Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Динкчи Эрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Хайденхайм

45' Фюрих Крис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

44' Тоеркауф Норман получил желтую карточку от судьи

43' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Гимбер Бенедикт и попал в каркас ворот!

42' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

39' Удар от ворот произведет Хайденхайм

38' Удар от ворот произведет Хайденхайм

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Штутгарт

34' Идет дождь, трудные условия для игроков.

34' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Бесте Ян-Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Кляйндинст Тим нанес удар головой, но Александр Нюбель спокойно отбил мяч.

31' Мюллер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Игрок из команды Хайденхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Бесте Ян-Никлас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Anthony Rouault успешно блокирует удар.

28' Удар от ворот произведет Штутгарт

28' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Малони Леннард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

26' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

25' Удар от ворот произведет Хайденхайм

24' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

20' Удар от ворот произведет Хайденхайм

19' Удар от ворот произведет Хайденхайм

19' Майнка Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Штутгарт

17' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Шёппнер Ян и попал в каркас ворот!

16' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

16' Бек Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ито Хироки пробует нанести удар издали, но Kevin Mueller держит все под контролем

10' Хактаб Траоре Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Фюрих Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

8' Фюрих Крис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Оооо... вот это был удар! Мвумпа Силас должен был забить с этой позиции.

7' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Удар от ворот произведет Штутгарт

4' Чжон Ву-Ён выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Штутгарт

1' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Штутгарт начинает с центра поля