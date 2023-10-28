1:1
Доп. время (2 тайм)
0'
18' Желтая карточкаAlexandre Caio
36' Желтая карточкаГерреро Паоло
41' Желтая карточкаGuilherme dos Santos IX
1:0
48' ГолJuan Martin Lucero
52' Желтая карточкаМариньо
1:1
56' ГолLisandro Alzugaray
81' Желтая карточкаEmanuel Britez
99' Желтая карточкаLucas Piovi
Ход матча
18'
36'
48'
52'
56'
81'
99'
106'
2
Tinga
I
4
Тити
17
Jose
Welison
12
Мариньо
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
12 МариньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
-
22 PicachuНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хулио ДжоянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Danny LunaПолузащитник
-
11 Чала ВальтерНападающий
-
27 Уртадо ХанНападающий
-
19 Jose Angulo1
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guilherme dos Santos IX
|4
|0.31
|Juan Martin Lucero
|3
|0.23
|Jose Welison
|3
|0.23
|Почеттино Томас
|3
|0.23
|Picachu
|3 (2)
|0.23
|Ромеро Сильвио
|2
|0.15
|Мариньо
|2
|0.15
|Тьяго Гальярдо
|2 (1)
|0.15
|Lucas Crispim
|1
|0.08
|Tinga I
|1
|0.08
|Moises Vieira
|1
|0.08
|Calebe
|1
|0.08
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Паоло
|3
|0.23
|Lisandro Alzugaray
|3
|0.23
|Хулио Джоян
|3
|0.23
|Jose Angulo1
|2
|0.15
|Гонсалес Себастьян
|1
|0.08
|Ибарра Ренато
|1
|0.08
|Мартинес Маурисио
|1
|0.08
|Juan Luis Anangono
|1
|0.08
|Lucas Piovi
|1
|0.08
|Альварадо Александер
|1
|0.08
|Facundo Rodriguez2
|1
|0.08
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|4
|0
|Alexandre Caio
|4
|0
|Jose Welison
|3
|0
|Мариньо
|3
|0
|Почеттино Томас
|3
|0
|Marcelo Conceicao
|1
|1
|Ромеро Сильвио
|2
|0
|Guilherme dos Santos IX
|2
|0
|Аугусто Педро
|2
|0
|Тити
|1
|0
|Picachu
|1
|0
|Tinga I
|1
|0
|Joao Ricardo II
|1
|0
|Bruno Pacheco III
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Александр Кайо
|1
|0
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ад Рикардо
|4
|0
|Киньонес Лионель
|4
|0
|Альварадо Александер
|2
|1
|Герреро Паоло
|3
|0
|Гонсалес Себастьян
|3
|0
|Домингес Александер
|3
|0
|Lucas Piovi
|3
|0
|Хулио Джоян
|3
|0
|Abel Mathias Platero Hernandez III
|2
|0
|Луис Франциско Зубелдиа
|2
|0
|Ибарра Ренато
|1
|0
|Lisandro Alzugaray
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Bryan Ramirez
|1
|0
|Facundo Rodriguez2
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
1
Форталеза Сеара
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ЛДУ Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
14
Форталеза Сеара
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
ЛДУ Кито
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
17
4
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
1
25%
31-45
2
12%
2
50%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
7
41%
1
25%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
8
14
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
13%
1
7%
1-15
4
50%
4
29%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
5
36%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
3
75%
76-90
Забито
25
18
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
2
8%
1
6%
1-15
7
28%
4
22%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
2
8%
5
28%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
8
32%
6
33%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Байя - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 3:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0
Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Форталеза Сеара - Либертад 1:1 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1
ЛДУ Кито
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
ЛДУ Кито - Эмелек 1:0 Дельфин - ЛДУ Кито 0:0 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0
ЛДУ Кито - Оренсе 1:0 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Гуаякиль Сити 2:0 Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0 Гуаласео - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Эль-Насьональ Кито 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Ньюбленсе 2:3 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 2:0 Ньюбленсе - ЛДУ Кито 0:1 ЛДУ Кито - Сесар Вальехо 3:0 Мушук Руна - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Кумбайа 0:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2
Результаты матчей
Форталеза Сеара
ЛДУ Кито
Точный счет
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
ЛДУ Кито
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
33
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
84
66
48
39
210
111
111
111
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Форталеза Сеара
ЛДУ Кито
- 1:1 ФОР-ЛДУ
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|9
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|8
|Эстудиантес Ла Плата
|Рольхейсер Бенхамин
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Сан-Паулу
|Rodrigo Nestor
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3