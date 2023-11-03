Тур: 10. Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor. Зрители: 17810 Главный судья: Фритц Марко
0'
0:1
25' ГолАсано Такума
42' Желтая карточкаЛосилья Антони
1:1
43' ГолНюрнбергер Фабиан
1:2
54' ГолАсано Такума
67' Желтая карточкаГамбоа Кристиан
67' Желтая карточкаКларер Кристоф
68' Желтая карточкаШлоттербек Кевен
70' Красная карточкаХолланд Фабиан
73' Желтая карточкаТорстен Либеркнехт
87' Желтая карточкаКвартенг Мориц-Брони
90' Желтая карточкаПасьенса Гонсало
90' Желтая карточкаСкарке Тим
90'+8
Ход матча
25'
0:1
42'
43'
54'
1:2
67'
67'
68'
70'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
11 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
295 Количество передач 198
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Мюллер
Янник
11
Кемпе
Тобиас
27
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Скарке ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Тиде НикласВратарь
- Защитник
-
14 Оерманн ТимЗащитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Дармштадт
Бохум
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.67
Среднее время на гол
56
135
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.45
0.82
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
61
110
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелем Марвин
|3
|0.3
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.3
|Скарке Тим
|3
|0.3
|Бадер Маттиас
|1
|0.1
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.1
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.1
|Маглица Матей
|1
|0.1
|Кларер Кристоф
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Пфайффер Лука
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|4
|0.4
|Штёгер Кевин
|3 (2)
|0.3
|Лосилья Антони
|1
|0.1
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.1
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.1
|Хофманн Филипп
|0
|0
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Дашнер Лукас
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|2
|2
|Холланд Фабиан
|3
|1
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Скарке Тим
|3
|0
|Мюллер Янник
|2
|0
|Пфайффер Лука
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Торстен Либеркнехт
|2
|0
|Гьясула Клаус
|0
|1
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Франич Бартол
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|3
|0
|Штёгер Кевин
|3
|0
|Гамбоа Кристиан
|3
|0
|Шлоттербек Кевен
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Беро Матуш
|2
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|Бернардо Фернандес
|2
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Машович Эрхан
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
|Патрик Остерхаге
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
3
Дармштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бохум
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
2
5
Дармштадт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Бохум
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
10
5
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
30%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
2
14%
5
29%
29%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
4
29%
2
12%
61-75
2
14%
3
18%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
19
6
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
16%
1
17%
16-30
2
11%
2
33%
31-45
4
21%
2
33%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
1
17%
76-90
Забито
13
11
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
3
23%
2
18%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
33
23
11 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
6%
2
9%
1-15
5
15%
4
17%
16-30
4
12%
7
30%
31-45
6
18%
4
17%
46-60
9
27%
2
9%
61-75
7
21%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2
Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3
Бохум
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0
Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1 Киккерс Эмден - Бохум 2:9 Бохум - Байер Л 3:0 Герта - Бохум 1:1
Результаты матчей
Дармштадт
Бохум
Точный счет
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
13
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
37
37
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 8
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|27 - 11
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 11
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 7
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 16
|18
|7.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 16
|13
|9.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|18 - 21
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 24
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 32
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|11 - 19
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 21
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 5
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 3
|11
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 11
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 14
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 7
|8
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|11 - 11
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дармштадт 1:2 Бохум
Исход игры
Дармштадт
54.8% (68)
Ничья
27.4% (34)
Бохум
17.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
58.26% (67)
Меньше
41.74% (48)
Обе команды забьют
Да
76.52% (88)
Нет
23.48% (27)
Популярный счёт
2:1 Дармштадт
32.3% (40)
1:0 Дармштадт
17.7% (22)
1:1 Ничья
16.9% (21)
1:2 Бохум
11.3% (14)
2:2 Ничья
5.6% (7)
0:1 Бохум
2.4% (3)
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