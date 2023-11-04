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  3. Кубок Либертадорес 2023
Бока Хуниорс
0:1
Второй тайм: 55'
Флуминенсе
0'
0:1
36' Гол
Кано Херман
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
4
Фигаль
Хорхе
15
Валентини
Николас
18
Фабра
Франк
36
Медина
Кристиан
8
Фернандес
Пол
21
Фернандес
Игнасио
19
Барко
Валентин
16
Мерентиель
Мигель
10
Кавани
Эдинсон
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Нино
III
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
8
Мартинелли
Габриэл
7
Андре
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Keno
14
Кано
Херман
Бока Хуниорс
4-4-2
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Флуминенсе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ММ(
1:1
ММ(
1:0
ЮА
0:2
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
72

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адвинкула Луис 3 0.23
Вейгандт Марсело 2 0.15
Васкес Луис 2 0.15
Кавани Эдинсон 1 0.08
Мерентиель Мигель 1 0.08
Вилья Себастьян 1 0.08
Варела Алан 1 0.08
Барко Валентин 1 0.08
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 13 1
Джон Кеннеди 3 0.23
Samuel VII 2 0.15
Ариас Джон 2 0.15
Андре 1 0.08
Vitor Mendes 1 0.08
Нино III 1 0.08

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальдес Бруно 1 2
Фигаль Хорхе 4 0
Ронкалья Факундо 2 1
Рохо Маркос 2 1
Барко Валентин 3 0
Бенедетто Дарио 2 0
Адвинкула Луис 2 0
Фабра Франк 2 0
Фернандес Пол 2 0
Мерентиель Мигель 2 0
Валентини Николас 2 0
Кавани Эдинсон 1 0
Mariano Andres Herron 1 0
Ромеро Серхио 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Себальос Эсекиэль 1 0
Варела Алан 1 0
Медина Кристиан 1 0
Jorge Almiron 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel VII 3 1
Мело Фелипе 4 0
Джон Кеннеди 3 0
Нино III 3 0
Марсело Виера 1 1
Андре 2 0
Кано Херман 2 0
Ариас Джон 2 0
Мартинелли Габриэл 2 0
Эскердинья Франсиско 1 0
Гансо Пауло 1 0
Браз Давид 1 0
Lele 1 0
Фабио Лопес 1 0
Vinicius Lima 1 0
Vitor Mendes 1 0
Alexsander Gomes 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
1
Бока Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Флуминенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
13
Бока Хуниорс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
14

Голы по времени матча

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
6
67%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
3
43%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

3
13
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 6
1
33%
1
8%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

12
22
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
2
17%
1
5%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
4
33%
10
45%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
0
0%
3
27%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1
Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Байя - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гойяс 5:3 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0
Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Флуминенсе

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
5 раз 42%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
2
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
7
5
1
11
2.5
3
9
1
11
3.5
1
11
1/8 финала
4 Насьональ Монтевидео
6 Бока Хуниорс
4 Атлетико Насьональ
5 Расинг Авельянеда
2 Депортиво Перейра
1 Индепендьенте дель Валле
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
2 Фламенго
3 Олимпия Асунсьон
8 Боливар
7 Атлетико Паранаэнсе
11 Ривер Плейт
12 Интернасьонал Порту Алегре
1/4 финала
4 Бока Хуниорс
1 Расинг Авельянеда
0 Депортиво Перейра
4 Палмейрас Сан-Паулу
5 Флуминенсе
1 Олимпия Асунсьон
0 Боливар
3 Интернасьонал Порту Алегре
1/2 финала
5 Бока Хуниорс
3 Палмейрас Сан-Паулу
4 Флуминенсе
3 Интернасьонал Порту Алегре
Финал
Бока Хуниорс
Флуминенсе

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 13
Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Интернасьонал Порту Алегре Патрик Алан 5
Интернасьонал Порту Алегре Валенсия Эннер 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Боливар Ronnie Fernandez2 5
Боливар Вильямиль Габриэль 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Мело Фелипе уходит с поля. Марлон выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Кено сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Кано Херман бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Бока Хуниорс
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