Тур: 2. Стадион: Европа-парк-Штадион. Зрители: 31500
0'
0:1
4' ГолБильбия Филип
18' Желтая карточкаМуслия Флоран
32' Желтая карточкаГульде Мануэль
0:2
33' ГолМуслия Флоран
45' Желтая карточкаSirlord Conteh
0:3
56' ГолБильбия Филип
64' Желтая карточкаОбермайр Рафаэль
1:3
69' ГолЭггештайн Максимилиан
73' Желтая карточкаЛайпертц Роберт
77' Желтая карточкаБувинк Пелле
82' Желтая карточкаБильбия Филип
90' Желтая карточкаNiclas Nadj
90'+8
Ход матча
4'
0:1
18'
32'
33'
0:2
45'
56'
0:3
64'
69'
73'
77'
82'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
42
Доан
Рицу
17
Laurin
Curda
16
Муслиу
Визар
27
Kai
Klefisch
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
-
40 Niclas Nadj
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Фрайбург
Падерборн
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.57
1.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
57
48
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюнтер Кристиан
|1
|0.5
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.5
|Шаллаи Роланд
|1
|0.5
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|4
|2
|Муслия Флоран
|2
|1
|Муслиу Визар
|1
|0.5
|Клаас Себастьян
|1
|0.5
|Mattes Hansen
|1
|0.5
|Sirlord Conteh
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гульде Мануэль
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайпертц Роберт
|1
|0
|Sirlord Conteh
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Бувинк Пелле
|1
|0
|Муслия Флоран
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
|Niclas Nadj
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Падерборн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Падерборн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Фрайбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Падерборн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
100%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0
Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0
Падерборн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1
Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2
Результаты матчей
Фрайбург
Падерборн
Точный счет
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:7
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (1)
|Гамбург
|Джатта Бейкери
|3
|Байер Л
|Гложек Адам
|3
|Нюрнберг
|Can Uzun
|3
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|1
|Айнтрахт Бр
|Гризбек Себастьян
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 1:3 Падерборн
Исход игры
Фрайбург
95.7% (111)
Ничья
2.6% (3)
Падерборн
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
63.39% (71)
Меньше
36.61% (41)
Обе команды забьют
Да
58.93% (66)
Нет
41.07% (46)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
50.9% (59)
2:0 Фрайбург
24.1% (28)
1:0 Фрайбург
9.5% (11)
3:0 Фрайбург
6% (7)
3:1 Фрайбург
1.7% (2)
1:2 Падерборн
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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