Тур: 2. Стадион: Sportpark Hoehenberg.
0:1
Второй тайм: 71'
Ход матча
8'
14'
0:1
64'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
1
Волл
Бен
23
Moritz
Fritz
37
Niklas
May
10
Филипп
Давид
33
Граль
Йенс
24
Бута
29
Нкунку
Нильс
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
-
1 Волл БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Moritz FritzПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Niklas MayПолузащитник
- Нападающий
-
10 Филипп ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Kevin RauhutВратарь
- Полузащитник
-
21 Нахар СухелНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olaf Janssen
- Основной состав
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сантос КауаВратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
Бомбардиры внутри турнира
Виктория Кельн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Давид
|2
|1
|Donny Bogicevic
|1
|0.5
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбимбе Эрик
|2
|1
|Нганкам Жессик
|2
|1
|Гётце Марио
|1
|0.5
|Схири Эльес
|1
|0.5
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.5
|Мармуш Омар
|1
|0.5
|Кох Робин
|0
|0
Карточки
Виктория Кельн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Робин
|1
|0
Результаты матчей
Виктория Кельн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Виктория Кельн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
2
67%
3
43%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
2
67%
3
43%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Виктория Кельн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Виктория Кельн - Мюнхен-1860 2:1 Любек - Виктория Кельн 3:2 Виктория Кельн - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Вальдхоф - Виктория Кельн 1:1
Виктория Кельн - Ингольштадт 1:0 Зандхаузен - Виктория Кельн 3:3 Виктория Кельн - Дуйсбург 2:0 Боруссия-2 Д - Виктория Кельн 2:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Виктория Кельн - Арминия 1:1 Унтерахинг - Виктория Кельн 2:1 Виктория Кельн - Рот-Вайсс Эссен 0:0 Саарбрюккен - Виктория Кельн 1:2 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Виктория Кельн - Ферль 3:1 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 ВВВ-Венло - Виктория Кельн 0:1 Фельберт 1902 - Виктория Кельн 2:3 Зюндорф - Виктория Кельн 0:9
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1
Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2
Результаты матчей
Виктория Кельн
Айнтрахт Фр
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
0:7
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
7
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Виктория Кельн
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (1)
|Гамбург
|Джатта Бейкери
|3
|Байер Л
|Гложек Адам
|3
|Нюрнберг
|Can Uzun
|3
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|1
|Айнтрахт Бр
|Гризбек Себастьян
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Виктория Кельн 0:1 Айнтрахт Фр
Исход игры
Виктория Кельн
2.6% (3)
Ничья
1.8% (2)
Айнтрахт Фр
95.6% (109)
Тотал 2.5
Больше
70.64% (77)
Меньше
29.36% (32)
Обе команды забьют
Да
63.3% (69)
Нет
36.7% (40)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
42.1% (48)
0:2 Айнтрахт Фр
16.7% (19)
1:3 Айнтрахт Фр
13.2% (15)
0:3 Айнтрахт Фр
8.8% (10)
0:1 Айнтрахт Фр
8.8% (10)
2:3 Айнтрахт Фр
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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