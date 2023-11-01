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Тур: 2. Стадион: . Зрители: 31500
Фрайбург
1:3
Конец матча
Падерборн
0'
0:1
4' Гол
Бильбия Филип
18' Желтая карточка
Муслия Флоран
32' Желтая карточка
Гульде Мануэль
0:2
33' Гол
Муслия Флоран
45' Желтая карточка
Sirlord Conteh
0:3
56' Гол
Бильбия Филип
64' Желтая карточка
Обермайр Рафаэль
1:3
69' Гол
Эггештайн Максимилиан
73' Желтая карточка
Лайпертц Роберт
77' Желтая карточка
Бувинк Пелле
82' Желтая карточка
Бильбия Филип
90' Желтая карточка
Niclas Nadj
90'+8

Ход матча

4'
0:1
Бильбия Филип
(Муслия Флоран)
18'
 
Муслия Флоран
32'
Гульде Мануэль
 
33'
0:2
Муслия Флоран
45'
 
Sirlord Conteh
46'
Линхарт Филипп
Гульде Мануэль
 
46'
Хёлер Лукас
Адаму Чуквубике
 
56'
0:3
Бильбия Филип
(Sirlord Conteh)
64'
 
Обермайр Рафаэль
69'
Эггештайн Максимилиан
1:3
73'
 
Лайпертц Роберт
75'
 
Клаас Себастьян
Sirlord Conteh
75'
 
Niclas Nadj
Муслия Флоран
77'
 
Бувинк Пелле
78'
 
Marcel Hoffmeier
Лайпертц Роберт
79'
 
Платте Феликс
Гримальди Адриано
82'
 
Бильбия Филип
88'
Шмидт Кеннет
Сильдиллия Килианн
 
88'
Рохль Мерлин
Эггештайн Максимилиан
 
89'
 
Tobias Mueller
Бильбия Филип
90'
 
Niclas Nadj

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 116
Фрайбург 95.7% (111)
X 2.6% (3)
Падерборн 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
21
Мюллер
Флориан
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
5
Гульде
Мануэль
42
Доан
Рицу
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
7
Вайсхаупт
Ноа
20
Адаму
Чуквубике
38
Грегорич
Михаэль
32
Грифо
Винченцо
1
Бувинк
Пелле
17
Laurin
Curda
16
Муслиу
Визар
8
Кинсомби
Давид
23
Обермайр
Рафаэль
13
Лайпертц
Роберт
27
Kai
Klefisch
7
Бильбия
Филип
11
Sirlord
Conteh
39
Гримальди
Адриано
30
Муслия
Флоран
Фрайбург
3-4-3
Падерборн
3-3-1-3

История личных встреч

Фрайбург
Падерборн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

Б
0:2
Б
1:3
Б2
1:2
Б2
4:1
Б
1:2
Б
1:1
Б2
3:2

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.57
1.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

57
48

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюнтер Кристиан 1 0.5
Эггештайн Максимилиан 1 0.5
Шаллаи Роланд 1 0.5
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 4 2
Муслия Флоран 2 1
Муслиу Визар 1 0.5
Клаас Себастьян 1 0.5
Mattes Hansen 1 0.5
Sirlord Conteh 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гульде Мануэль 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайпертц Роберт 1 0
Sirlord Conteh 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Бувинк Пелле 1 0
Муслия Флоран 1 0
Бильбия Филип 1 0
Niclas Nadj 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Падерборн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Падерборн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Фрайбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Падерборн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
100%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0
Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0
Падерборн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1
Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2

Результаты матчей

Фрайбург
Падерборн

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:7
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (1)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Байер Л Гложек Адам 3
Нюрнберг Can Uzun 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кёльн Кайнц Флориан 1
Айнтрахт Бр Гризбек Себастьян 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Sirlord Conteh получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Г О О О О Л - Муслия Флоран бьет в цель!
    • 32'
      Гульде Мануэль получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Муслия Флоран получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Фрайбург 95.7% (111)
    X 2.6% (3)
    Падерборн 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 1:3 Падерборн

    Исход игры
    Фрайбург
    95.7% (111)
    Ничья
    2.6% (3)
    Падерборн
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.39% (71)
    Меньше
    36.61% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    58.93% (66)
    Нет
    41.07% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    50.9% (59)
    2:0 Фрайбург
    24.1% (28)
    1:0 Фрайбург
    9.5% (11)
    3:0 Фрайбург
    6% (7)
    3:1 Фрайбург
    1.7% (2)
    1:2 Падерборн
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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