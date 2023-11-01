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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 29621
Герта
3:0
Конец матча
Майнц
0'
1:0
45' Пенальти
Резе Фабиан
2:0
50' Пенальти
Табакович Харис
3:0
61' Гол
Табакович Харис
78' Желтая карточка
Зефёйк Дейовайсио
90' Желтая карточка
Ажорк Людовик
90'+5

Ход матча

45'
Резе Фабиан
1:0
50'
Табакович Харис
2:0
58'
 
Ван дер Берг Сепп
Лайч Максим
59'
 
Рихтер Марко
Ли Чхэ-Сон
59'
 
Ажорк Людовик
Баркок Аймен
61'
Табакович Харис
(Кенни Джонджо)
3:0
70'
 
Кор Доминик
Баррейро Леандро
70'
 
Да Коста Данни
Фернандес Эдимилсон
75'
Бухалакис Андреас
Дордой Мартон
 
75'
Шерхант Дерри
Нидерлехнер Флориан
 
78'
Зефёйк Дейовайсио
 
87'
Кристенсен Густав
Marten Winkler
 
90'
Гехтер Линус
Клеменс Паскаль
 
90'
 
Ажорк Людовик

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 6
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 113
Герта 41.6% (47)
X 29.2% (33)
Майнц 29.2% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
34
Зефёйк
Дейовайсио
41
Клеменс
Паскаль
31
Дордой
Мартон
22
Marten
Winkler
7
Нидерлехнер
Флориан
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
27
Центнер
Робин
20
Фернандес
Эдимилсон
23
Гилавоги
Жошуа
5
Лайч
Максим
19
Каси
Антони
14
Краусс
Том
8
Баррейро
Леандро
4
Баркок
Аймен
43
Груда
Брайан
7
Чхэ-Сон
Ли
II
9
Онисиво
Карим
Герта
4-2-3-1
Майнц
4-2-3-1

История личных встреч

Герта
Майнц

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

24 матча

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:3
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Среднее время на гол

77
108

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.17
1.25

Среднее время на гол

77
72

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.17
1.04

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
5
Больше 21%
Меньше 79%
19

Среднее время на гол

77
86

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 3 (1) 1.5
Рихтер Марко 2 1
Уремович Филип 1 0.5
Дардаи Палко 1 0.5
Резе Фабиан 1 (1) 0.5
Кенни Джонджо 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 1 (1) 0.5

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ажорк Людовик 1 0

Результаты матчей

Герта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Майнц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Герта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Майнц
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Герта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Майнц
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
5
63%
0
0%
46-60
1
13%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2
Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6
Майнц
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3
Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1

Результаты матчей

Герта
Майнц

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Герта
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Топ бомбардиров
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (1)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Байер Л Гложек Адам 3
Нюрнберг Can Uzun 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кёльн Кайнц Флориан 1
Айнтрахт Бр Гризбек Себастьян 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Г О О О О Л - Резе Фабиан из команды Герта забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Герта 41.6% (47)
    X 29.2% (33)
    Майнц 29.2% (33)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Герта 3:0 Майнц

    Исход игры
    Герта
    41.6% (47)
    Ничья
    29.2% (33)
    Майнц
    29.2% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.8% (63)
    Меньше
    42.2% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    83.49% (91)
    Нет
    16.51% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Герта
    29.2% (33)
    1:1 Ничья
    25.7% (29)
    1:2 Майнц
    18.6% (21)
    1:0 Герта
    8% (9)
    0:1 Майнц
    6.2% (7)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    2:3 Майнц
    1.8% (2)
    3:2 Герта
    1.8% (2)
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