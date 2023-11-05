Тур: 10. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Райчель Тобиас
1:1
Второй тайм: 52'
Ход матча
7'
0:1
37'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
304 Количество передач 222
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Перван
Павао
21
Меле
Йоаким
23
Винд
Йонас
19
Майер
Ловро
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
- Основной состав
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Меле ЙоакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Винд ЙонасНападающий
-
19 Майер ЛовроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеЗащитник
-
11 Томаш ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Рапп НиколайЗащитник
- Защитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Опиц ЛеонНападающий
-
40 Cimo Roecker
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбург
Вердер
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
32 матча
40.6%
18.8%
40.6%
13 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
2.31
1.63
Среднее время на гол
38
55
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.69
1.69
Среднее время на гол
53
53
Всего голов
64
53
Голов в среднем за матч
2
1.66
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|8
|0.8
|Меле Йоаким
|1
|0.1
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.1
|Герхардт Янник
|1
|0.1
|Черны Вацлав
|1
|0.1
|Лакруа Максанс
|1
|0.1
|Томаш Тьягу
|1
|0.1
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|Дженц Мориц
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|4 (1)
|0.4
|Нжинма Джастин
|2
|0.2
|Стаге Йенс
|2
|0.2
|Вайзер Митчелл
|1
|0.1
|Велькович Милош
|1
|0.1
|Шмид Романо
|1
|0.1
|Деман Оливье
|1
|0.1
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.1
|Борре Рафаэль
|1
|0.1
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Линен Сенне
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|3
|0
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|Меле Йоаким
|3
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Зесигер Седрик
|2
|0
|Винд Йонас
|2
|0
|Вранкс Астер
|2
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Лакруа Максанс
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
|Томаш Тьягу
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукш Марвин
|3
|0
|Стаге Йенс
|3
|0
|Вайзер Митчелл
|2
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Фридль Марко
|2
|0
|Линен Сенне
|2
|0
|Деман Оливье
|2
|0
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Шмид Романо
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вердер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Вольфсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Вердер
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
2
7
Вольфсбург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Вердер
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
7
4
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
33%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
57%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Пропущено
10
9
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Забито
14
13
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
6
43%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
14%
4
31%
61-75
2
14%
4
31%
76-90
Пропущено
13
19
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
8%
4
21%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
4
31%
4
21%
61-75
3
23%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1
Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0
Вердер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3
Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0 Вердер - Кёльн 1:1
Результаты матчей
Вольфсбург
Вердер
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
4:2
2 раза 50%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
54
63
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|30 - 10
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|38 - 7
|26
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|27 - 11
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 15
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|22 - 19
|18
|7.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 19
|14
|9.
|1:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 15
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|19 - 22
|12
|11.
|1:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|15 - 19
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|19 - 23
|10
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 24
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 32
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|11 - 22
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 5
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 3
|11
|6.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|1:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 11
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 14
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|14 - 14
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|13.
|1:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|16.
|1:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|15 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (4)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|8 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|4
|Майнц
|Кор Доминик
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:1 Вердер
Исход игры
Вольфсбург
83.1% (98)
Ничья
13.6% (16)
Вердер
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
70.18% (80)
Меньше
29.82% (34)
Обе команды забьют
Да
79.82% (91)
Нет
20.18% (23)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
52.5% (62)
1:0 Вольфсбург
15.3% (18)
1:1 Ничья
9.3% (11)
3:1 Вольфсбург
5.1% (6)
3:2 Вольфсбург
4.2% (5)
2:0 Вольфсбург
3.4% (4)
1:2 Вердер
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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