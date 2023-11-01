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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Рух Львов
0:2
Конец матча
Днепр-1
0'
0:1
16' Гол
Филиппов Александр
18' Желтая карточка
Yuriy Maksymov
21' Желтая карточка
Пихалёнок Александр
0:2
26' Гол
Пихалёнок Александр
32' Желтая карточка
Denys Teslyuk
63' Желтая карточка
Слюбик Богдан
75' Желтая карточка
Гуцуляк Алексей
84' Желтая карточка
Мирошниченко Денис
90'+6
1
Герета
Юрий-Владимир
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
63
Marko
Sapuha
35
Fernando
Edson
19
Yevgeniy
Pastukh
91
Denys
Teslyuk
7
Климчук
Юрий
99
Рунич
Василий
12
Кинарейкин
Яков
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
11
Мирошниченко
Денис
18
Бабенко
Руслан
22
Рубчинский
Валентин
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
17
Леднeв
Богдан
7
Филиппов
Александр
Рух Львов
Днепр-1

История личных встреч

Рух Львов
Днепр-1

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПД
3:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
0.6

Среднее время на гол

38
150

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.6
2.33

Среднее время на гол

34
38

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

36
72

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климчук Юрий 5 (2) 0.42
Квасница Илья 4 0.33
Рунич Василий 3 0.25
Слюбик Богдан 2 0.17
Yevgeniy Pastukh 2 0.17
Denys Teslyuk 1 0.08
Де Паула Таллес 0 0
Лях Ростислав 0 0
Притула Остап 0 0
Oleh Fedor 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуцуляк Алексей 4 0.33
Филиппов Александр 3 0.25
Пихалёнок Александр 3 (1) 0.25
Бабенко Руслан 1 0.08
Когут Игорь 1 0.08
Леднeв Богдан 1 0.08
Бланко Доминго 1 (1) 0.08
Рубчинский Валентин 0 0
Адамюк Владимир 0 0
Пурита Эмилиано 0 0
Сарапий Эдуард 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидик Роман 4 0
Marko Sapuha 4 0
Fernando Edson 3 0
Рунич Василий 3 0
Слюбик Богдан 2 0
Vitaliy Roman 2 0
Denys Teslyuk 2 0
Довгий Алексей 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 4 1
Бабенко Руслан 3 0
Пихалёнок Александр 3 0
Каплиенко Александр 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Кравец Василий 2 0
Гуцуляк Алексей 2 0
Когут Игорь 2 0
Горин Олег 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Горбунов Сергей Олегович 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Волынец Евгений 1 0
Рубчинский Валентин 1 0
Yuriy Maksymov 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Днепр-1
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
1
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Днепр-1
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
5
Рух Львов
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Днепр-1
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

11
6

Голы по времени матча

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

9
6
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
1
17%
1-15
6
67%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Забито

10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
5
50%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
2
40%
76-90

Забито

17
14
3 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
1
6%
3
21%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
7
41%
2
14%
61-75
5
29%
29%
2
14%
76-90

Пропущено

14
11
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
7
50%
0
0%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
29%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рух Львов - Александрия 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Минай 0:0
Кривбасс - Рух Львов 1:3 Рух Львов - Александрия 0:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1
Днепр-1
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0
Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0

Результаты матчей

Рух Львов
Днепр-1

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
6
1.5
2
4
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2
2
2.5
1
5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
4
8
3
9
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 12 8 2 2 25 - 11 26
2.
Полесье
 12 8 1 3 19 - 8 25
3.
Днепр-1
 12 7 3 2 15 - 10 24
4.
Шахтёр Донецк
 10 6 3 1 20 - 10 21
5.
Рух Львов
 12 5 5 2 19 - 12 20
6.
Черноморец Од
 11 6 1 4 18 - 11 19
7.
Динамо Киев
 9 5 1 3 23 - 15 16
8.
Колос Ковалёвка
 12 3 7 2 8 - 8 16
9.
Ворскла
 12 4 2 6 14 - 23 14
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 9 - 12 12
11.
ЛНЗ Черкассы
 12 3 3 6 11 - 15 12
12.
Оболонь
 12 3 3 6 8 - 17 12
13.
Александрия
 12 2 4 6 7 - 17 10
14.
Заря
 10 2 3 5 10 - 13 9
15.
Верес
 11 1 4 6 8 - 17 7
16.
Минай
 12 0 5 7 6 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Рух Львов
 8 2 5 1 9 - 7 11
5.
Динамо Киев
 4 3 0 1 10 - 4 9
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Металлист-1925
 5 2 1 2 5 - 6 7
10.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
11.
ЛНЗ Черкассы
 7 2 1 4 8 - 10 7
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
14.
Верес
 6 1 2 3 7 - 11 5
15.
Минай
 6 0 3 3 3 - 10 3
16.
Заря
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 13 - 4 13
3.
Днепр-1
 6 4 1 1 8 - 6 13
4.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
5.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
6.
Заря
 6 2 2 2 9 - 8 8
7.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
8.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Колос Ковалёвка
 5 1 4 0 3 - 2 7
10.
Черноморец Од
 6 2 0 4 9 - 9 6
11.
Оболонь
 6 2 0 4 3 - 9 6
12.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 6 1 2 3 4 - 6 5
14.
Александрия
 6 0 3 3 3 - 7 3
15.
Верес
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 7
Оболонь Taras Moroz 1 5
Ворскла Tiago Santana 6
Заря Джордан 1 4
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 4
Весь список
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