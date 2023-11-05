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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 15000 Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Хайденхайм
2:0
Конец матча
Штутгарт
0'
44' Желтая карточка
Тоеркауф Норман
0:0
57' Не забитый пенальти
Мвумпа Силас
67' Желтая карточка
Каразор Атакан
1:0
70' Гол
Шёппнер Ян
74' Желтая карточка
Антон Вальдемар
74' Желтая карточка
Динкчи Эрен
2:0
90' Гол
Кляйндинст Тим
90'+5

Ход матча

44'
Тоеркауф Норман
 
57'
0:0
Мвумпа Силас
67'
 
Каразор Атакан
70'
Шёппнер Ян
(Бесте Ян-Никлас)
1:0
71'
 
Luca Raimund
Чжон Ву-Ён
71'
 
Левелинг Джейми
Мвумпа Силас
74'
 
Антон Вальдемар
74'
Динкчи Эрен
 
75'
 
Миттельштедт Максимилиан
Ито Хироки
75'
 
Стеригу Леонидас
Руо Антони
80'
 
Эглофф Лилиан
Каразор Атакан
81'
Доведан Никола
Бек Адриан
 
82'
Фёренбах Йонас
Тоеркауф Норман
 
90'
Томалла Денис
Бесте Ян-Никлас
 
90'
Сесса Кевин
Динкчи Эрен
 
90'
Кляйндинст Тим
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 255 Количество передач 628
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Хайденхайм 7.4% (9)
X 9.9% (12)
Штутгарт 82.6% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
30
Тоеркауф
Норман
33
Малони
Леннард
3
Шёппнер
Ян
8
Динкчи
Эрен
21
Бек
Адриан
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
33
Нюбель
Александр
29
Руо
Антони
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
21
Ито
Хироки
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
14
Мвумпа
Силас
10
Чжон
Ву-Ён
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
Хайденхайм
4-2-3-1
Штутгарт
4-2-3-1

История личных встреч

Хайденхайм
Штутгарт

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
2:0
ТМК
1:0
Б2
3:0
Б2
2:2
ТМК
2:1
Б2
1:2
Б2
1:2
ТМС
2:4
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.5

Среднее время на гол

64
180

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.56
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динкчи Эрен 5 0.5
Бесте Ян-Никлас 4 0.4
Кляйндинст Тим 4 (2) 0.4
Пирингер Марвин 1 0.1
Шёппнер Ян 1 0.1
Тоеркауф Норман 0 0
Бек Адриан 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 14 (1) 1.4
Ундав Дениз 4 0.4
Фюрих Крис 3 0.3
Мвумпа Силас 3 0.3
Мийо Энцо 2 0.2
Загаду Дан-Аксель 1 0.1
Штенцель Паскаль 0 0
Ито Хироки 0 0
Каразор Атакан 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Руо Антони 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 4 0
Пирингер Марвин 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Бесте Ян-Никлас 2 0
Кляйндинст Тим 1 0
Майнка Патрик 1 0
Пик Флориан 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Хактаб Траоре Омар 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ундав Дениз 2 0
Антон Вальдемар 2 0
Руо Антони 2 0
Ито Хироки 1 0
Каразор Атакан 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мийо Энцо 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Эглофф Лилиан 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Штутгарт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
1
Хайденхайм
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Штутгарт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

2
17
Хайденхайм
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Штутгарт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
0% (0)
70% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

6
18

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
2
18%
5
56%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
5
63%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Забито

5
19
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
20%
2
11%
31-45
2
40%
1
5%
46-60
1
20%
6
32%
61-75
1
20%
4
21%
76-90

Пропущено

11
4
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
5
45%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

16
28
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
1
6%
1
4%
1-15
3
19%
6
21%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
4
25%
2
7%
46-60
3
19%
7
25%
61-75
3
19%
9
32%
76-90

Пропущено

21
12
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
5
24%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
5
24%
6
50%
61-75
5
24%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1
Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0
Штутгарт
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1
Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1 Ройтлинген - Штутгарт 0:4 Швебиш-Халль - Штутгарт 0:3 Гамбург - Штутгарт 1:3

Результаты матчей

Хайденхайм
Штутгарт

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
4
1
1
4
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
8
2
1
9
2.5
6
4
1
9
3.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 9 1 0 30 - 10 28
2.
Бавария
 Заявка 10 8 2 0 38 - 7 26
3.
Штутгарт
 Заявка 10 7 0 3 27 - 13 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 10 6 3 1 20 - 15 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 25 - 9 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 10 6 0 4 22 - 19 18
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 4 5 1 15 - 9 17
8.
Фрайбург
 Заявка 10 4 2 4 13 - 19 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
10.
Аугсбург
 Заявка 10 3 3 4 19 - 22 12
11.
Вердер
 Заявка 10 3 1 6 16 - 20 10
12.
Хайденхайм
 Заявка 10 3 1 6 15 - 22 10
13.
Боруссия М
 Заявка 10 2 4 4 19 - 23 10
14.
Бохум
 Заявка 10 1 5 4 10 - 24 8
15.
Дармштадт
 Заявка 10 2 1 7 14 - 32 7
16.
Унион Берлин
 Заявка 10 2 0 8 11 - 22 6
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
18.
Кёльн
 Заявка 10 1 2 7 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
3.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 1 1 9 - 8 13
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
11.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
12.
Кёльн
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
14.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 15 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Штутгарт
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 11 - 7 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
14.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
17.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 15 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Сане Лерой 8 (4)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Аугсбург Педерсен Мадс 4
Майнц Кор Доминик 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Команда Хайденхайм не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Хайденхайм: 31%, Штутгарт: 69%.
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
  • 94'
    Г О О О О Л - Кляйндинст Тим из команды Хайденхайм левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
  • 94'
    Антон Вальдемар плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
  • 94'
    Гимбер Бенедикт из команды Хайденхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Voith-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Хайденхайм 7.4% (9)
    X 9.9% (12)
    Штутгарт 82.6% (100)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 2:0 Штутгарт

    Исход игры
    Хайденхайм
    7.4% (9)
    Ничья
    9.9% (12)
    Штутгарт
    82.6% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.55% (83)
    Меньше
    28.45% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    79.31% (92)
    Нет
    20.69% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Штутгарт
    47.9% (58)
    1:3 Штутгарт
    10.7% (13)
    0:1 Штутгарт
    9.9% (12)
    1:1 Ничья
    8.3% (10)
    0:2 Штутгарт
    5.8% (7)
    2:1 Хайденхайм
    4.1% (5)
    2:3 Штутгарт
    3.3% (4)
    1:0 Хайденхайм
    1.7% (2)
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