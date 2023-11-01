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  3. Германия
  4. Кубок 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Герта
3:0
Второй тайм: 68'
Майнц
0'
1:0
45' Пенальти
Резе Фабиан
2:0
50' Пенальти
Табакович Харис
3:0
61' Гол
Табакович Харис

Ход матча

45'
Резе Фабиан
1:0
50'
Табакович Харис
2:0
58'
 
Ван дер Берг Сепп
Лайч Максим
59'
 
Рихтер Марко
Ли Чхэ-Сон
59'
 
Ажорк Людовик
Баркок Аймен
61'
Табакович Харис
(Кенни Джонджо)
3:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 113
Герта 41.6% (47)
X 29.2% (33)
Майнц 29.2% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Майнц
3.90
8.40
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3.10
Все Коэффициенты
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
34
Зефёйк
Дейовайсио
41
Клеменс
Паскаль
31
Дордой
Мартон
22
Marten
Winkler
7
Нидерлехнер
Флориан
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
27
Центнер
Робин
20
Фернандес
Эдимилсон
23
Гилавоги
Жошуа
5
Лайч
Максим
19
Каси
Антони
14
Краусс
Том
8
Баррейро
Леандро
4
Баркок
Аймен
43
Груда
Брайан
7
Чхэ-Сон
Ли
II
9
Онисиво
Карим
Герта
4-2-3-1
Майнц
4-2-3-1

История личных встреч

Герта
Майнц

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

24 матча

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:3
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Среднее время на гол

77
108

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.17
1.25

Среднее время на гол

77
72

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.17
1.04

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
5
Больше 21%
Меньше 79%
19

Среднее время на гол

77
86

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рихтер Марко 2 1
Табакович Харис 2 (1) 1
Уремович Филип 1 0.5
Дардаи Палко 1 0.5
Резе Фабиан 1 (1) 0.5
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 1 (1) 0.5

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Герта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Майнц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Герта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Майнц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Герта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Майнц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2
Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6
Майнц
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3
Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1

Результаты матчей

Герта
Майнц

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:5
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Герта
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (1)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Байер Л Гложек Адам 3
Нюрнберг Can Uzun 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кёльн Кайнц Флориан 1
Айнтрахт Бр Гризбек Себастьян 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Г О О О О Л - Резе Фабиан из команды Герта забивает с точки!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 113
Герта 41.6% (47)
X 29.2% (33)
Майнц 29.2% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Майнц
3.90
8.40
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3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Герта 3:0 Майнц онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Герта 3:0 Майнц

Исход игры
Герта
41.6% (47)
Ничья
29.2% (33)
Майнц
29.2% (33)
Тотал 2.5
Больше
57.8% (63)
Меньше
42.2% (46)
Обе команды забьют
Да
83.49% (91)
Нет
16.51% (18)
Популярный счёт
2:1 Герта
29.2% (33)
1:1 Ничья
25.7% (29)
1:2 Майнц
18.6% (21)
1:0 Герта
8% (9)
0:1 Майнц
6.2% (7)
2:2 Ничья
2.7% (3)
2:3 Майнц
1.8% (2)
3:2 Герта
1.8% (2)
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