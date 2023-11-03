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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 17810 Главный судья: Фритц Марко
Дармштадт
1:2
Конец матча
Бохум
0'
0:1
25' Гол
Асано Такума
42' Желтая карточка
Лосилья Антони
1:1
43' Гол
Нюрнбергер Фабиан
1:2
54' Гол
Асано Такума
67' Желтая карточка
Гамбоа Кристиан
67' Желтая карточка
Кларер Кристоф
68' Желтая карточка
Шлоттербек Кевен
70' Красная карточка
Холланд Фабиан
73' Желтая карточка
Торстен Либеркнехт
87' Желтая карточка
Квартенг Мориц-Брони
90' Желтая карточка
Пасьенса Гонсало
90' Желтая карточка
Скарке Тим
90'+8

Ход матча

25'
0:1
Асано Такума
42'
 
Лосилья Антони
43'
Нюрнбергер Фабиан
(Пфайффер Лука)
1:1
54'
1:2
Асано Такума
(Хофманн Филипп)
58'
 
Квартенг Мориц-Брони
Брошински Мориц
64'
 
Лоосли Ноа
Штёгер Кевин
67'
 
Гамбоа Кристиан
67'
Кларер Кристоф
 
67'
Вильхельмссон Оскар
Кемпе Тобиас
 
68'
 
Шлоттербек Кевен
70'
Холланд Фабиан
 
73'
Торстен Либеркнехт
 
76'
 
Пасьенса Гонсало
Хофманн Филипп
77'
 
Оерманн Тим
Лосилья Антони
77'
Стожилкович Филип
Бадер Маттиас
 
87'
 
Квартенг Мориц-Брони
89'
Хорнби Фрэйзер
Пфайффер Лука
 
89'
Ридель Клеменс
Мелем Марвин
 
90'
 
Пасьенса Гонсало
90'
Скарке Тим
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 295 Количество передач 198
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Дармштадт 54.8% (68)
X 27.4% (34)
Бохум 17.7% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Шуэн
Марсель
14
Кларер
Кристоф
4
Циммерман
Кристоф
20
Мюллер
Янник
26
Бадер
Маттиас
15
Нюрнбергер
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
32
Холланд
Фабиан
6
Мелем
Марвин
24
Пфайффер
Лука
27
Скарке
Тим
1
Риман
Мануэль
4
Машович
Эрхан
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
2
Гамбоа
Кристиан
6
Патрик
Остерхаге
8
Лосилья
Антони
7
Штёгер
Кевин
29
Брошински
Мориц
11
Асано
Такума
33
Хофманн
Филипп
Дармштадт
3-4-1-2
Бохум
3-4-2-1

История личных встреч

Дармштадт
Бохум

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
1:2
ТМК
2:1
Б2
2:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.67

Среднее время на гол

56
135

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.45
0.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

61
110

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 3 0.3
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.3
Скарке Тим 3 0.3
Бадер Маттиас 1 0.1
Нюрнбергер Фабиан 1 0.1
Вильхельмссон Оскар 1 0.1
Маглица Матей 1 0.1
Кларер Кристоф 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Пфайффер Лука 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 4 0.4
Штёгер Кевин 3 (2) 0.3
Лосилья Антони 1 0.1
Пасьенса Гонсало 1 0.1
Шлоттербек Кевен 1 0.1
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Дашнер Лукас 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 2 2
Холланд Фабиан 3 1
Кларер Кристоф 4 0
Мелем Марвин 3 0
Скарке Тим 3 0
Мюллер Янник 2 0
Пфайффер Лука 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Торстен Либеркнехт 2 0
Гьясула Клаус 0 1
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Франич Бартол 1 0
Ридель Клеменс 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 3 0
Штёгер Кевин 3 0
Гамбоа Кристиан 3 0
Шлоттербек Кевен 3 0
Ордец Иван 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Беро Матуш 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Бернардо Фернандес 2 0
Риман Мануэль 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Машович Эрхан 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Патрик Остерхаге 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
3
Дармштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бохум
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

2
5
Дармштадт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Бохум
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

10
5
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
30%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
2
14%
5
29%
29%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
4
29%
2
12%
61-75
2
14%
3
18%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

19
6
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
16%
1
17%
16-30
2
11%
2
33%
31-45
4
21%
2
33%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
1
17%
76-90

Забито

13
11
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
3
23%
2
18%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

33
23
11 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
6%
2
9%
1-15
5
15%
4
17%
16-30
4
12%
7
30%
31-45
6
18%
4
17%
46-60
9
27%
2
9%
61-75
7
21%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2
Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3
Бохум
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0
Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1 Киккерс Эмден - Бохум 2:9 Бохум - Байер Л 3:0 Герта - Бохум 1:1

Результаты матчей

Дармштадт
Бохум

Точный счет

1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
3
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 34 - 7 23
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 9 6 3 0 20 - 11 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 25 - 7 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 9 6 0 3 20 - 16 18
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
8.
Фрайбург
 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 18 - 21 11
11.
Вердер
 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
12.
Боруссия М
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Бохум
 Заявка 10 1 5 4 10 - 24 8
14.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Дармштадт
 Заявка 10 2 1 7 14 - 32 7
16.
Унион Берлин
 Заявка 9 2 0 7 11 - 19 6
17.
Кёльн
 Заявка 9 1 1 7 7 - 21 4
18.
Майнц
 Заявка 9 0 3 6 9 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
3.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Дармштадт
 Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
13.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
14.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Кёльн
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
16.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
17.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 11 - 7 8
7.
Боруссия М
 Заявка 4 1 2 1 11 - 11 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
14.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 12 (5)
Бавария Сане Лерой 8 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Бохум вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: СК Дармштадт: 57%, Бохум: 43%.
  • 98'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    Оерманн Тим из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • 94'
      Пасьенса Гонсало грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 94'
      Пасьенса Гонсало фолит на сопернике
    • 94'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Ридель Клеменс из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Оерманн Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 93'
      Квартенг Мориц-Брони из команды Бохум наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 92'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Патрик Остерхаге из команды Бохум разыграл угловой с левого угла.
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Циммерман Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Бохум начинает контратаку
    • 91'
      Оерманн Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 60%, Бохум: 40%.
    • 90'
      Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе
    • 89'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Тактическая замена. Мелем Марвин уходит с поля и его заменяет Ридель Клеменс
    • 89'
      Тактическая замена. Пфайффер Лука уходит с поля и его заменяет Хорнби Фрэйзер
    • 88'
      Бохум начинает контратаку
    • 88'
      Лоосли Ноа из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Квартенг Мориц-Брони совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 87'
      Судья сигнализирует, что Квартенг Мориц-Брони из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Christoph Klarer
    • 86'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 58%, Бохум: 42%.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 85'
      ШТАНГА! Нюрнбергер Фабиан обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!
    • 85'
      Шлоттербек Кевен из команды Бохум заходит слишком далеко, он валит Пфайффер Лука.
    • 84'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 84'
      Пфайффер Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 83'
      Мелем Марвин из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 83'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 83'
      Асано Такума из команды Бохум не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 83'
      Пасьенса Гонсало из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 82'
      Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе
    • 82'
      Хорошую попытку сделал Бернардо Фернандес. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 82'
      Асано Такума создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 82'
      Хорошую попытку сделал Пасьенса Гонсало. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 81'
      Бохум начинает контратаку
    • 81'
      Мюллер Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 80'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 59%, Бохум: 41%.
    • 80'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 79'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Квартенг Мориц-Брони из команды Бохум в офсайде
    • 79'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      Christoph Klarer ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Бохум начинает контратаку
    • 78'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      О, нет. Из многообещающей позиции Стожилкович Филип из команды СК Дармштадт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 78'
      Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
    • 77'
      Тактическая замена. Бадер Маттиас уходит с поля и его заменяет Стожилкович Филип
    • 77'
      Тактическая замена. Лосилья Антони уходит с поля и его заменяет Оерманн Тим
    • 76'
      Хофманн Филипп получил травму и заменен. Пасьенса Гонсало выходит на поле.
    • 76'
      Машович Эрхан из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Гамбоа Кристиан из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Машович Эрхан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 58%, Бохум: 42%.
    • 75'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 75'
      Матч возобновлен
    • 75'
      Ох, нехорошо это выглядит. Хофманн Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 75'
      Хофманн Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 75'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 74'
      Лосилья Антони задерживает мяч рукой
    • 73'
      Рефери не любит споров - именно за это Торстен Либеркнехт сейчас получил желтую
    • 71'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 71'
      Квартенг Мориц-Брони решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 70'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 58%, Бохум: 42%.
    • 70'
      УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Холланд Фабиан удален с поля!
    • 70'
      Холланд Фабиан совершил серьезный фол, на грани карточки
    • 70'
      Нюрнбергер Фабиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 70'
      Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Мануэль Риманн все предвидел и спас команду!
    • 69'
      Нюрнбергер Фабиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 69'
      Хорошую попытку сделал Нюрнбергер Фабиан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 69'
      Судья свистит. Шлоттербек Кевен атаковал сзади соперника. Это Мелем Марвин заработал своей команде штрафной
    • 68'
      Шлоттербек Кевен из команды Бохум получает желтую после опасной игры.
    • 68'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 67'
      Тактическая замена. Кемпе Тобиас уходит с поля и его заменяет Вильхельмссон Оскар
    • 67'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      Матч возобновлен
    • 67'
      Christoph Klarer грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 67'
      Гамбоа Кристиан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 66'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 66'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 66'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 65'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 58%, Бохум: 42%.
    • 65'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Тактическая замена. Штёгер Кевин уходит с поля и его заменяет Лоосли Ноа
    • 63'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 63'
      Лосилья Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 63'
      Машович Эрхан из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 62'
      Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 61'
      Хорошую попытку сделал Скарке Тим. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 61'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Квартенг Мориц-Брони из команды Бохум заходит слишком далеко, он валит Бадер Маттиас.
    • 61'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 60'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 57%, Бохум: 43%.
    • 60'
      Бернардо Фернандес из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Кемпе Тобиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 60'
      Кемпе Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 59'
      Бернардо Фернандес из команды Бохум заходит слишком далеко, он валит Скарке Тим.
    • 59'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Тактическая замена. Брошински Мориц уходит с поля и его заменяет Квартенг Мориц-Брони
    • 58'
      Судья сигнализирует, что Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Хофманн Филипп
    • 58'
      Хофманн Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Бернардо Фернандес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Хофманн Филипп из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Кемпе Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 56'
      Бернардо Фернандес из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Кемпе Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 55'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 57%, Бохум: 43%.
    • 54'
      Хофманн Филипп сделал результативную передачу.
    • 54'
      Г О О О О Л - Асано Такума забивает с правой ноги!
    • 53'
      Судья сигнализирует, что Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Патрик Остерхаге
    • 53'
      Скарке Тим не смог попасть в створ ударом издали
    • 53'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 52'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Риман Мануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Нюрнбергер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 57%, Бохум: 43%.
    • 51'
      Машович Эрхан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Бернардо Фернандес из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Бернардо Фернандес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
    • 50'
      Бернардо Фернандес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Бернардо Фернандес выиграл воздушное противоборство у Пфайффер Лука.
    • 49'
      Хофманн Филипп наказан за толчок Christoph Klarer
    • 49'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 48'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе
    • 48'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 47'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Лосилья Антони из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Мелем Марвин
    • 46'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Christoph Klarer из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Шлоттербек Кевен наказан за толчок Пфайффер Лука
    • 47'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 47'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 47'
      Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Машович Эрхан из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Кемпе Тобиас
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, Бохум: 44%.
    • 45'
      Мелем Марвин сделал ключевой пас для гола!
    • 43'
      Пфайффер Лука сделал результативную передачу.
    • 43'
      ГОООООЛ - Нюрнбергер Фабиан СК Дармштадт забивает ударом головой
    • 43'
      Мелем Марвин выиграл воздушное противоборство у Бернардо Фернандес.
    • 42'
      Лосилья Антони из команды Бохум получает желтую после опасной игры.
    • 42'
      Судья свистит. Лосилья Антони атаковал сзади соперника. Это Холланд Фабиан заработал своей команде штрафной
    • 42'
      Бохум начинает контратаку
    • 42'
      Хофманн Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, Бохум: 44%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 40'
      Патрик Остерхаге оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 40'
      Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Хофманн Филипп из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Мюллер Янник
    • 38'
      Матч возобновлен
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Шлоттербек Кевен.
    • 37'
      Мюллер Янник выиграл воздушное противоборство у Хофманн Филипп.
    • 36'
      Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 36'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Бадер Маттиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, Бохум: 44%.
    • 35'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Лосилья Антони из команды Бохум опасно и грубо сыграл. Холланд Фабиан пострадал.
    • 35'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 31'
      Нюрнбергер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 60%, Бохум: 40%.
    • 31'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 30'
      Бернардо Фернандес из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Лосилья Антони
    • 26'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 63%, Бохум: 37%.
    • 25'
      Г О О О О Л - Асано Такума забивает ударом с правой ноги!
    • 24'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Бадер Маттиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Бернардо Фернандес выиграл воздушное противоборство у Мелем Марвин.
    • 23'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Шлоттербек Кевен выиграл воздушное противоборство у Скарке Тим.
    • 22'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Бернардо Фернандес выиграл воздушное противоборство у Мелем Марвин.
    • 21'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 21'
      Шлоттербек Кевен наказан за толчок Холланд Фабиан
    • 21'
      Штёгер Кевин из команды Бохум подал угловой слева.
    • 20'
      Christoph Klarer из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 63%, Бохум: 37%.
    • 20'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт разыграл угловой с левого угла.
    • 20'
      Бернардо Фернандес успешно блокирует удар.
    • 20'
      Пфайффер Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Бернардо Фернандес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Мюллер Янник наказан за толчок Хофманн Филипп
    • 16'
      Циммерман Кристоф возвращается на поле.
    • 16'
      Матч возобновлен
    • 16'
      Ох, нехорошо это выглядит. Циммерман Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 15'
      Циммерман Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 62%, Бохум: 38%.
    • 15'
      Хофманн Филипп из команды Бохум в офсайде
    • 15'
      Брошински Мориц из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 14'
      Бохум начинает контратаку
    • 13'
      Бернардо Фернандес ошибается в защите.
    • 13'
      Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Бернардо Фернандес из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Мелем Марвин
    • 11'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 57%, Бохум: 43%.
    • 10'
      Скарке Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Кемпе Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Близко! Скарке Тим нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 9'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Шлоттербек Кевен из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 8'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 8'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
    • 7'
      Шлоттербек Кевен из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 6'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Christoph Klarer из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
    • 5'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 77%, Бохум: 23%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 4'
      Скарке Тим пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем
    • 4'
      Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Асано Такума ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
    • 3'
      Штёгер Кевин из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 1'
      Матч приостановлен из-за петард на поле
    • 1'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      СК Дармштадт начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Дармштадт 54.8% (68)
    X 27.4% (34)
    Бохум 17.7% (22)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дармштадт 1:2 Бохум

    Исход игры
    Дармштадт
    54.8% (68)
    Ничья
    27.4% (34)
    Бохум
    17.7% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.26% (67)
    Меньше
    41.74% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    76.52% (88)
    Нет
    23.48% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Дармштадт
    32.3% (40)
    1:0 Дармштадт
    17.7% (22)
    1:1 Ничья
    16.9% (21)
    1:2 Бохум
    11.3% (14)
    2:2 Ничья
    5.6% (7)
    0:1 Бохум
    2.4% (3)
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