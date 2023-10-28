1:1
Итог после пенальти
3
4
0'
18' Желтая карточкаAlexandre Caio
36' Желтая карточкаГерреро Паоло
41' Желтая карточкаGuilherme dos Santos IX
1:0
48' ГолJuan Martin Lucero
52' Желтая карточкаМариньо
1:1
56' ГолLisandro Alzugaray
81' Желтая карточкаEmanuel Britez
99' Желтая карточкаLucas Piovi
3 4
1:1
2:1
3:2
3:3
3:4
4:4
4:4
4:5
4:5
Ход матча
18'
36'
48'
52'
56'
81'
99'
106'
121'
1:1
121'
2:1
121'
121'
3:2
121'
121'
3:3
121'
3:4
121'
4:4
121'
121'
4:4
122'
4:5
122'
4:5
Пен
3:4
2
Tinga
I
4
Тити
17
Jose
Welison
12
Мариньо
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
12 МариньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
-
22 PicachuНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хулио ДжоянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Danny LunaПолузащитник
-
11 Чала ВальтерНападающий
-
27 Уртадо ХанНападающий
-
19 Jose Angulo1
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guilherme dos Santos IX
|4
|0.31
|Juan Martin Lucero
|3
|0.23
|Jose Welison
|3
|0.23
|Почеттино Томас
|3
|0.23
|Picachu
|3 (2)
|0.23
|Ромеро Сильвио
|2
|0.15
|Мариньо
|2
|0.15
|Тьяго Гальярдо
|2 (1)
|0.15
|Lucas Crispim
|1
|0.08
|Tinga I
|1
|0.08
|Moises Vieira
|1
|0.08
|Calebe
|1
|0.08
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Паоло
|3
|0.23
|Lisandro Alzugaray
|3
|0.23
|Хулио Джоян
|3
|0.23
|Jose Angulo1
|2
|0.15
|Гонсалес Себастьян
|1
|0.08
|Ибарра Ренато
|1
|0.08
|Мартинес Маурисио
|1
|0.08
|Juan Luis Anangono
|1
|0.08
|Lucas Piovi
|1
|0.08
|Альварадо Александер
|1
|0.08
|Facundo Rodriguez2
|1
|0.08
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|4
|0
|Alexandre Caio
|4
|0
|Jose Welison
|3
|0
|Мариньо
|3
|0
|Почеттино Томас
|3
|0
|Marcelo Conceicao
|1
|1
|Ромеро Сильвио
|2
|0
|Guilherme dos Santos IX
|2
|0
|Аугусто Педро
|2
|0
|Тити
|1
|0
|Picachu
|1
|0
|Tinga I
|1
|0
|Joao Ricardo II
|1
|0
|Bruno Pacheco III
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Александр Кайо
|1
|0
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ад Рикардо
|4
|0
|Киньонес Лионель
|4
|0
|Альварадо Александер
|2
|1
|Герреро Паоло
|3
|0
|Гонсалес Себастьян
|3
|0
|Домингес Александер
|3
|0
|Lucas Piovi
|3
|0
|Хулио Джоян
|3
|0
|Abel Mathias Platero Hernandez III
|2
|0
|Луис Франциско Зубелдиа
|2
|0
|Ибарра Ренато
|1
|0
|Lisandro Alzugaray
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Bryan Ramirez
|1
|0
|Facundo Rodriguez2
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
1
Форталеза Сеара
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ЛДУ Кито
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
14
Форталеза Сеара
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
ЛДУ Кито
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
77% (10)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
18
5
5 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
1
20%
31-45
3
17%
3
60%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
7
39%
1
20%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
8
14
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
13%
1
7%
1-15
4
50%
4
29%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
5
36%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
3
75%
76-90
Забито
26
19
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
2
8%
1
5%
1-15
7
27%
4
21%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
3
12%
6
32%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
8
31%
6
32%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Байя - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 3:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0
Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Форталеза Сеара - Либертад 1:1 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1
ЛДУ Кито
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
ЛДУ Кито - Эмелек 1:0 Дельфин - ЛДУ Кито 0:0 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0
ЛДУ Кито - Оренсе 1:0 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Гуаякиль Сити 2:0 Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0 Гуаласео - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Эль-Насьональ Кито 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Ньюбленсе 2:3 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 2:0 Ньюбленсе - ЛДУ Кито 0:1 ЛДУ Кито - Сесар Вальехо 3:0 Мушук Руна - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Кумбайа 0:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2
Результаты матчей
Форталеза Сеара
ЛДУ Кито
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
ЛДУ Кито
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
34
33
25
15
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
85
67
49
310
211
112
112
112
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
4 Форталеза Сеара
5 ЛДУ Кито
- 1:1 ФОР-ЛДУ
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|9
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|8
|Эстудиантес Ла Плата
|Рольхейсер Бенхамин
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Сан-Паулу
|Rodrigo Nestor
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3