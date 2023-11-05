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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Хайденхайм
0:0
Первый тайм: 43'
Штутгарт
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 121
Хайденхайм 7.4% (9)
X 9.9% (12)
Штутгарт 82.6% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Штутгарт
5.75
4.50
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4.33
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
30
Тоеркауф
Норман
33
Малони
Леннард
3
Шёппнер
Ян
8
Динкчи
Эрен
21
Бек
Адриан
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
33
Нюбель
Александр
29
Руо
Антони
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
21
Ито
Хироки
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
14
Мвумпа
Силас
10
Чжон
Ву-Ён
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
Хайденхайм
4-2-3-1
Штутгарт
4-2-3-1

История личных встреч

Хайденхайм
Штутгарт

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
2:0
ТМК
1:0
Б2
3:0
Б2
2:2
ТМК
2:1
Б2
1:2
Б2
1:2
ТМС
2:4
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.5

Среднее время на гол

64
180

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.56
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динкчи Эрен 5 0.5
Бесте Ян-Никлас 4 0.4
Кляйндинст Тим 3 (2) 0.3
Пирингер Марвин 1 0.1
Тоеркауф Норман 0 0
Бек Адриан 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 14 (1) 1.4
Ундав Дениз 4 0.4
Фюрих Крис 3 0.3
Мвумпа Силас 3 0.3
Мийо Энцо 2 0.2
Загаду Дан-Аксель 1 0.1
Штенцель Паскаль 0 0
Ито Хироки 0 0
Каразор Атакан 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Руо Антони 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирингер Марвин 3 0
Динкчи Эрен 3 0
Бесте Ян-Никлас 2 0
Тоеркауф Норман 1 0
Кляйндинст Тим 1 0
Майнка Патрик 1 0
Пик Флориан 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Хактаб Траоре Омар 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ундав Дениз 2 0
Руо Антони 2 0
Ито Хироки 1 0
Антон Вальдемар 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мийо Энцо 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Эглофф Лилиан 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Штутгарт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
1
Хайденхайм
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Штутгарт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

2
17
Хайденхайм
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Штутгарт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

6
18

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
5
56%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
4
67%
61-75
4
40%
1
17%
76-90

Забито

5
19
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
20%
2
11%
31-45
2
40%
1
5%
46-60
1
20%
6
32%
61-75
1
20%
4
21%
76-90

Пропущено

11
4
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
5
45%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

14
28
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
7%
1
4%
1-15
3
21%
6
21%
16-30
2
14%
3
11%
31-45
4
29%
2
7%
46-60
2
14%
7
25%
61-75
2
14%
9
32%
76-90

Пропущено

21
10
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
5
24%
1
10%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
5
24%
5
50%
61-75
5
24%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1
Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0
Штутгарт
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1
Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1 Ройтлинген - Штутгарт 0:4 Швебиш-Халль - Штутгарт 0:3 Гамбург - Штутгарт 1:3

Результаты матчей

Хайденхайм
Штутгарт

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:0
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
4
1
1
3
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
8
1
1
8
2.5
6
3
1
8
3.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 9 1 0 30 - 10 28
2.
Бавария
 Заявка 10 8 2 0 38 - 7 26
3.
Штутгарт
 0:0 Заявка 10 7 1 2 27 - 11 22
4.
Боруссия Д
 Заявка 10 6 3 1 20 - 15 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 25 - 9 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 10 6 0 4 22 - 19 18
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 4 5 1 15 - 9 17
8.
Фрайбург
 Заявка 10 4 2 4 13 - 19 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
10.
Аугсбург
 Заявка 10 3 3 4 19 - 22 12
11.
Вердер
 Заявка 10 3 1 6 16 - 20 10
12.
Боруссия М
 Заявка 10 2 4 4 19 - 23 10
13.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
14.
Бохум
 Заявка 10 1 5 4 10 - 24 8
15.
Дармштадт
 Заявка 10 2 1 7 14 - 32 7
16.
Унион Берлин
 Заявка 10 2 0 8 11 - 22 6
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
18.
Кёльн
 Заявка 10 1 2 7 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
3.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 1 1 9 - 8 13
4.
Штутгарт
 0:0 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 10 7
12.
Кёльн
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
14.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 15 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Штутгарт
 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 11 - 7 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
14.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
17.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 15 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Сане Лерой 8 (4)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Voith-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится ничьей.
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      1.61 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 121
    Хайденхайм 7.4% (9)
    X 9.9% (12)
    Штутгарт 82.6% (100)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хайденхайм
    Ничья
    Штутгарт
    5.75
    4.50
    Реклама, pari.ru
    4.33
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 0:0 Штутгарт

    Исход игры
    Хайденхайм
    7.4% (9)
    Ничья
    9.9% (12)
    Штутгарт
    82.6% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.55% (83)
    Меньше
    28.45% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    79.31% (92)
    Нет
    20.69% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Штутгарт
    47.9% (58)
    1:3 Штутгарт
    10.7% (13)
    0:1 Штутгарт
    9.9% (12)
    1:1 Ничья
    8.3% (10)
    0:2 Штутгарт
    5.8% (7)
    2:1 Хайденхайм
    4.1% (5)
    2:3 Штутгарт
    3.3% (4)
    1:0 Хайденхайм
    1.7% (2)
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