СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Christoph Klarer грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

50' Christoph Klarer из команды СК Дармштадт в офсайде

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Скарке Тим из команды СК Дармштадт в офсайде

47' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

47' Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

43' ГОООООЛ - Нюрнбергер Фабиан СК Дармштадт забивает ударом головой

42' Хофманн Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

40' Патрик Остерхаге оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

36' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

36' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

35' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

33' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

33' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

32' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

31' Нюрнбергер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

30' СК Дармштадт начинает контратаку

30' Бернардо Фернандес из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

27' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Г О О О О Л - Асано Такума забивает ударом с правой ноги!

24' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

22' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

20' Christoph Klarer из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Скарке Тим из команды СК Дармштадт разыграл угловой с левого угла.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Циммерман Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Циммерман Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Брошински Мориц из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' СК Дармштадт контролирует мяч.

13' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

11' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Кемпе Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Близко! Скарке Тим нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

9' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

9' СК Дармштадт пытается что-то создать.

8' Удар от ворот произведет Бохум

8' Скарке Тим из команды СК Дармштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

8' Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт подал угловой справа.

7' Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' СК Дармштадт контролирует мяч.

6' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Судья сигнализирует, что Christoph Klarer из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин

5' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

4' Скарке Тим пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

4' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

4' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт подал угловой справа.

3' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновлен

1' Матч приостановлен из-за петард на поле

1' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' СК Дармштадт начинает с центра поля