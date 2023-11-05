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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Райчель Тобиас
Вольфсбург
1:1
Второй тайм: 52'
Вердер
0'
6' Желтая карточка
Лакруа Максанс
0:1
7' Гол
Дукш Марвин
1:1
37' Гол
Черны Вацлав

Ход матча

6'
Лакруа Максанс
 
7'
0:1
Дукш Марвин
37'
Черны Вацлав
(Меле Йоаким)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 304 Количество передач 222
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 118
Вольфсбург 83.1% (98)
X 13.6% (16)
Вердер 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Перван
Павао
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
5
Зесигер
Седрик
21
Меле
Йоаким
32
Сванберг
Маттиас
6
Вранкс
Астер
40
Паредес
Кевин
7
Черны
Вацлав
23
Винд
Йонас
19
Майер
Ловро
30
Цеттерер
Михаэль
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
6
Стаге
Йенс
10
Биттенкорт
Леонардо
2
Деман
Оливье
19
Борре
Рафаэль
7
Дукш
Марвин
Вольфсбург
3-4-3
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Вольфсбург
Вердер

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

32 матча

40.6%
18.8%
40.6%
13 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Б
2:1
Б
2:2
Б
1:2
Б
5:3
Б
0:1
Б
2:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
3:2
Б
6:0
Б
3:5
Б
2:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
0:3
ТМС
2:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
2:2
С
1:2
Б
5:1
К
2:5
Б
2:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

2.31
1.63

Среднее время на гол

38
55

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.69
1.69

Среднее время на гол

53
53

Всего голов

64
53

Голов в среднем за матч

2
1.66

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 8 0.8
Меле Йоаким 1 0.1
Майер Ловро 1 (1) 0.1
Герхардт Янник 1 0.1
Черны Вацлав 1 0.1
Лакруа Максанс 1 0.1
Томаш Тьягу 1 0.1
Сванберг Маттиас 0 0
Дженц Мориц 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 4 (1) 0.4
Нжинма Джастин 2 0.2
Стаге Йенс 2 0.2
Вайзер Митчелл 1 0.1
Велькович Милош 1 0.1
Шмид Романо 1 0.1
Деман Оливье 1 0.1
Биттенкорт Леонардо 1 0.1
Борре Рафаэль 1 0.1
Гросс Кристиан 0 0
Линен Сенне 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 3 0
Сванберг Маттиас 3 0
Меле Йоаким 3 0
Черны Вацлав 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Винд Йонас 2 0
Вранкс Астер 2 0
Герхардт Янник 1 0
Майер Ловро 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Лакруа Максанс 1 0
Баку Ридле 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Виммер Патрик 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукш Марвин 3 0
Стаге Йенс 3 0
Вайзер Митчелл 2 0
Велькович Милош 2 0
Фридль Марко 2 0
Линен Сенне 2 0
Деман Оливье 2 0
Биттенкорт Леонардо 1 0
Штарк Никлас 1 0
Юнг Антони 1 0
Кейта Наби 1 0
Рапп Николай 1 0
Шмид Романо 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вердер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Вольфсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Вердер
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

2
7
Вольфсбург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Вердер
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

7
4
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
33%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
57%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Пропущено

10
9
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Забито

14
13
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
6
43%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
14%
4
31%
61-75
2
14%
4
31%
76-90

Пропущено

13
19
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
8%
4
21%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
4
31%
4
21%
61-75
3
23%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1
Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0
Вердер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3
Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0 Вердер - Кёльн 1:1

Результаты матчей

Вольфсбург
Вердер

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
4:2
2 раза 50%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
6
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 9 1 0 30 - 10 28
2.
Бавария
 Заявка 10 8 2 0 38 - 7 26
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 10 6 3 1 20 - 15 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 25 - 9 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 10 6 0 4 22 - 19 18
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 4 5 1 15 - 9 17
8.
Фрайбург
 Заявка 10 4 2 4 13 - 19 14
9.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 10 4 1 5 14 - 15 13
10.
Аугсбург
 Заявка 10 3 3 4 19 - 22 12
11.
Вердер
 1:1 Заявка 10 3 1 6 15 - 19 10
12.
Боруссия М
 Заявка 10 2 4 4 19 - 23 10
13.
Бохум
 Заявка 10 1 5 4 10 - 24 8
14.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Дармштадт
 Заявка 10 2 1 7 14 - 32 7
16.
Унион Берлин
 Заявка 10 2 0 8 11 - 22 6
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
18.
Кёльн
 Заявка 10 1 2 7 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
3.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 1 1 9 - 8 13
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Вердер
 1:1 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Кёльн
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
14.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 15 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 11 - 7 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
14.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Вердер
 1:1 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
17.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 15 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Сане Лерой 8 (4)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
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Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Аугсбург Педерсен Мадс 4
Майнц Кор Доминик 4
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Стаге Йенс из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 47'
      Зесигер Седрик не смог попасть в створ ударом издали
    • 47'
      Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Фридль Марко успешно блокирует удар.
    • 47'
      Черны Вацлав нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Астер Вранкс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Зесигер Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Вердер.
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    Прогнозы 118
    Вольфсбург 83.1% (98)
    X 13.6% (16)
    Вердер 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Вердер
    4.50
    4.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 1:1 Вердер

    Исход игры
    Вольфсбург
    83.1% (98)
    Ничья
    13.6% (16)
    Вердер
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.18% (80)
    Меньше
    29.82% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    79.82% (91)
    Нет
    20.18% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    52.5% (62)
    1:0 Вольфсбург
    15.3% (18)
    1:1 Ничья
    9.3% (11)
    3:1 Вольфсбург
    5.1% (6)
    3:2 Вольфсбург
    4.2% (5)
    2:0 Вольфсбург
    3.4% (4)
    1:2 Вердер
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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