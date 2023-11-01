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  3. Германия
  4. Кубок 2023-2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 11112
Хольштайн Киль
3:3
Итог после пенальти
3
4
Магдебург
0'
0:1
3' Гол
Бокхорн Эберт
0:2
11' Гол
Connor Krempicki
23' Желтая карточка
Зандер Филипп
28' Желтая карточка
Leon Bell
40' Желтая карточка
Daniel Heber
1:2
61' Гол в свои ворота
Daniel Heber
2:2
68' Гол в свои ворота
Пиччини Кристиано
2:3
93' Гол
Амаечи Ксавьер
110' Желтая карточка
Хоти Анди
112' Желтая карточка
Холтби Льюис
3:3
120' Гол
Пихлер Бенедикт
3 4
Матино Сюто
4:3
4:4
Конде Амара
Симакала Ба-Муака
4:4
4:4
Амаечи Ксавьер
Colin Kleine-Bekel
5:4
5:5
Бокхорн Эберт
Роте Том
5:5
5:6
Гнака Силас
Холтби Льюис
6:6
6:7
Арслан Ахмет

Ход матча

3'
0:1
Бокхорн Эберт
(Connor Krempicki)
11'
0:2
Connor Krempicki
23'
Зандер Филипп
 
28'
 
Leon Bell
40'
 
Daniel Heber
46'
Стернер Йонас
Зандер Филипп
 
46'
Nicolai Remberg
Шульц Марвин
 
61'
Daniel Heber
1:2
64'
 
Хоти Анди
Connor Krempicki
64'
 
Ито Тацуя
Jason Ceka
68'
Пиччини Кристиано
2:2
75'
Матино Сюто
Фридьонссон Хольмберт
 
85'
Симакала Ба-Муака
Скрибски Стивен
 
87'
 
Конде Амара
Пиччини Кристиано
87'
 
Амаечи Ксавьер
Шулер Лука
88'
Marko Ivezic
Юханссон Карл
 
93'
2:3
Амаечи Ксавьер
(Гнака Силас)
95'
 
Арслан Ахмет
Атик Бариш
110'
 
Хоти Анди
112'
Холтби Льюис
 
120'
Пихлер Бенедикт
3:3
121'
Матино Сюто
4:3
121'
4:4
Конде Амара
121'
Симакала Ба-Муака
4:4
121'
4:4
Амаечи Ксавьер
121'
Colin Kleine-Bekel
5:4
121'
5:5
Бокхорн Эберт
121'
Роте Том
5:5
121'
5:6
Гнака Силас
121'
Холтби Льюис
6:6
121'
6:7
Арслан Ахмет
Пен
3:4

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 114
Хольштайн Киль 59.6% (68)
X 22.8% (26)
Магдебург 17.5% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Вайнер
Тимон
15
Шульц
Марвин
5
Юханссон
Карл
II
34
Colin
Kleine-Bekel
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
7
Скрибски
Стивен
16
Зандер
Филипп
9
Пихлер
Бенедикт
19
Фридьонссон
Хольмберт
1
Райманн
Доминик
2
Пиччини
Кристиано
6
Daniel
Elfadli
15
Daniel
Heber
7
Бокхорн
Эберт
19
Leon
Bell
25
Гнака
Силас
13
Connor
Krempicki
10
Jason
Ceka
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
Хольштайн Киль
5-3-2
Магдебург
3-4-2-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Магдебург

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

9.1%
81.8%
9.1%
1 победа 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
2:4
Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
0:1
Б3
0:0
РЛС
1:1
РЛС
0:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

0.6
1.67

Среднее время на гол

150
54

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
66

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фридьонссон Хольмберт 2 1
Пихлер Бенедикт 1 0.5
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Connor Krempicki 1 0.5
Бокхорн Эберт 1 0.5
Амаечи Ксавьер 1 0.5
Югоне Жан 1 0.5
Шулер Лука 1 0.5
Гнака Силас 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 1 0
Зандер Филипп 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leon Bell 1 0
Daniel Heber 1 0
Хоти Анди 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Хольштайн Киль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Магдебург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Хольштайн Киль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Магдебург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
1
14%
91-120

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
1
50%
91-120

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
1
14%
91-120

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
1
50%
91-120

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1
Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9
Магдебург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1
Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Магдебург

Точный счет

3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Топ бомбардиров
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (1)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Байер Л Гложек Адам 3
Нюрнберг Can Uzun 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кёльн Кайнц Флориан 1
Айнтрахт Бр Гризбек Себастьян 1
Весь список
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Амаечи Ксавьер не забивает в серии пенальти
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Симакала Ба-Муака не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Конде Амара реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Матино Сюто реализовал пенальти!
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • 121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • 112'
    Холтби Льюис получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 110'
      Хоти Анди получил желтую карточку от судьи
    • 107'
      Первая половина дополнительного времени закончена.
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 95'
      Атик Бариш уходит с поля. Арслан Ахмет выходит вместо него
    • 93'
      Гнака Силас сделал результативную передачу.
    • 93'
      ГОООООЛ - Амаечи Ксавьер забивает
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Daniel Heber получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Leon Bell получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Зандер Филипп получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Г О О О О Л - Connor Krempicki бьет в цель!
    • 3'
      Connor Krempicki сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Бокхорн Эберт бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Holstein Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Хольштайн Киль 59.6% (68)
    X 22.8% (26)
    Магдебург 17.5% (20)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хольштайн Киль 3:3 Магдебург

    Исход игры
    Хольштайн Киль
    59.6% (68)
    Ничья
    22.8% (26)
    Магдебург
    17.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.95% (51)
    Меньше
    54.05% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (75)
    Нет
    32.43% (36)
    Популярный счёт
    1:0 Хольштайн Киль
    26.3% (30)
    2:1 Хольштайн Киль
    26.3% (30)
    1:1 Ничья
    21.1% (24)
    1:2 Магдебург
    13.2% (15)
    0:1 Магдебург
    4.4% (5)
    3:2 Хольштайн Киль
    1.8% (2)
    3:1 Хольштайн Киль
    1.8% (2)
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