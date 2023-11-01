Тур: 5. Стадион: Арена Львов.
0'
0:1
16' ГолФилиппов Александр
18' Желтая карточкаYuriy Maksymov
21' Желтая карточкаПихалёнок Александр
0:2
26' ГолПихалёнок Александр
32' Желтая карточкаDenys Teslyuk
63' Желтая карточкаСлюбик Богдан
75' Желтая карточкаГуцуляк Алексей
84' Желтая карточкаМирошниченко Денис
90'+6
Ход матча
16'
18'
26'
32'
63'
75'
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Андре МаркосНападающий
-
19 Victinho
-
Главный тренер: Максимов Юрий
История личных встреч
Рух Львов
Днепр-1
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
0.6
Среднее время на гол
38
150
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.6
2.33
Среднее время на гол
34
38
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
2.5
1.25
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
36
72
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.42
|Квасница Илья
|4
|0.33
|Рунич Василий
|3
|0.25
|Слюбик Богдан
|2
|0.17
|Yevgeniy Pastukh
|2
|0.17
|Denys Teslyuk
|1
|0.08
|Де Паула Таллес
|0
|0
|Лях Ростислав
|0
|0
|Притула Остап
|0
|0
|Oleh Fedor
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуцуляк Алексей
|4
|0.33
|Филиппов Александр
|3
|0.25
|Пихалёнок Александр
|3 (1)
|0.25
|Бабенко Руслан
|1
|0.08
|Когут Игорь
|1
|0.08
|Леднeв Богдан
|1
|0.08
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.08
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Адамюк Владимир
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
|Сарапий Эдуард
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дидик Роман
|4
|0
|Marko Sapuha
|4
|0
|Fernando Edson
|3
|0
|Рунич Василий
|3
|0
|Слюбик Богдан
|2
|0
|Vitaliy Roman
|2
|0
|Denys Teslyuk
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|4
|1
|Бабенко Руслан
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Каплиенко Александр
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Рубчинский Валентин
|1
|0
|Yuriy Maksymov
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Днепр-1
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
1
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Днепр-1
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
5
Рух Львов
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Днепр-1
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
11
6
Голы по времени матча
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Пропущено
9
6
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
1
17%
1-15
6
67%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Забито
10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
5
50%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
2
40%
76-90
Забито
17
14
3 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
1
6%
3
21%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
7
41%
2
14%
61-75
5
29%
29%
2
14%
76-90
Пропущено
14
11
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
7
50%
0
0%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
29%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рух Львов - Александрия 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Минай 0:0
Кривбасс - Рух Львов 1:3 Рух Львов - Александрия 0:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1
Днепр-1
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0
Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0
Результаты матчей
Рух Львов
Днепр-1
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
51
26
24
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
24
22
15
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
48
48
39
111
210
111
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 5
|Ворскла
|Tiago Santana
|6
|Заря
|Джордан
|1 4
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 4