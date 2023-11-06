Тур: 14. Стадион: Эрнест Поль.
1:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаРакочи Михал
47' Желтая карточкаKarol Knap
64' Желтая карточкаКапралик Адриан
78' Желтая карточкаМусёлик Себастьян
1:0
82' ГолОльковски Павел
83' Желтая карточкаСковгор Андреас
88' Желтая карточкаСекулич Борис
90'+5
Ход матча
17'
47'
64'
82'
1:0
83'
88'
26
Яницки
Рафал
25
Сиплак
Михал
55
Чиж
Шимон
38
Мишор
Якуб
20
Karol
Knap
10
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Гурник Забже
Краковия
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
26 матчей
26.9%
19.2%
53.9%
7 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
0.77
1
Среднее время на гол
117
90
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.69
1.31
Среднее время на гол
53
68
Всего голов
32
30
Голов в среднем за матч
1.23
1.15
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
73
78
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daisuke Yokota
|5 (2)
|0.36
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.14
|Подольски Лукас
|1
|0.07
|Яницки Рафал
|1
|0.07
|Ольковски Павел
|1
|0.07
|Сиплак Михал
|1
|0.07
|Расак Дамиан
|1
|0.07
|Щесняк Криспин
|1
|0.07
|Капралик Адриан
|1
|0.07
|Чиж Шимон
|1
|0.07
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Янжа Эрик
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Кравчик Пётр
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гицэ Вирджил
|3
|0.23
|Кялльман Беньямин
|2
|0.15
|Ракочи Михал
|2
|0.15
|Patryk Makuch
|2
|0.15
|Атанасов Яни
|1
|0.08
|Глик Камил
|1
|0.08
|Ярошински Павел
|1
|0.08
|Karol Knap
|1
|0.08
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Щесняк Криспин
|2
|1
|Янжа Эрик
|3
|0
|Секулич Борис
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Daisuke Yokota
|3
|0
|Подольски Лукас
|2
|0
|Яницки Рафал
|2
|0
|Сиплак Михал
|2
|0
|Мусёлик Себастьян
|2
|0
|Kamil Lukoszek
|0
|1
|Пачеко Даниэль
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|4
|0
|Гицэ Вирджил
|3
|0
|Ракочи Михал
|3
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Patryk Makuch
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Kacper Smiglewski
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Ярошински Павел
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Краковия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Гурник Забже
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Краковия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
8
4
Гурник Забже
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Краковия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
20%
1
14%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
29%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
3
25%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
5
33%
3
21%
76-90
Пропущено
16
17
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
13%
3
18%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
5
31%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1
Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0
Краковия
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Краковия - Заглембе Любин 1:0 Краковия - Лех 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Краковия - Сталь Жешув 2:1
Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 Гурник Ленчна - Краковия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1
Результаты матчей
Гурник Забже
Краковия
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
16
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
94
212
49
113
113
113
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|6 (4)
|Лех
|Исхак Микаэль
|6 (3)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6