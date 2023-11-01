Тур: 2. Стадион: Holstein Stadion. Зрители: 11112
3:3
Итог после пенальти
3
4
0'
0:1
3' ГолБокхорн Эберт
0:2
11' ГолConnor Krempicki
23' Желтая карточкаЗандер Филипп
28' Желтая карточкаLeon Bell
40' Желтая карточкаDaniel Heber
1:2
61' Гол в свои воротаDaniel Heber
2:2
68' Гол в свои воротаПиччини Кристиано
2:3
93' ГолАмаечи Ксавьер
110' Желтая карточкаХоти Анди
112' Желтая карточкаХолтби Льюис
3:3
120' ГолПихлер Бенедикт
3 4
4:3
4:4
4:4
5:5
5:5
5:6
6:6
6:7
Ход матча
3'
11'
0:2
23'
28'
40'
61'
1:2
64'
68'
93'
2:3
110'
112'
120'
3:3
121'
4:3
121'
4:4
121'
121'
4:4
121'
121'
5:5
121'
5:5
121'
5:6
121'
6:6
121'
6:7
Пен
3:4
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 9
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
15
Шульц
Марвин
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
15
Daniel
Heber
19
Leon
Bell
25
Гнака
Силас
10
Jason
Ceka
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Шульц МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Беккер ТимоЗащитник
-
18 Роте ТомЗащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
13 Матино СютоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
- Защитник
-
19 Leon BellЗащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Jason CekaПолузащитник
-
23 Атик БаришПолузащитник
-
26 Шулер ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фабиш ЙонаПолузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Нападающий
-
30 Noah Kruth
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Хольштайн Киль
Магдебург
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
9.1%
81.8%
9.1%
1 победа 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
0.6
1.67
Среднее время на гол
150
54
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1
1.36
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
90
66
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|1
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.5
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Connor Krempicki
|1
|0.5
|Бокхорн Эберт
|1
|0.5
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.5
|Югоне Жан
|1
|0.5
|Шулер Лука
|1
|0.5
|Гнака Силас
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|1
|0
|Зандер Филипп
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leon Bell
|1
|0
|Daniel Heber
|1
|0
|Хоти Анди
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Хольштайн Киль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Магдебург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Хольштайн Киль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Магдебург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
1
14%
91-120
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
1
50%
91-120
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
1
14%
91-120
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
1
50%
91-120
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1
Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9
Магдебург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1
Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Магдебург
Точный счет
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (1)
|Гамбург
|Джатта Бейкери
|3
|Байер Л
|Гложек Адам
|3
|Нюрнберг
|Can Uzun
|3
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|1
|Айнтрахт Бр
|Гризбек Себастьян
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хольштайн Киль 3:3 Магдебург
Исход игры
Хольштайн Киль
59.6% (68)
Ничья
22.8% (26)
Магдебург
17.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (51)
Меньше
54.05% (60)
Обе команды забьют
Да
67.57% (75)
Нет
32.43% (36)
Популярный счёт
1:0 Хольштайн Киль
26.3% (30)
2:1 Хольштайн Киль
26.3% (30)
1:1 Ничья
21.1% (24)
1:2 Магдебург
13.2% (15)
0:1 Магдебург
4.4% (5)
3:2 Хольштайн Киль
1.8% (2)
3:1 Хольштайн Киль
1.8% (2)
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