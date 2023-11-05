Тур: 10. Стадион: Войт-Арена. Главный судья: Бадштюбнер Флориан
0:0
Первый тайм: 43'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Бек
Адриан
29
Руо
Антони
21
Ито
Хироки
14
Мвумпа
Силас
10
Чжон
Ву-Ён
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
-
10 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Luca Raimund
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хайденхайм
Штутгарт
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.5
Среднее время на гол
64
180
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.56
1.33
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
67
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Динкчи Эрен
|5
|0.5
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0.4
|Кляйндинст Тим
|3 (2)
|0.3
|Пирингер Марвин
|1
|0.1
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Бек Адриан
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|14 (1)
|1.4
|Ундав Дениз
|4
|0.4
|Фюрих Крис
|3
|0.3
|Мвумпа Силас
|3
|0.3
|Мийо Энцо
|2
|0.2
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.1
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|3
|0
|Динкчи Эрен
|3
|0
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0
|Тоеркауф Норман
|1
|0
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Пик Флориан
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
|Хактаб Траоре Омар
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ундав Дениз
|2
|0
|Руо Антони
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Антон Вальдемар
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Штутгарт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
1
Хайденхайм
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Штутгарт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
2
17
Хайденхайм
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Штутгарт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
6
18
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
5
56%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
4
67%
61-75
4
40%
1
17%
76-90
Забито
5
19
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
20%
2
11%
31-45
2
40%
1
5%
46-60
1
20%
6
32%
61-75
1
20%
4
21%
76-90
Пропущено
11
4
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
5
45%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
14
28
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
7%
1
4%
1-15
3
21%
6
21%
16-30
2
14%
3
11%
31-45
4
29%
2
7%
46-60
2
14%
7
25%
61-75
2
14%
9
32%
76-90
Пропущено
21
10
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
5
24%
1
10%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
5
24%
5
50%
61-75
5
24%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1
Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0
Штутгарт
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1
Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1 Ройтлинген - Штутгарт 0:4 Швебиш-Халль - Штутгарт 0:3 Гамбург - Штутгарт 1:3
Результаты матчей
Хайденхайм
Штутгарт
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:0
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
41
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
81
18
63
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|30 - 10
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|38 - 7
|26
|3.
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|27 - 11
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 15
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|22 - 19
|18
|7.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 19
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|19 - 22
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 20
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|19 - 23
|10
|13.
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 24
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 32
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|11 - 22
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 5
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 8
|13
|4.
|0:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 3
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 11
|8
|11.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 14
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|14 - 14
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|15 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (4)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|8 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|4
|Майнц
|Кор Доминик
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хайденхайм 0:0 Штутгарт
Исход игры
Хайденхайм
7.4% (9)
Ничья
9.9% (12)
Штутгарт
82.6% (100)
Тотал 2.5
Больше
71.55% (83)
Меньше
28.45% (33)
Обе команды забьют
Да
79.31% (92)
Нет
20.69% (24)
Популярный счёт
1:2 Штутгарт
47.9% (58)
1:3 Штутгарт
10.7% (13)
0:1 Штутгарт
9.9% (12)
1:1 Ничья
8.3% (10)
0:2 Штутгарт
5.8% (7)
2:1 Хайденхайм
4.1% (5)
2:3 Штутгарт
3.3% (4)
1:0 Хайденхайм
1.7% (2)
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