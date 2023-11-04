  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2023
Бока Хуниорс
1:2
Итог доп. времени
Флуминенсе
0'
0:1
36' Гол
Кано Херман
64' Желтая карточка
Кавани Эдинсон
67' Желтая карточка
Keno
68' Желтая карточка
Фигаль Хорхе
1:1
72' Гол
Адвинкула Луис
89' Желтая карточка
Джон Кеннеди
94' Желтая карточка
Luca Langoni
1:2
99' Гол
Джон Кеннеди
101' Вторая желтая карточка
Джон Кеннеди
105' Желтая карточка
Нино
105' Красная карточка
Фабра Франк
120' Желтая карточка
Кано Херман
120' Желтая карточка
Сараччи Марсело

Ход матча

36'
0:1
Кано Херман
52'
 
Марлон
Мело Фелипе
64'
Кавани Эдинсон
 
67'
 
Keno
68'
Фигаль Хорхе
 
72'
Адвинкула Луис
1:1
78'
Бенедетто Дарио
Кавани Эдинсон
 
78'
Luca Langoni
Барко Валентин
 
80'
 
Diogo VII
Марсело Виера
80'
 
Vinicius Lima
Мартинелли Габриэл
80'
 
Джон Кеннеди
Гансо Пауло
85'
 
Guga3
Samuel VII
89'
 
Джон Кеннеди
91'
Дженсон Лукас
Мерентиель Мигель
 
94'
Luca Langoni
 
99'
1:2
Джон Кеннеди
101'
 
Джон Кеннеди
103'
 
Браз Давид
Keno
105'
 
Нино
105'
Фабра Франк
 
106'
Сараччи Марсело
Фернандес Игнасио
 
106'
Vicente Taborda
Медина Кристиан
 
113'
Вальдес Бруно
Фигаль Хорхе
 
120'
 
Кано Херман
120'
Сараччи Марсело
 
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
4
Фигаль
Хорхе
15
Валентини
Николас
18
Фабра
Франк
36
Медина
Кристиан
8
Фернандес
Пол
21
Фернандес
Игнасио
19
Барко
Валентин
16
Мерентиель
Мигель
10
Кавани
Эдинсон
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Нино
III
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
8
Мартинелли
Габриэл
7
Андре
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Keno
14
Кано
Херман
Бока Хуниорс
4-4-2
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Флуминенсе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ММ(
1:1
ММ(
1:0
ЮА
0:2
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
72

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адвинкула Луис 4 0.31
Вейгандт Марсело 2 0.15
Васкес Луис 2 0.15
Кавани Эдинсон 1 0.08
Мерентиель Мигель 1 0.08
Вилья Себастьян 1 0.08
Варела Алан 1 0.08
Барко Валентин 1 0.08
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 13 1
Джон Кеннеди 4 0.31
Samuel VII 2 0.15
Ариас Джон 2 0.15
Андре 1 0.08
Vitor Mendes 1 0.08
Нино III 1 0.08

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигаль Хорхе 5 0
Вальдес Бруно 1 2
Ронкалья Факундо 2 1
Рохо Маркос 2 1
Фабра Франк 2 1
Барко Валентин 3 0
Кавани Эдинсон 2 0
Бенедетто Дарио 2 0
Адвинкула Луис 2 0
Фернандес Пол 2 0
Мерентиель Мигель 2 0
Валентини Николас 2 0
Mariano Andres Herron 1 0
Ромеро Серхио 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Сараччи Марсело 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Себальос Эсекиэль 1 0
Варела Алан 1 0
Медина Кристиан 1 0
Luca Langoni 1 0
Jorge Almiron 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джон Кеннеди 4 1
Samuel VII 3 1
Мело Фелипе 4 0
Нино III 4 0
Кано Херман 3 0
Марсело Виера 1 1
Андре 2 0
Ариас Джон 2 0
Мартинелли Габриэл 2 0
Эскердинья Франсиско 1 0
Гансо Пауло 1 0
Браз Давид 1 0
Lele 1 0
Keno 1 0
Фабио Лопес 1 0
Vinicius Lima 1 0
Vitor Mendes 1 0
Alexsander Gomes 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
1
Бока Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Флуминенсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
13
Бока Хуниорс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Флуминенсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
6
55%
76-90
0
0%
1
9%
91-120

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
3
38%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Забито

3
13
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
1
33%
1
8%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

13
24
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
2
15%
1
4%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
3
23%
1
4%
61-75
4
31%
10
42%
76-90
0
0%
1
4%
91-120

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 10
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1
Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Байя - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гойяс 5:3 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0
Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Флуминенсе

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
2
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
8
5
1
12
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12
1/8 финала
4 Насьональ Монтевидео
6 Бока Хуниорс
4 Атлетико Насьональ
5 Расинг Авельянеда
2 Депортиво Перейра
1 Индепендьенте дель Валле
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
2 Фламенго
3 Олимпия Асунсьон
8 Боливар
7 Атлетико Паранаэнсе
11 Ривер Плейт
12 Интернасьонал Порту Алегре
1/4 финала
4 Бока Хуниорс
1 Расинг Авельянеда
0 Депортиво Перейра
4 Палмейрас Сан-Паулу
5 Флуминенсе
1 Олимпия Асунсьон
0 Боливар
3 Интернасьонал Порту Алегре
1/2 финала
5 Бока Хуниорс
3 Палмейрас Сан-Паулу
4 Флуминенсе
3 Интернасьонал Порту Алегре
Финал
1 Бока Хуниорс
2 Флуминенсе

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 13
Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Интернасьонал Порту Алегре Патрик Алан 5
Флуминенсе Джон Кеннеди 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Флуминенсе Джон Кеннеди 1 4
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Бока Хуниорс Фигаль Хорхе 5
Весь список
  • Дополнительное время
  • 124'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 120'
    Сараччи Марсело получил желтую карточку от судьи
  • 120'
    Кано Херман получил желтую карточку от судьи
  • 114'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 113'
    Фигаль Хорхе уходит с поля. Вальдес Бруно выходит вместо него
  • 112'
    УДАЛЕНИЕ! - Фабра Франк увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 112'
    Нино III получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Кено сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Кано Херман бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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