Тур: 2. Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald. Зрители: 10222
2:5
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаФукс Александер
0:1
21' ПенальтиПаласиос Эсекиэль
22' Желтая карточкаЙенс Келлер
28' Желтая карточкаПаласиос Эсекиэль
49' Желтая карточкаЭвина Франк
1:1
50' ГолChristoph Ehlich
1:2
54' ГолТа Джонатан
2:2
57' ГолБен-Балла Яссин
71' Желтая карточкаГримальдо Алехандро
76' Желтая карточкаГложек Адам
2:3
85' ГолГложек Адам
2:4
88' ГолАдли Амин
2:5
90' ГолАдли Амин
90'+6
Ход матча
20'
21'
22'
49'
50'
1:1
54'
1:2
57'
74'
76'
85'
2:3
88'
2:4
90'
2:5
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 12
-
4 Угловые 8
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
26 Владение мячом, % 74
Прогноз на матч от Liveresult
31
Вейк
Йонас
17
Коварж
Матей
19
Телла
Нейтан
11
Амири
Надим
21
Адли
Амин
23
Гложек
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Вейк ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Отто ДавидНападающий
-
-
-
-
11 Livan Burcu
-
Главный тренер: Келлер Йенс
- Основной состав
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Телла НейтанПолузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мбамба НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
История личных встреч
Зандхаузен
Байер Л
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Книппинг Тим
|1
|0.5
|Бен-Балла Яссин
|1
|0.5
|Christoph Ehlich
|1
|0.5
|Мацеевски Тим
|1
|0.5
|Хеннингс Роувен
|1 (1)
|0.5
|Эвина Франк
|0
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гложек Адам
|3
|1.5
|Адли Амин
|3 (1)
|1.5
|Фримпонг Жереми
|1
|0.5
|Вирц Флориан
|1
|0.5
|Хофманн Йонас
|1
|0.5
|Та Джонатан
|1
|0.5
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.5
|Бонифасе Виктор
|1
|0.5
|Паласиос Эсекиэль
|1 (1)
|0.5
|Амири Надим
|0
|0
Карточки
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фукс Александер
|1
|0
|Эвина Франк
|1
|0
|Йенс Келлер
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
Результаты матчей
Зандхаузен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Байер Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
0
Зандхаузен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
5
13
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
2
40%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
40%
5
38%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
5
13
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
2
40%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
40%
5
38%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зандхаузен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боруссия-2 Д - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Ферль 2:2 Унтерахинг - Зандхаузен 0:0 Зандхаузен - Ульм 1846 1:2
Фрайбург-2 - Зандхаузен 0:2 Зандхаузен - Виктория Кельн 3:3 Ян - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Пройссен Мюнстер 0:2 Галлешер - Зандхаузен 4:1 Зандхаузен - Мюнхен-1860 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 1:0 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Любек - Зандхаузен 0:0 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Зандхаузен - Астория Вальдорф 2:1 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Тироль - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Зандхаузен - Мехтершайм 8:0
Байер Л
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0
Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2
Результаты матчей
Зандхаузен
Байер Л
Точный счет
2:5
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:5
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:8
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
8
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Зандхаузен
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (1)
|Гамбург
|Джатта Бейкери
|3
|Байер Л
|Гложек Адам
|3
|Нюрнберг
|Can Uzun
|3
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|1
|Айнтрахт Бр
|Гризбек Себастьян
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зандхаузен 2:5 Байер Л
Исход игры
Зандхаузен
0% (0)
Ничья
0.9% (1)
Байер Л
99.1% (116)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (70)
Меньше
36.36% (40)
Обе команды забьют
Да
40.91% (45)
Нет
59.09% (65)
Популярный счёт
0:2 Байер Л
31.6% (37)
1:3 Байер Л
19.7% (23)
1:2 Байер Л
17.1% (20)
0:3 Байер Л
15.4% (18)
0:4 Байер Л
2.6% (3)
0:1 Байер Л
2.6% (3)
0:5 Байер Л
1.7% (2)
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