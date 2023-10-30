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Тур: 2. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Хоффенхайм
Прогнозы 43
Боруссия Д 95.3% (41)
X 2.3% (1)
Хоффенхайм 2.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Хоффенхайм
1.62
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4.80
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5.20
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Боруссия Д
Хоффенхайм

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

33 матча

48.5%
30.3%
21.2%
16 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
12 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:3
Б
0:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
3:2
Б
2:2
Б
0:1
Б
0:4
Б
2:1
Б
3:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:1
К
3:2
Б
1:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
1:2
Б
1:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
4:1
К
3:1

Голы

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.88
1.44

Среднее время на гол

47
62

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.44
1.41

Среднее время на гол

62
63

Всего голов

55
47

Голов в среднем за матч

1.67
1.42

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

54
63

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аллер Себастьян 2 2
Забитцер Марсель 1 1
Брандт Юлиан 1 1
Мален Дониэлл 1 1
Мукоко Юссуфа 1 1
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 2 (1) 2
Бюльтер Мариус 1 1
Юстван Юлиан 1 1

Карточки

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хоффенхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
0
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хоффенхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2
Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3
Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1

Результаты матчей

Боруссия Д
Хоффенхайм

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:6
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:6
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Нюрнберг Can Uzun 3
Боруссия Д Аллер Себастьян 2
Хольштайн Киль Фридьонссон Хольмберт 2
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 2
Хайденхайм Кляйндинст Тим 2
Весь список

Топ нарушителей
Айнтрахт Бр Гризбек Себастьян 1
Эльвeрсберг Manuel Feil 1
Вердер Пипер Амос 1
Шальке 04 Темпельман Лино 1
Дельменхорст Kerem Sari 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Хоффенхайм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 55 минут.



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    • Прогнозы 43
    Боруссия Д 95.3% (41)
    X 2.3% (1)
    Хоффенхайм 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Хоффенхайм
    1.62
    Реклама, betcity.ru
    4.80
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    5.20
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Хоффенхайм

    Исход игры
    Боруссия Д
    95.6% (43)
    Ничья
    2.2% (1)
    Хоффенхайм
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.77% (30)
    Меньше
    30.23% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    69.77% (30)
    Нет
    30.23% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    44.4% (20)
    2:0 Боруссия Д
    20% (9)
    3:1 Боруссия Д
    17.8% (8)
    1:0 Боруссия Д
    6.7% (3)
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    Боруссия Д
    Хоффенхайм
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