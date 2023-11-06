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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Гурник Забже
0:0
Первый тайм: 44'
Краковия
0'
17' Желтая карточка
Ракочи Михал

Ход матча

17'
 
Ракочи Михал
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Краковия
2.75
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Все Коэффициенты
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
25
Сиплак
Михал
55
Чиж
Шимон
6
Расак
Дамиан
18
Daisuke
Yokota
7
Капралик
Адриан
17
Kamil
Lukoszek
9
Мусёлик
Себастьян
13
Sebastian
Madejski
25
Какабадзе
Отар
22
Хосконен
Артту
5
Гицэ
Вирджил
3
Сковгор
Андреас
38
Мишор
Якуб
18
Takuto
Oshima
20
Karol
Knap
17
Бохнак
Матеуш
10
Ракочи
Михал
21
Kacper
Smiglewski
Гурник Забже
4-2-3-1
Краковия
4-4-1-1

История личных встреч

Гурник Забже
Краковия

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

26 матчей

26.9%
19.2%
53.9%
7 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:4
Э
3:3
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:3
Э
0:0
OE
0:2
OE
3:0
КЛ
0:2
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.77
1

Среднее время на гол

117
90

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.69
1.31

Среднее время на гол

53
68

Всего голов

32
30

Голов в среднем за матч

1.23
1.15

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

73
78

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daisuke Yokota 5 (2) 0.36
Мусёлик Себастьян 2 0.14
Подольски Лукас 1 0.07
Яницки Рафал 1 0.07
Сиплак Михал 1 0.07
Расак Дамиан 1 0.07
Щесняк Криспин 1 0.07
Капралик Адриан 1 0.07
Чиж Шимон 1 0.07
Пачеко Даниэль 0 0
Янжа Эрик 0 0
Секулич Борис 0 0
Дадок Роберт 0 0
Кравчик Пётр 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гицэ Вирджил 3 0.23
Кялльман Беньямин 2 0.15
Ракочи Михал 2 0.15
Patryk Makuch 2 0.15
Атанасов Яни 1 0.08
Глик Камил 1 0.08
Ярошински Павел 1 0.08
Karol Knap 1 0.08
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Сковгор Андреас 0 0
Kacper Smiglewski 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Щесняк Криспин 2 1
Янжа Эрик 3 0
Дадок Роберт 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Daisuke Yokota 3 0
Подольски Лукас 2 0
Яницки Рафал 2 0
Секулич Борис 2 0
Сиплак Михал 2 0
Kamil Lukoszek 0 1
Пачеко Даниэль 1 0
Ольковски Павел 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takuto Oshima 4 0
Гицэ Вирджил 3 0
Ракочи Михал 3 0
Атанасов Яни 2 0
Patryk Makuch 2 0
Kacper Smiglewski 2 0
Глик Камил 1 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Ярошински Павел 1 0
Хосконен Артту 1 0
Мишор Якуб 1 0
Karol Knap 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Краковия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Гурник Забже
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Краковия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

8
4
Гурник Забже
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Краковия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
1
25%
1
14%
1-15
2
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
3
75%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
29%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
3
25%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
2
14%
2
14%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
3
19%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
5
31%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1
Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0
Краковия
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Краковия - Заглембе Любин 1:0 Краковия - Лех 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Краковия - Сталь Жешув 2:1
Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 Гурник Ленчна - Краковия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1

Результаты матчей

Гурник Забже
Краковия

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
2
4
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
3
2
11
1.5
4
8
1
12
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 14 9 3 2 26 - 13 30
2.
Ягеллония Белосток
 14 9 2 3 34 - 19 29
3.
Лех
 14 8 4 2 28 - 19 28
4.
Ракув
 13 8 2 3 29 - 15 26
5.
Погонь Щецин
 14 8 1 5 26 - 14 25
6.
Легия
 13 7 2 4 21 - 18 23
7.
Заглембе Любин
 14 6 2 6 16 - 23 20
8.
Радомяк Радом
 14 5 3 6 18 - 19 18
9.
Варта Познань
 14 4 5 5 14 - 14 17
10.
Гурник Забже
 0:0 14 4 5 5 14 - 16 17
11.
Краковия
 0:0 13 3 7 3 13 - 17 16
12.
Пяст
 14 2 10 2 11 - 11 16
13.
Видзев Лодзь
 13 4 3 6 15 - 18 15
14.
Корона Кельце
 13 3 6 4 16 - 16 15
15.
Сталь Мелец
 14 4 3 7 18 - 21 15
16.
Пуща Неполомице
 14 2 4 8 16 - 30 10
17.
Рух Хожув
 13 1 5 7 13 - 24 8
18.
ЛКС Лодзь
 14 2 1 11 8 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 7 7 0 0 22 - 5 21
2.
Ракув
 8 6 2 0 19 - 3 20
3.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
4.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
5.
Легия
 7 5 0 2 14 - 7 15
6.
Заглембе Любин
 7 4 2 1 9 - 6 14
7.
Видзев Лодзь
 6 4 0 2 7 - 5 12
8.
Погонь Щецин
 7 4 0 3 15 - 11 12
9.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
10.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
11.
Корона Кельце
 6 2 3 1 10 - 7 9
12.
Радомяк Радом
 7 2 3 2 9 - 7 9
13.
Гурник Забже
 0:0 7 2 3 2 4 - 6 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
15.
ЛКС Лодзь
 6 2 1 3 5 - 12 7
16.
Краковия
 0:0 6 1 3 2 7 - 12 6
17.
Варта Познань
 7 1 3 3 5 - 7 6
18.
Рух Хожув
 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 7 4 2 1 12 - 7 14
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Краковия
 0:0 7 2 4 1 6 - 5 10
5.
Радомяк Радом
 7 3 0 4 9 - 12 9
6.
Лех
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
8.
Гурник Забже
 0:0 7 2 2 3 10 - 10 8
9.
Ягеллония Белосток
 7 2 2 3 12 - 14 8
10.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
11.
Заглембе Любин
 7 2 0 5 7 - 17 6
12.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
13.
Пяст
 7 0 6 1 4 - 5 6
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Видзев Лодзь
 7 0 3 4 8 - 13 3
16.
Рух Хожув
 7 0 3 4 5 - 12 3
17.
Пуща Неполомице
 7 0 1 6 8 - 20 1
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 6 (4)
Лех Исхак Микаэль 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Ракочи Михал получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Краковия
2.75
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3.30
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3.20
Все Коэффициенты
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Гурник Забже
Краковия
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