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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Хетафе
1:0
Конец матча
Кадис
0'
13' Желтая карточка
Дьене Даконам
23' Желтая карточка
Альдерете Омар
44' Вторая желтая карточка
Дьене Даконам
45' Желтая карточка
Алькарас Рубен
58' Желтая карточка
Аленья Карлес
59' Желтая карточка
Дамиан Суарес
66' Желтая карточка
Гринвуд Мэйсон
1:0
76' Гол
Майораль Борха
89' Желтая карточка
Альварес Гастон
90'+6

Ход матча

13'
Дьене Даконам
 
23'
Альдерете Омар
 
44'
Дьене Даконам
 
45'
 
Алькарас Рубен
46'
Милья Луис
Мата Хайме
 
46'
 
Алекс Фернандес
Наварро Роберто
58'
Аленья Карлес
 
59'
Дамиан Суарес
 
62'
 
Эскаланте Гонсало
Алькарас Рубен
66'
Гринвуд Мэйсон
 
75'
 
Макси Гомес
Рамос Кристофер
75'
 
Гвардиола Серхи
Рохер Марти
76'
Майораль Борха
(Гринвуд Мэйсон)
1:0
84'
 
Негредо Альваро
Куаме Роминигуе
86'
Иглесиас Хуан
Гринвуд Мэйсон
 
89'
Альварес Гастон
 
89'
Латаса Хуан
Майораль Борха
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 5
  • 19 Нарушения правил 10
  • 6 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 318 Количество передач 389
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 126
Хетафе 87.3% (110)
X 11.9% (15)
Кадис 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
4
Альварес
Гастон
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
18
Кармона
Хосе
Анхель
2
Дьене
Даконам
20
Максимович
Неманья
12
Гринвуд
Мэйсон
19
Майораль
Борха
7
Мата
Хайме
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
5
Чуст
Виктор
15
Эрнандес
Хави
V
33
Пирес
Лукас
27
Наварро
Роберто
12
Куаме
Роминигуе
4
Алькарас
Рубен
18
Мачис
Дарвин
16
Рамос
Кристофер
21
Рохер
Марти
Хетафе
4-4-2
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Хетафе
Кадис

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:2
С
3:2
С
3:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 6 (2) 0.5
Латаса Хуан 2 0.17
Гринвуд Мэйсон 1 0.08
Аленья Карлес 1 0.08
Кармона Хосе Анхель 1 0.08
Митрович Стефан 1 0.08
Максимович Неманья 1 0.08
Альварес Гастон 1 0.08
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 3 0.25
Мачис Дарвин 3 (1) 0.25
Рохер Марти 1 0.08
Эрнандес Луис 1 0.08
Сан Эметерио Феде 1 0.08
Пирес Лукас 1 0.08
Эскаланте Гонсало 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 6 1
Мата Хайме 4 1
Дуарте Домингуш 4 1
Дамиан Суарес 4 0
Хосе Бордалас 2 1
Митрович Стефан 3 0
Рико Диего 3 0
Аленья Карлес 3 0
Латаса Хуан 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Анхилери Фабрисио 1 1
Сория Давид 2 0
Оскар Родригес 2 0
Майораль Борха 2 0
Максимович Неманья 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Альдерете Омар 2 0
Альварес Гастон 2 0
Гринвуд Мэйсон 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алькарас Рубен 6 0
Собрино Рубен 5 0
Хименес Фали 5 0
Алехо Иван 5 0
Эрнандес Луис 3 0
Эрнандес Хави V 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Куаме Роминигуе 2 0
Пирес Лукас 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Наварро Роберто 0 1
Рохер Марти 1 0
Мари Хосе 1 0
Рамос Кристофер 1 0

Результаты матчей

Хетафе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Кадис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кадис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

4
7
Хетафе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Кадис
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
25%
2
29%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
23%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
2
15%
2
40%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
1
20%
76-90

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
2
15%
3
30%
1-15
1
8%
4
40%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
25%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2
Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1
Кадис
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1
Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0 Эльче - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 1:0

Результаты матчей

Хетафе
Кадис

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3
3
3
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
4
7
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 12 10 1 1 29 - 15 31
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Барселона
 Заявка 12 8 3 1 24 - 12 27
4.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
6.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8.
Валенсия
 Заявка 12 5 3 4 15 - 13 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 6 2 14 - 15 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 5 2 5 10 - 11 17
11.
Хетафе
 Заявка 12 3 6 3 14 - 16 15
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
13.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Алавес
 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
15.
Севилья
 Заявка 11 2 5 4 17 - 16 11
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 12 1 4 7 11 - 20 7
19.
Гранада
 Заявка 12 1 3 8 17 - 29 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 14 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
6.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
7.
Валенсия
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
8.
Хетафе
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
9.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
17.
Осасуна
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 Заявка 6 0 1 5 7 - 15 1
19.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Вильярреал Морено Херард 7 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Жирона Довбик Артём 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Мальорка Маскарель Омар 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Майораль Борха из команды Хетафе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Хетафе вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Хетафе: 45%, Кадис: 55%.
  • 96'
    Гвардиола Серхи из команды Кадис в офсайде
  • 96'
    Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Кадис контролирует мяч.
  • 95'
    Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Пирес Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Кадис контролирует мяч.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 93'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 92'
    Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Кадис контролирует мяч.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 91'
      Кадис контролирует мяч.
    • 91'
      Максимович Неманья пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем
    • 91'
      Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Хетафе пытается что-то создать.
    • 90'
      Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Хетафе: 49%, Кадис: 51%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Хетафе 87.3% (110)
    X 11.9% (15)
    Кадис 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Кадис

    Исход игры
    Хетафе
    87.3% (110)
    Ничья
    11.9% (15)
    Кадис
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.64% (30)
    Меньше
    74.36% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    37.61% (44)
    Нет
    62.39% (73)
    Популярный счёт
    1:0 Хетафе
    50% (63)
    2:1 Хетафе
    22.2% (28)
    1:1 Ничья
    11.1% (14)
    2:0 Хетафе
    7.1% (9)
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