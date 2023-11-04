1:2
Итог доп. времени
0'
0:1
36' ГолКано Херман
64' Желтая карточкаКавани Эдинсон
67' Желтая карточкаKeno
68' Желтая карточкаФигаль Хорхе
1:1
72' ГолАдвинкула Луис
89' Желтая карточкаДжон Кеннеди
94' Желтая карточкаLuca Langoni
1:2
99' ГолДжон Кеннеди
101' Вторая желтая карточкаДжон Кеннеди
105' Желтая карточкаНино
105' Красная карточкаФабра Франк
120' Желтая карточкаКано Херман
120' Желтая карточкаСараччи Марсело
Ход матча
36'
0:1
52'
64'
67'
68'
72'
1:1
85'
89'
94'
99'
1:2
101'
103'
105'
105'
120'
120'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Фабра
Франк
33
Нино
III
30
Мело
Фелипе
7
Андре
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Keno
14
Кано
Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
41 Luca Langoni
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 НиноЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 АндреПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
4 МарлонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Pedro Rangel
-
40 Diogo VII
-
20 Daniel XII
-
-
23 Guga3
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Бока Хуниорс
Флуминенсе
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
72
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адвинкула Луис
|4
|0.31
|Вейгандт Марсело
|2
|0.15
|Васкес Луис
|2
|0.15
|Кавани Эдинсон
|1
|0.08
|Мерентиель Мигель
|1
|0.08
|Вилья Себастьян
|1
|0.08
|Варела Алан
|1
|0.08
|Барко Валентин
|1
|0.08
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|13
|1
|Джон Кеннеди
|4
|0.31
|Samuel VII
|2
|0.15
|Ариас Джон
|2
|0.15
|Андре
|1
|0.08
|Vitor Mendes
|1
|0.08
|Нино III
|1
|0.08
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигаль Хорхе
|5
|0
|Вальдес Бруно
|1
|2
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|Рохо Маркос
|2
|1
|Фабра Франк
|2
|1
|Барко Валентин
|3
|0
|Кавани Эдинсон
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|2
|0
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Фернандес Пол
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Валентини Николас
|2
|0
|Mariano Andres Herron
|1
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Себальос Эсекиэль
|1
|0
|Варела Алан
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Luca Langoni
|1
|0
|Jorge Almiron
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джон Кеннеди
|4
|1
|Samuel VII
|3
|1
|Мело Фелипе
|4
|0
|Нино III
|4
|0
|Кано Херман
|3
|0
|Марсело Виера
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Ариас Джон
|2
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|0
|Эскердинья Франсиско
|1
|0
|Гансо Пауло
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Lele
|1
|0
|Keno
|1
|0
|Фабио Лопес
|1
|0
|Vinicius Lima
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Alexsander Gomes
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
1
1
Бока Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Флуминенсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
13
Бока Хуниорс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Флуминенсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
14
Голы по времени матча
Забито
10
11
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
6
55%
76-90
0
0%
1
9%
91-120
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
3
38%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Забито
3
13
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
1
33%
1
8%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
13
24
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
2
15%
1
4%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
3
23%
1
4%
61-75
4
31%
10
42%
76-90
0
0%
1
4%
91-120
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 10
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1
Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Байя - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гойяс 5:3 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0
Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Флуминенсе
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
42
16
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
52
15
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
112
49
85
112
310
112
112
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
1 Бока Хуниорс
2 Флуминенсе
- 1:2 БОК-ФЛУ
|Флуминенсе
|Кано Херман
|13
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Интернасьонал Порту Алегре
|Патрик Алан
|5
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|1 4
|Архентинос Хуниорс
|Santiago Gabriel Montiel
|2 2
|Бока Хуниорс
|Фигаль Хорхе
|5