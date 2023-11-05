Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Якуб Каминьский выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Лакруа Максанс получает вторую желтую карточку

88' Стаге Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Удар от ворот произведет Вольфсбург

87' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

84' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Тактическая замена. Паредес Кевин уходит с поля и его заменяет Якуб Каминьский

82' Удар от ворот произведет Вердер

82' Винд Йонас нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

82' Астер Вранкс из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Дукш Марвин выиграл воздушное противоборство у Астер Вранкс.

80' Матч возобновлен

80' Фридль Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Винд Йонас получил желтую карточку от судьи

78' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

76' Перван Павао взял и забрал мяч на выходе

75' Матч возобновится спорным мячом

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

74' Майер Ловро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Борре Рафаэль наказан за толчок Астер Вранкс

72' Шмид Романо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Сильный дождь сегодня.

68' Матч возобновлен

67' Биттенкорт Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Паредес Кевин получил желтую карточку от судьи

66' Команда Вердер сравняла счет! Игра продолжается!

65' Вайзер Митчелл из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Биттенкорт Леонардо получил желтую карточку от судьи

63' Безумный фол. Биттенкорт Леонардо грубо играет против соперника. Пострадал Астер Вранкс

62' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

58' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Черны Вацлав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Удар от ворот произведет Вольфсбург

53' Шмид Романо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Вольфсбург

51' Борре Рафаэль из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Вольфсбург

48' Стаге Йенс из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Удар от ворот произведет Вердер

47' Зесигер Седрик не смог попасть в створ ударом издали

47' Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Астер Вранкс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.