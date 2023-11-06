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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Хетафе
0:0
Первый тайм: 27'
Кадис
0'
13' Желтая карточка
Дьене Даконам
23' Желтая карточка
Альдерете Омар

Ход матча

13'
Дьене Даконам
 
23'
Альдерете Омар
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 124
Хетафе 87.1% (108)
X 12.1% (15)
Кадис 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Хетафе
Ничья
Кадис
3.15
4.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
4
Альварес
Гастон
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
18
Кармона
Хосе
Анхель
2
Дьене
Даконам
20
Максимович
Неманья
12
Гринвуд
Мэйсон
19
Майораль
Борха
7
Мата
Хайме
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
5
Чуст
Виктор
15
Эрнандес
Хави
V
33
Пирес
Лукас
27
Наварро
Роберто
12
Куаме
Роминигуе
4
Алькарас
Рубен
18
Мачис
Дарвин
16
Рамос
Кристофер
21
Рохер
Марти
Хетафе
4-4-2
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Хетафе
Кадис

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:2
С
3:2
С
3:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 5 (2) 0.42
Латаса Хуан 2 0.17
Аленья Карлес 1 0.08
Гринвуд Мэйсон 1 0.08
Кармона Хосе Анхель 1 0.08
Митрович Стефан 1 0.08
Максимович Неманья 1 0.08
Альварес Гастон 1 0.08
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 3 0.25
Мачис Дарвин 3 (1) 0.25
Рохер Марти 1 0.08
Эрнандес Луис 1 0.08
Сан Эметерио Феде 1 0.08
Пирес Лукас 1 0.08
Эскаланте Гонсало 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мата Хайме 4 1
Дуарте Домингуш 4 1
Дьене Даконам 5 0
Хосе Бордалас 2 1
Митрович Стефан 3 0
Дамиан Суарес 3 0
Рико Диего 3 0
Латаса Хуан 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Анхилери Фабрисио 1 1
Сория Давид 2 0
Оскар Родригес 2 0
Майораль Борха 2 0
Максимович Неманья 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Аленья Карлес 2 0
Альварес Гастон 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Альдерете Омар 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Собрино Рубен 5 0
Алькарас Рубен 5 0
Хименес Фали 5 0
Алехо Иван 5 0
Эрнандес Луис 3 0
Эрнандес Хави V 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Куаме Роминигуе 2 0
Пирес Лукас 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Наварро Роберто 0 1
Рохер Марти 1 0
Мари Хосе 1 0
Рамос Кристофер 1 0

Результаты матчей

Хетафе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Кадис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кадис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

4
7
Хетафе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Кадис
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
25%
2
29%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
23%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
2
15%
2
40%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
1
20%
76-90

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
2
15%
3
30%
1-15
1
8%
4
40%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
25%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2
Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1
Кадис
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1
Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0 Эльче - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 1:0

Результаты матчей

Хетафе
Кадис

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3
3
3
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
4
7
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 12 10 1 1 29 - 15 31
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Барселона
 Заявка 12 8 3 1 24 - 12 27
4.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
6.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8.
Валенсия
 Заявка 12 5 3 4 15 - 13 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 6 2 14 - 15 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 5 2 5 10 - 11 17
11.
Осасуна
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
12.
Хетафе
 0:0 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
13.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Алавес
 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
15.
Севилья
 Заявка 11 2 5 4 17 - 16 11
16.
Кадис
 0:0 Заявка 12 2 5 5 10 - 16 11
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 12 1 4 7 11 - 20 7
19.
Гранада
 Заявка 12 1 3 8 17 - 29 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 14 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
6.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
7.
Валенсия
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
8.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
10.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Хетафе
 0:0 Заявка 6 2 4 0 5 - 3 10
12.
Кадис
 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
17.
Осасуна
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Хетафе
 0:0 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Кадис
 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
19.
Гранада
 Заявка 6 0 1 5 7 - 15 1
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Вильярреал Морено Херард 7 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Жирона Довбик Артём 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 6
Гранада Гумбау Херард 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Мальорка Маскарель Омар 1 4
Хетафе Мата Хайме 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 26'
    Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 25'
    Чуст Виктор из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 25'
    Контроль мяча: Хетафе: 51%, Кадис: 49%.
  • 25'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 24'
    Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Прогнозы 124
    Хетафе 87.1% (108)
    X 12.1% (15)
    Кадис 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Кадис
    3.15
    4.65
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    4.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Кадис

    Исход игры
    Хетафе
    87.3% (110)
    Ничья
    11.9% (15)
    Кадис
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.64% (30)
    Меньше
    74.36% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    37.61% (44)
    Нет
    62.39% (73)
    Популярный счёт
    1:0 Хетафе
    50% (63)
    2:1 Хетафе
    22.2% (28)
    1:1 Ничья
    11.1% (14)
    2:0 Хетафе
    7.1% (9)
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