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  3. Копа Судамерикана 2023
Форталеза Сеара
1:1
Доп. время (2 тайм)
ЛДУ Кито
0'
18' Желтая карточка
Alexandre Caio
36' Желтая карточка
Герреро Паоло
41' Желтая карточка
Guilherme dos Santos IX
1:0
48' Гол
Juan Martin Lucero
52' Желтая карточка
Мариньо
1:1
56' Гол
Lisandro Alzugaray
81' Желтая карточка
Emanuel Britez
99' Желтая карточка
Lucas Piovi
1
Joao
Ricardo
II
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
17
Jose
Welison
8
Alexandre
Caio
12
Мариньо
7
Почеттино
Томас
29
Guilherme
dos
Santos
IX
9
Juan
Martin
Lucero
22
Домингес
Александер
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
4
Ад
Рикардо
6
Facundo
Rodriguez2
33
Киньонес
Лионель
16
Мартинес
Маурисио
18
Lucas
Piovi
32
Ибарра
Ренато
21
Гонсалес
Себастьян
26
Хулио
Джоян
24
Герреро
Паоло
Форталеза Сеара
ЛДУ Кито

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Guilherme dos Santos IX 4 0.31
Juan Martin Lucero 3 0.23
Jose Welison 3 0.23
Почеттино Томас 3 0.23
Picachu 3 (2) 0.23
Ромеро Сильвио 2 0.15
Мариньо 2 0.15
Тьяго Гальярдо 2 (1) 0.15
Lucas Crispim 1 0.08
Tinga I 1 0.08
Moises Vieira 1 0.08
Calebe 1 0.08
ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Паоло 3 0.23
Lisandro Alzugaray 3 0.23
Хулио Джоян 3 0.23
Jose Angulo1 2 0.15
Гонсалес Себастьян 1 0.08
Ибарра Ренато 1 0.08
Мартинес Маурисио 1 0.08
Juan Luis Anangono 1 0.08
Lucas Piovi 1 0.08
Альварадо Александер 1 0.08
Facundo Rodriguez2 1 0.08

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 4 0
Alexandre Caio 4 0
Jose Welison 3 0
Мариньо 3 0
Почеттино Томас 3 0
Marcelo Conceicao 1 1
Ромеро Сильвио 2 0
Guilherme dos Santos IX 2 0
Аугусто Педро 2 0
Тити 1 0
Picachu 1 0
Tinga I 1 0
Joao Ricardo II 1 0
Bruno Pacheco III 1 0
Dudu V1 1 0
Александр Кайо 1 0
ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ад Рикардо 4 0
Киньонес Лионель 4 0
Альварадо Александер 2 1
Герреро Паоло 3 0
Гонсалес Себастьян 3 0
Домингес Александер 3 0
Lucas Piovi 3 0
Хулио Джоян 3 0
Abel Mathias Platero Hernandez III 2 0
Луис Франциско Зубелдиа 2 0
Ибарра Ренато 1 0
Lisandro Alzugaray 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Bryan Ramirez 1 0
Facundo Rodriguez2 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
1
Форталеза Сеара
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ЛДУ Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
14
Форталеза Сеара
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
ЛДУ Кито
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

17
4
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
1
25%
31-45
2
12%
2
50%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
7
41%
1
25%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

8
14
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
13%
1
7%
1-15
4
50%
4
29%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
5
36%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
3
75%
76-90

Забито

25
18
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
2
8%
1
6%
1-15
7
28%
4
22%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
2
8%
5
28%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
8
32%
6
33%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Байя - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 3:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0
Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Форталеза Сеара - Либертад 1:1 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1
ЛДУ Кито
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
ЛДУ Кито - Эмелек 1:0 Дельфин - ЛДУ Кито 0:0 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0
ЛДУ Кито - Оренсе 1:0 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Гуаякиль Сити 2:0 Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0 Гуаласео - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Эль-Насьональ Кито 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Ньюбленсе 2:3 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 2:0 Ньюбленсе - ЛДУ Кито 0:1 ЛДУ Кито - Сесар Вальехо 3:0 Мушук Руна - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Кумбайа 0:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2

Результаты матчей

Форталеза Сеара
ЛДУ Кито

Точный счет

1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
ЛДУ Кито

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
5
1
3
3
2.5
3
3
2
4
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
8
4
1.5
6
6
4
8
2.5
3
9
2
10
3.5
1
11
1
11
4.5
1
11
5.5
1/8 финала
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
5 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
8 Америка Минейро
7 Ред Булл Брагантино
1 Либертад
2 Форталеза Сеара
6 Ньюбленсе
7 ЛДУ Кито
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Сан-Паулу
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Эмелек
3 Дефенса и Хустисия
1/4 финала
4 Коринтианс
3 Эстудиантес Ла Плата
2 Америка Минейро
5 Форталеза Сеара
7 ЛДУ Кито
6 Сан-Паулу
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Дефенса и Хустисия
1/2 финала
1 Коринтианс
3 Форталеза Сеара
3 ЛДУ Кито
0 Дефенса и Хустисия
Финал
Форталеза Сеара
ЛДУ Кито

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 9
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 8
Эстудиантес Ла Плата Рольхейсер Бенхамин 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 5
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Сан-Паулу Rodrigo Nestor 5
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Весь список
  • Дополнительное время
  • 107'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 100'
    Хуан Мартин Лючеро уходит с поля. Ромеро Сильвио выходит вместо него
  • 99'
    Ezequiel Piovi получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    Киньонес Лионель уходит с поля. Bryan Ramirez выходит вместо него
  • 91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Бонусы букмекеров
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    • 52'
      Мариньо получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Почеттино Томас сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Хуан Мартин Лючеро бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Лучшие коэффициенты
    Форталеза Сеара
    Ничья
    ЛДУ Кито
    8.90
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