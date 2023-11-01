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Тур: 2. Стадион: . Зрители: 10222
Зандхаузен
2:5
Конец матча
Байер Л
0'
20' Желтая карточка
Фукс Александер
0:1
21' Пенальти
Паласиос Эсекиэль
22' Желтая карточка
Йенс Келлер
28' Желтая карточка
Паласиос Эсекиэль
49' Желтая карточка
Эвина Франк
1:1
50' Гол
Christoph Ehlich
1:2
54' Гол
Та Джонатан
2:2
57' Гол
Бен-Балла Яссин
71' Желтая карточка
Гримальдо Алехандро
76' Желтая карточка
Гложек Адам
2:3
85' Гол
Гложек Адам
2:4
88' Гол
Адли Амин
2:5
90' Гол
Адли Амин
90'+6

Ход матча

20'
Фукс Александер
 
21'
0:1
Паласиос Эсекиэль
22'
Йенс Келлер
 
28'
 
Паласиос Эсекиэль
46'
 
Коссуну Одилон
Тапсоба Эдмон
49'
Эвина Франк
 
50'
Christoph Ehlich
(Эвина Франк)
1:1
54'
1:2
Та Джонатан
(Амири Надим)
57'
Бен-Балла Яссин
(Abu-Bekir El-Zein)
2:2
63'
 
Джака Гранит
Паласиос Эсекиэль
64'
 
Вирц Флориан
Амири Надим
64'
 
Гримальдо Алехандро
Инкапье Пьеро
64'
 
Фримпонг Жереми
Телла Нейтан
66'
Мацеевски Тим
Эвина Франк
 
71'
 
Гримальдо Алехандро
74'
Хеннингс Роувен
Abu-Bekir El-Zein
 
74'
Отто Давид
_Meier R.
 
76'
 
Гложек Адам
85'
2:3
Гложек Адам
85'
Livan Burcu
Штольце Себастьян
 
88'
2:4
Адли Амин
(Фримпонг Жереми)
90'
2:5
Адли Амин
(Вирц Флориан)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 12
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 26 Владение мячом, % 74
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Зандхаузен 0% (0)
X 0.9% (1)
Байер Л 99.1% (116)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ренен
Николай
3
Christoph
Ehlich
16
Фукс
Александер
14
Гешвилль
Макс
31
Вейк
Йонас
15
Мюлинг
Александер
26
Бен-Балла
Яссин
36
Штольце
Себастьян
6
Abu-Bekir
El-Zein
9
Эвина
Франк
8
_Meier
R.
17
Коварж
Матей
2
Станишич
Йосип
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
3
Инкапье
Пьеро
8
Андрих
Роберт
25
Паласиос
Эсекиэль
19
Телла
Нейтан
11
Амири
Надим
21
Адли
Амин
23
Гложек
Адам
Зандхаузен
4-2-3-1
Байер Л
4-2-3-1

История личных встреч

Зандхаузен
Байер Л

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Книппинг Тим 1 0.5
Бен-Балла Яссин 1 0.5
Christoph Ehlich 1 0.5
Мацеевски Тим 1 0.5
Хеннингс Роувен 1 (1) 0.5
Эвина Франк 0 0
Abu-Bekir El-Zein 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гложек Адам 3 1.5
Адли Амин 3 (1) 1.5
Фримпонг Жереми 1 0.5
Вирц Флориан 1 0.5
Хофманн Йонас 1 0.5
Та Джонатан 1 0.5
Тапсоба Эдмон 1 0.5
Бонифасе Виктор 1 0.5
Паласиос Эсекиэль 1 (1) 0.5
Амири Надим 0 0

Карточки

Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фукс Александер 1 0
Эвина Франк 1 0
Йенс Келлер 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гримальдо Алехандро 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Гложек Адам 1 0

Результаты матчей

Зандхаузен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Байер Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
0
Зандхаузен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
2
40%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
40%
5
38%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
2
40%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
40%
5
38%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зандхаузен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боруссия-2 Д - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Ферль 2:2 Унтерахинг - Зандхаузен 0:0 Зандхаузен - Ульм 1846 1:2
Фрайбург-2 - Зандхаузен 0:2 Зандхаузен - Виктория Кельн 3:3 Ян - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Пройссен Мюнстер 0:2 Галлешер - Зандхаузен 4:1 Зандхаузен - Мюнхен-1860 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 1:0 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Любек - Зандхаузен 0:0 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Зандхаузен - Астория Вальдорф 2:1 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Тироль - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Зандхаузен - Мехтершайм 8:0
Байер Л
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0
Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2

Результаты матчей

Зандхаузен
Байер Л

Точный счет

2:5
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:5
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:8
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
8
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Зандхаузен
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (1)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Байер Л Гложек Адам 3
Нюрнберг Can Uzun 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кёльн Кайнц Флориан 1
Айнтрахт Бр Гризбек Себастьян 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Паласиос Эсекиэль получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Йенс Келлер получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Г О О О О Л - Паласиос Эсекиэль из команды Байер Л забивает с точки!
    • 20'
      Фукс Александер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BWT-Stadion am Hardtwald. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Зандхаузен 0% (0)
    X 0.9% (1)
    Байер Л 99.1% (116)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зандхаузен 2:5 Байер Л

    Исход игры
    Зандхаузен
    0% (0)
    Ничья
    0.9% (1)
    Байер Л
    99.1% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (70)
    Меньше
    36.36% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    40.91% (45)
    Нет
    59.09% (65)
    Популярный счёт
    0:2 Байер Л
    31.6% (37)
    1:3 Байер Л
    19.7% (23)
    1:2 Байер Л
    17.1% (20)
    0:3 Байер Л
    15.4% (18)
    0:4 Байер Л
    2.6% (3)
    0:1 Байер Л
    2.6% (3)
    0:5 Байер Л
    1.7% (2)
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