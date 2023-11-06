Тур: 12. Стадион: Coliseum. Главный судья: Де Бургос Рикардо
Ход матча
13'
23'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
33
Пирес
Лукас
18
Мачис
Дарвин
21
Рохер
Марти
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
-
32 Jorge Martin
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
-
21 Рохер МартиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
26 Азнар ВикторВратарь
-
22 Мере ХорхеЗащитник
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Макси ГомесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хетафе
Кадис
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|5 (2)
|0.42
|Латаса Хуан
|2
|0.17
|Аленья Карлес
|1
|0.08
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.08
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.08
|Митрович Стефан
|1
|0.08
|Максимович Неманья
|1
|0.08
|Альварес Гастон
|1
|0.08
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|3
|0.25
|Мачис Дарвин
|3 (1)
|0.25
|Рохер Марти
|1
|0.08
|Эрнандес Луис
|1
|0.08
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.08
|Пирес Лукас
|1
|0.08
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мата Хайме
|4
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|Дьене Даконам
|5
|0
|Хосе Бордалас
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Дамиан Суарес
|3
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Латаса Хуан
|3
|0
|Кармона Хосе Анхель
|3
|0
|Анхилери Фабрисио
|1
|1
|Сория Давид
|2
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Максимович Неманья
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Аленья Карлес
|2
|0
|Альварес Гастон
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Альдерете Омар
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Собрино Рубен
|5
|0
|Алькарас Рубен
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Алехо Иван
|5
|0
|Эрнандес Луис
|3
|0
|Эрнандес Хави V
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Пирес Лукас
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Рохер Марти
|1
|0
|Мари Хосе
|1
|0
|Рамос Кристофер
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Кадис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кадис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
4
7
Хетафе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Кадис
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
25%
2
29%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
23%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
2
15%
2
40%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
1
20%
76-90
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
2
15%
3
30%
1-15
1
8%
4
40%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
25%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2
Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1
Кадис
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1
Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0 Эльче - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 1:0
Результаты матчей
Хетафе
Кадис
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
14
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
47
38
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 15
|31
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 15
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|9.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 15
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 11
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|13
|12.
|0:0 Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|16.
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 16
|11
|17.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|17 - 29
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|14 - 32
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|6.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|11.
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|12.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 12
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|16.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|18.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 15
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
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|Мальорка
|Маскарель Омар
|1 4
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Кадис
Исход игры
Хетафе
87.3% (110)
Ничья
11.9% (15)
Кадис
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
25.64% (30)
Меньше
74.36% (87)
Обе команды забьют
Да
37.61% (44)
Нет
62.39% (73)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
50% (63)
2:1 Хетафе
22.2% (28)
1:1 Ничья
11.1% (14)
2:0 Хетафе
7.1% (9)
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