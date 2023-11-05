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Тур: 10. Стадион: . Зрители: 28917 Главный судья: Райчель Тобиас
Вольфсбург
2:2
Конец матча
Вердер
0'
6' Желтая карточка
Лакруа Максанс
0:1
7' Гол
Дукш Марвин
1:1
37' Гол
Черны Вацлав
2:1
59' Гол
Паредес Кевин
64' Желтая карточка
Биттенкорт Леонардо
2:2
65' Гол
Борре Рафаэль
66' Желтая карточка
Паредес Кевин
80' Желтая карточка
Винд Йонас
88' Вторая желтая карточка
Лакруа Максанс
90'+6

Ход матча

6'
Лакруа Максанс
 
7'
0:1
Дукш Марвин
37'
Черны Вацлав
(Меле Йоаким)
1:1
57'
Томаш Тьягу
Черны Вацлав
 
57'
Арнольд Максимилиан
Сванберг Маттиас
 
59'
Паредес Кевин
(Майер Ловро)
2:1
64'
 
Биттенкорт Леонардо
65'
2:2
Борре Рафаэль
(Вайзер Митчелл)
66'
Паредес Кевин
 
75'
Коцца Николя
Борнаув Себастьян
 
75'
 
Линен Сенне
Биттенкорт Леонардо
80'
Винд Йонас
 
84'
Баку Ридле
Меле Йоаким
 
84'
Каминьски Якуб
Паредес Кевин
 
87'
 
Нжинма Джастин
Дукш Марвин
88'
Лакруа Максанс
 
90'
 
Вольтемаде Ник
Борре Рафаэль

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 6
  • 15 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 546 Количество передач 419
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Вольфсбург 83.1% (98)
X 13.6% (16)
Вердер 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Перван
Павао
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
5
Зесигер
Седрик
21
Меле
Йоаким
32
Сванберг
Маттиас
6
Вранкс
Астер
40
Паредес
Кевин
7
Черны
Вацлав
23
Винд
Йонас
19
Майер
Ловро
30
Цеттерер
Михаэль
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
6
Стаге
Йенс
10
Биттенкорт
Леонардо
2
Деман
Оливье
19
Борре
Рафаэль
7
Дукш
Марвин
Вольфсбург
3-4-3
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Вольфсбург
Вердер

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

32 матча

40.6%
18.8%
40.6%
13 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Б
2:1
Б
2:2
Б
1:2
Б
5:3
Б
0:1
Б
2:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
3:2
Б
6:0
Б
3:5
Б
2:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
0:3
ТМС
2:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
2:2
С
1:2
Б
5:1
К
2:5
Б
2:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

2.31
1.63

Среднее время на гол

38
55

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.69
1.69

Среднее время на гол

53
53

Всего голов

64
53

Голов в среднем за матч

2
1.66

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 8 0.8
Майер Ловро 1 (1) 0.1
Меле Йоаким 1 0.1
Герхардт Янник 1 0.1
Черны Вацлав 1 0.1
Лакруа Максанс 1 0.1
Томаш Тьягу 1 0.1
Паредес Кевин 1 0.1
Сванберг Маттиас 0 0
Дженц Мориц 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 4 (1) 0.4
Нжинма Джастин 2 0.2
Борре Рафаэль 2 0.2
Стаге Йенс 2 0.2
Вайзер Митчелл 1 0.1
Велькович Милош 1 0.1
Шмид Романо 1 0.1
Деман Оливье 1 0.1
Биттенкорт Леонардо 1 0.1
Гросс Кристиан 0 0
Линен Сенне 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 3 0
Сванберг Маттиас 3 0
Меле Йоаким 3 0
Винд Йонас 3 0
Лакруа Максанс 1 1
Черны Вацлав 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Вранкс Астер 2 0
Герхардт Янник 1 0
Майер Ловро 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Виммер Патрик 1 0
Паредес Кевин 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукш Марвин 3 0
Стаге Йенс 3 0
Биттенкорт Леонардо 2 0
Вайзер Митчелл 2 0
Велькович Милош 2 0
Фридль Марко 2 0
Линен Сенне 2 0
Деман Оливье 2 0
Штарк Никлас 1 0
Юнг Антони 1 0
Кейта Наби 1 0
Рапп Николай 1 0
Шмид Романо 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Вердер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
6
Вольфсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Вердер
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

2
7
Вольфсбург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Вердер
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

9
6
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
40%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
40%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
57%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Пропущено

10
9
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Забито

16
15
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
7
44%
1
7%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
13%
5
33%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Пропущено

15
21
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
13%
4
19%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
5
33%
4
19%
61-75
3
20%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1
Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0
Вердер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3
Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0 Вердер - Кёльн 1:1

Результаты матчей

Вольфсбург
Вердер

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
4:2
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
4:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
6 раз 60%
0
3 раза 30%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
7
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 9 1 0 30 - 10 28
2.
Бавария
 Заявка 10 8 2 0 38 - 7 26
3.
Штутгарт
 0:0 Заявка 10 7 1 2 27 - 11 22
4.
Боруссия Д
 Заявка 10 6 3 1 20 - 15 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 25 - 9 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 10 6 0 4 22 - 19 18
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 4 5 1 15 - 9 17
8.
Фрайбург
 Заявка 10 4 2 4 13 - 19 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
10.
Аугсбург
 Заявка 10 3 3 4 19 - 22 12
11.
Вердер
 Заявка 10 3 1 6 16 - 20 10
12.
Боруссия М
 Заявка 10 2 4 4 19 - 23 10
13.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
14.
Бохум
 Заявка 10 1 5 4 10 - 24 8
15.
Дармштадт
 Заявка 10 2 1 7 14 - 32 7
16.
Унион Берлин
 Заявка 10 2 0 8 11 - 22 6
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
18.
Кёльн
 Заявка 10 1 2 7 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
3.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 1 1 9 - 8 13
4.
Штутгарт
 0:0 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 10 7
12.
Кёльн
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
14.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 15 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Штутгарт
 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 11 - 7 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
14.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
17.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 15 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Сане Лерой 8 (4)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Аугсбург Педерсен Мадс 4
Майнц Кор Доминик 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 28917 болельщиков
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Вольфсбург: 56%, Вердер: 44%.
  • 95'
    Нжинма Джастин из команды Вердер в офсайде
  • 95'
    Вердер пытается что-то создать.
  • 94'
    Судья сигнализирует, что Шмид Романо из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
  • 94'
    Баку Ридле ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Вердер пытается что-то создать.
  • 93'
    Якуб Каминьский выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Якуб Каминьский из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Шмид Романо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Арнольд Максимилиан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Вольфсбург 83.1% (98)
    X 13.6% (16)
    Вердер 3.4% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 2:2 Вердер

    Исход игры
    Вольфсбург
    83.1% (98)
    Ничья
    13.6% (16)
    Вердер
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.18% (80)
    Меньше
    29.82% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    79.82% (91)
    Нет
    20.18% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    52.5% (62)
    1:0 Вольфсбург
    15.3% (18)
    1:1 Ничья
    9.3% (11)
    3:1 Вольфсбург
    5.1% (6)
    3:2 Вольфсбург
    4.2% (5)
    2:0 Вольфсбург
    3.4% (4)
    1:2 Вердер
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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