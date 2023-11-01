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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Виктория Кельн
0:1
Второй тайм: 71'
Айнтрахт Фр
0'
8' Желтая карточка
Кох Робин
0:1
14' Гол
Схири Эльес

Ход матча

8'
 
Кох Робин
14'
0:1
Схири Эльес
(Кох Робин)
35'
Хандле Симон
Niklas May
 
46'
 
Тута
Кох Робин
63'
 
Мармуш Омар
Нганкам Жессик
64'
 
Кнауфф Ансгар
Хёуге Йенс
64'
 
Эбимбе Эрик
Бута
68'
Нахар Сухел
Donny Bogicevic
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 114
Виктория Кельн 2.6% (3)
X 1.8% (2)
Айнтрахт Фр 95.6% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виктория Кельн
Ничья
Айнтрахт Фр
9.00
5.90
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5.50
Все Коэффициенты
1
Волл
Бен
3
Шульц
Михаэль
4
Лорх
Еремиас
15
Christoph
Greger
28
Коронкиевич
Патрик
23
Moritz
Fritz
6
Руссо
Стефано
37
Niklas
May
8
Donny
Bogicevic
10
Филипп
Давид
30
Марсейлер
Лука
33
Граль
Йенс
4
Кох
Робин
20
Хасебе
Макото
3
Пачо
Вильям
24
Бута
29
Нкунку
Нильс
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
8
Шаиби
Фарес
23
Хёуге
Йенс
18
Нганкам
Жессик
Виктория Кельн
3-4-3
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Кельн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Давид 2 1
Donny Bogicevic 1 0.5
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбимбе Эрик 2 1
Нганкам Жессик 2 1
Гётце Марио 1 0.5
Схири Эльес 1 0.5
Коло-Муани Рандаль 1 0.5
Мармуш Омар 1 0.5
Кох Робин 0 0

Карточки

Виктория Кельн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Робин 1 0

Результаты матчей

Виктория Кельн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Виктория Кельн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
2
67%
3
43%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
2
67%
3
43%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Виктория Кельн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Виктория Кельн - Мюнхен-1860 2:1 Любек - Виктория Кельн 3:2 Виктория Кельн - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Вальдхоф - Виктория Кельн 1:1
Виктория Кельн - Ингольштадт 1:0 Зандхаузен - Виктория Кельн 3:3 Виктория Кельн - Дуйсбург 2:0 Боруссия-2 Д - Виктория Кельн 2:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Виктория Кельн - Арминия 1:1 Унтерахинг - Виктория Кельн 2:1 Виктория Кельн - Рот-Вайсс Эссен 0:0 Саарбрюккен - Виктория Кельн 1:2 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Виктория Кельн - Ферль 3:1 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 ВВВ-Венло - Виктория Кельн 0:1 Фельберт 1902 - Виктория Кельн 2:3 Зюндорф - Виктория Кельн 0:9
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1
Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2

Результаты матчей

Виктория Кельн
Айнтрахт Фр

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:7
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
7
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Виктория Кельн
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (1)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Байер Л Гложек Адам 3
Нюрнберг Can Uzun 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кёльн Кайнц Флориан 1
Айнтрахт Бр Гризбек Себастьян 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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Прогнозы 114
Виктория Кельн 2.6% (3)
X 1.8% (2)
Айнтрахт Фр 95.6% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виктория Кельн
Ничья
Айнтрахт Фр
9.00
5.90
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5.50
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Где смотреть матч Виктория Кельн 0:1 Айнтрахт Фр онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Виктория Кельн 0:1 Айнтрахт Фр

Исход игры
Виктория Кельн
2.6% (3)
Ничья
1.8% (2)
Айнтрахт Фр
95.6% (109)
Тотал 2.5
Больше
70.64% (77)
Меньше
29.36% (32)
Обе команды забьют
Да
63.3% (69)
Нет
36.7% (40)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
42.1% (48)
0:2 Айнтрахт Фр
16.7% (19)
1:3 Айнтрахт Фр
13.2% (15)
0:3 Айнтрахт Фр
8.8% (10)
0:1 Айнтрахт Фр
8.8% (10)
2:3 Айнтрахт Фр
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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