано Такума 3 0.3
Лосилья Антони 1 0.1
Пасьенса Гонсало 1 0.1
Шлоттербек Кевен 1 0.1
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Дашнер Лукас 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 2 2
Холланд Фабиан 3 0
Мелем Марвин 3 0
Кларер Кристоф 3 0
Мюллер Янник 2 0
Скарке Тим 2 0
Пфайффер Лука 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Гьясула Клаус 0 1
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Франич Бартол 1 0
Ридель Клеменс 1 0
Торстен Либеркнехт 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 3 0
Штёгер Кевин 3 0
Ордец Иван 2 0
Беро Матуш 2 0
Гамбоа Кристиан 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Бернардо Фернандес 2 0
Шлоттербек Кевен 2 0
Риман Мануэль 1 0
Пасьенса Гонсало 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Машович Эрхан 1 0
Патрик Остерхаге 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
3
Дармштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бохум
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

2
5
Дармштадт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Бохум
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

9
3
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
33%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
4
33%
2
13%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

19
6
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
16%
1
17%
16-30
2
11%
2
33%
31-45
4
21%
2
33%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
1
17%
76-90

Забито

12
9
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
25%
2
22%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

31
22
10 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
6%
2
9%
1-15
4
13%
4
18%
16-30
4
13%
6
27%
31-45
5
16%
4
18%
46-60
9
29%
29%
2
9%
61-75
7
23%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2
Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3
Бохум
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0
Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1 Киккерс Эмден - Бохум 2:9 Бохум - Байер Л 3:0 Герта - Бохум 1:1

Результаты матчей

Дармштадт
Бохум

Точный счет

1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
8:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 34 - 7 23
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 9 6 3 0 20 - 11 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 25 - 7 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 9 6 0 3 20 - 16 18
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
8.
Фрайбург
 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 18 - 21 11
11.
Вердер
 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
12.
Боруссия М
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Дармштадт
 1:1 Заявка 10 2 2 6 14 - 31 8
14.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 9 2 0 7 11 - 19 6
16.
Бохум
 1:1 Заявка 10 0 6 4 9 - 24 6
17.
Кёльн
 Заявка 9 1 1 7 7 - 21 4
18.
Майнц
 Заявка 9 0 3 6 9 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
3.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Дармштадт
 1:1 Заявка 5 1 2 2 10 - 13 5
13.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
14.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Кёльн
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
16.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
17.
Бохум
 1:1 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 11 - 7 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
8.
Боруссия М
 Заявка 4 1 2 1 11 - 11 5
9.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
10.
Аугсбург
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
12.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
13.
Дармштадт
 1:1 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
14.
Бохум
 1:1 Заявка 6 0 3 3 4 - 17 3
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 12 (5)
Бавария Сане Лерой 8 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Хофманн Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 57'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 57'
    Бернардо Фернандес ослабляет давление, выбив мяч.
  • 57'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 57'
    Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 56'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 56'
    Хофманн Филипп из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 56'
    Кемпе Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 56'
    Бернардо Фернандес из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 56'
    Кемпе Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 55'
    Контроль мяча: СК Дармштадт: 57%, Бохум: 43%.
  • 54'
    Хофманн Филипп сделал результативную передачу.
  • 54'
    Г О О О О Л - Асано Такума забивает с правой ноги!
  • 53'
    Судья сигнализирует, что Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Патрик Остерхаге
  • 53'
    Скарке Тим не смог попасть в створ ударом издали
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 52'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Риман Мануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Нюрнбергер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 57%, Бохум: 43%.
    • 51'
      Машович Эрхан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Бернардо Фернандес из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Бернардо Фернандес ослабляет давление, выбив мяч.
    • Первый тайм
    • 50'
      Christoph Klarer из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Шлоттербек Кевен наказан за толчок Пфайффер Лука
    • 47'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 47'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 47'
      Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Машович Эрхан из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Кемпе Тобиас
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, Бохум: 44%.
    • 45'
      Мелем Марвин сделал ключевой пас для гола!
    • 43'
      Пфайффер Лука сделал результативную передачу.
    • 43'
      ГОООООЛ - Нюрнбергер Фабиан СК Дармштадт забивает ударом головой
    • 43'
      Мелем Марвин выиграл воздушное противоборство у Бернардо Фернандес.
    • 43'
      Лосилья Антони из команды Бохум получает желтую после опасной игры.
    • 42'
      Судья свистит. Лосилья Антони атаковал сзади соперника. Это Холланд Фабиан заработал своей команде штрафной
    • 42'
      Бохум начинает контратаку
    • 42'
      Хофманн Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, Бохум: 44%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 40'
      Патрик Остерхаге оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 40'
      Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Хофманн Филипп из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Мюллер Янник
    • 38'
      Матч возобновлен
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Шлоттербек Кевен.
    • 37'
      Мюллер Янник выиграл воздушное противоборство у Хофманн Филипп.
    • 36'
      Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 36'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Бадер Маттиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, Бохум: 44%.
    • 35'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Лосилья Антони из команды Бохум опасно и грубо сыграл. Холланд Фабиан пострадал.
    • 35'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 31'
      Нюрнбергер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 60%, Бохум: 40%.
    • 31'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 30'
      Бернардо Фернандес из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Лосилья Антони
    • 26'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 63%, Бохум: 37%.
    • 25'
      Г О О О О Л - Асано Такума забивает ударом с правой ноги!
    • 24'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Бадер Маттиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Бернардо Фернандес выиграл воздушное противоборство у Мелем Марвин.
    • 23'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Шлоттербек Кевен выиграл воздушное противоборство у Скарке Тим.
    • 22'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Бернардо Фернандес выиграл воздушное противоборство у Мелем Марвин.
    • 21'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 21'
      Шлоттербек Кевен наказан за толчок Холланд Фабиан
    • 21'
      Штёгер Кевин из команды Бохум подал угловой слева.
    • 20'
      Christoph Klarer из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 63%, Бохум: 37%.
    • 20'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт разыграл угловой с левого угла.
    • 20'
      Бернардо Фернандес успешно блокирует удар.
    • 20'
      Пфайффер Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Бернардо Фернандес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Мюллер Янник наказан за толчок Хофманн Филипп
    • 16'
      Циммерман Кристоф возвращается на поле.
    • 16'
      Матч возобновлен
    • 16'
      Ох, нехорошо это выглядит. Циммерман Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 15'
      Циммерман Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 62%, Бохум: 38%.
    • 15'
      Хофманн Филипп из команды Бохум в офсайде
    • 15'
      Брошински Мориц из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 14'
      Бохум начинает контратаку
    • 13'
      Бернардо Фернандес ошибается в защите.
    • 13'
      Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Бернардо Фернандес из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Мелем Марвин
    • 11'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 57%, Бохум: 43%.
    • 10'
      Скарке Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Кемпе Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Близко! Скарке Тим нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 9'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Шлоттербек Кевен из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 8'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 8'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
    • 7'
      Шлоттербек Кевен из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 6'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Christoph Klarer из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
    • 5'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 77%, Бохум: 23%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 4'
      Скарке Тим пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем
    • 4'
      Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Асано Такума ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
    • 3'
      Штёгер Кевин из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 1'
      Матч приостановлен из-за петард на поле
    • 1'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      СК Дармштадт начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Дармштадт.
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    Прогнозы 124
    Дармштадт 54.8% (68)
    X 27.4% (34)
    Бохум 17.7% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дармштадт
    Ничья
    Бохум
    4.20
    Реклама, pari.ru
    3.55
    Реклама, ligastavok.ru
    4.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дармштадт 1:2 Бохум

    Исход игры
    Дармштадт
    54.8% (68)
    Ничья
    27.4% (34)
    Бохум
    17.7% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.26% (67)
    Меньше
    41.74% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    76.52% (88)
    Нет
    23.48% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Дармштадт
    32.3% (40)
    1:0 Дармштадт
    17.7% (22)
    1:1 Ничья
    16.9% (21)
    1:2 Бохум
    11.3% (14)
    2:2 Ничья
    5.6% (7)
    0:1 Бохум
    2.4% (3)
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    Дармштадт
    Бохум
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