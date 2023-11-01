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Тур: 2. Стадион: .
Саарбрюккен
1:1
Второй тайм: 70'
Бавария
0'
10' Желтая карточка
Цайц Мануэль
0:1
16' Гол
Мюллер Томас
40' Желтая карточка
Чупо-Мотинг Эрик
1:1
45' Гол
Зонтаймер Патрик

Ход матча

10'
Цайц Мануэль
 
16'
0:1
Мюллер Томас
(Крэтзиг Франс)
25'
 
Лаймер Конрад
Де Лигт Маттейс
40'
 
Чупо-Мотинг Эрик
45'
Зонтаймер Патрик
(Бёдер Лукас)
1:1
60'
 
Мусиала Джамал
Крэтзиг Франс
60'
 
Гнабри Серж
Сарр Буна
60'
 
Коман Кингсли
Сане Лерой
66'
Байда Юлиус
Штеле Симон
 
67'
Кербер Лука
Фабио Ди-Мичели
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 27 Владение мячом, % 73
Прогнозы 128
Саарбрюккен 3.9% (5)
X 0% (0)
Бавария 96.1% (123)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саарбрюккен
Ничья
Бавария
37.00
4.76
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1.40
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Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шрайбер
Тим
29
Бёдер
Лукас
8
Цайц
Мануэль
14
Уаферро
Боне
7
Риццуто
Калоджеро
19
Гаус
Марсель
25
Наифи
Амин
10
Рабихич
Касим
6
Зонтаймер
Патрик
21
Фабио
Ди-Мичели
22
Штеле
Симон
1
Нойер
Мануэль
20
Сарр
Буна
4
Де
Лигт
Маттейс
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
41
Крэтзиг
Франс
39
Тель
Матис
13
Чупо-Мотинг
Эрик
Саарбрюккен
5-4-1
Бавария
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Саарбрюккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зонтаймер Патрик 1 0.5
Брункер Кай 1 0.5
Цивейя Тим 1 0.5
Бёдер Лукас 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крэтзиг Франс 1 0.5
Мюллер Томас 1 0.5
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.5
Лаймер Конрад 1 0.5
Тель Матис 1 0.5

Карточки

Саарбрюккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цайц Мануэль 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чупо-Мотинг Эрик 1 0

Результаты матчей

Саарбрюккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Саарбрюккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Саарбрюккен
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рот-Вайсс Эссен - Саарбрюккен 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Саарбрюккен 2:0 Саарбрюккен - Любек 1:1 Арминия - Саарбрюккен 2:6
Саарбрюккен - Вальдхоф 1:1 Унтерахинг - Саарбрюккен 0:0 Саарбрюккен - Боруссия-2 Д 2:0 Ингольштадт - Саарбрюккен 2:2 Саарбрюккен - Ферль 4:3 Саарбрюккен - Виктория Кельн 1:2 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Ульм 1846 - Саарбрюккен 1:1 Саарбрюккен - Унион Титус 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 СВ Меттлах - Саарбрюккен 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Саарбрюккен - Майнц-2 4:1 СпВгг Квиршидд - Саарбрюккен 1:2 Саарбрюккен - Виктория Роспорт 4:0 Саарбрюккен - Виктория Кельн 2:1
Бавария
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0
Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2

Результаты матчей

Саарбрюккен
Бавария

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Саарбрюккен
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (1)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Байер Л Гложек Адам 3
Нюрнберг Can Uzun 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кёльн Кайнц Флориан 1
Айнтрахт Бр Гризбек Себастьян 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 72'
    Мусиала попытался вывести слева к воротам Теля, но Шрайбер вовремя выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.
  • 71'
    Риццуто у угла штрафной площади отобрал мяч у Гнабри.
  • Замена
    70'
    Замена в составе "Саарбрюккена": вместо Фабио Ди-Мичели на поле вышел Лука Кербер.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Саарбрюккена": вместо Симона Штеле на поле вышел Юлиус Байда.
  • 68'
    Мусиала слева с двадцати метров пробил в дальний угол. Шрайбер сделал пару шагов в сторону и мяч поймал.
  • Угловой
    67'
    Киммих от углового флага навесил на Лаймера, которому соперники вверху сыграть не позволили.
  • Травма, повреждение
    66'
    У Фабио Ди-Мичели свело ноги. Нойер оказал помощь игроку "Саарбрюккена" до визита медиков на поле.
  • 65'
    "Бавария" перекатывает мяч у центрального круга. Пора бы уже гостям активнее поиграть впереди. Ничейный результат может затянуть эту встречу.
  • Замена
    64'
    Замена в составе "Баварии": вместо Буны Сарра на поле вышел Серж Гнабри.
  • Замена
    63'
    Замена в составе "Баварии": вместо Лероя Сане на поле вышел Кингсли Коман.
  • Замена
    62'
    Замена в составе "Баварии": вместо Франса Крэтзига на поле вышел Джамал Мусиала.
  • 61'
    Киммих от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда хозяева мяч выбили.
  • Опасный момент
    60'
    Чупо-Мотинг справа вывел к воротам Сане, удар которого ногами отразил Шрайбер.
  • 59'
    На скамейках запасных оживление. Скоро будет серия замен. Нужно отметить, что в Саарбрюккене состояние газона сильно оставляет желать лучшего. Большое количество неточных передач у обеих команд связано именно с состоянием газона.
  • 58'
    Рабихич справа со штрафного навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      57'
      Дэвис на фланге сбил Наифи.
    • 56'
      Прострел Риццуто справа в штрафную площадь перехватил Киммих
    • Фол, нарушение
      54'
      Чупо-Мотинг в чужой штрафной площади сбил Гауса.
    • Травма, повреждение
      53'
      Мин-Чжэ Ким у углового флага наступил на ногу Наифи. Амину потребовалась помощь медиков.
    • 52'
      Сане справа сместился в центр и с двадцати двух метров пробил в левый угол ворот. Шрайбер отбил мяч в сторону Дэвиса, но Альфонсо не смог подстроиться и на добивании не сыграл.
    • 51'
      Девис на левом фланге не смог пройти Риццуто.
    • 50'
      Рабихич слева со штрафного подавать не стал. Розыгрыш с ближним положительного продолжения для хозяев не имел.
    • Фол, нарушение
      49'
      Киммих у углового флага сбил Штеле.
    • 48'
      Прострел Сане справа к воротам в касание получился точно в руки Шрайберу.
    • 47'
      Прострел Дэвиса слева в центр по линии штрафной площади перехватил Цайц.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Саарбрюккене!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Саарбрюккен" - "Бавария" - 1:1.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      ЗОНТАЙМЕР!!! Мин-Чжэ Ким грубо ошибся у своей штрафной площади. Штеле сыграл на перехвате, вывел справа к воротам Бедера, после передачи которого в центр Зонтаймер пробил без помех.
    • Офсайд
      45'
      Рабихич забрался в офсайд.
    • 45'
      У Крэтцига по линии штрафной площади не прошла передача направо на Сане.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил Вилленборг в первом тайме.
    • 45'
      Сане справа со штрафного пробил в стенку из двух игроков.
    • Фол, нарушение
      44'
      Гаус у угла штрафной площади ударил по ноге Сане.
    • 43'
      Фабио Ди-Мичели по левой бровке прошёл вперёд и выдал пас в центр на Наифи. Амин не стал бить сразу с линии штрафной площади, а после подработки его "накрыли" соперники.
    • Фол, нарушение
      42'
      Рабихич у центрального круга сбил Мюллера.
    • Желтая карточка
      41'
      Чупо-Мотинг в центре поля нарушил правила, а затем решил не отдавал мяч соперникам. Жёлтая карточка Эрику за недисциплинированное поведение.
    • Фол, нарушение
      40'
      Сане у чужой штрафной площади толкнул в спину Гауса.
    • 39'
      Фабио Ди-Мичели на левом фланге прокинул мяч мимо Киммиха, но на подстраховке оказался Сане, который и не позволил сопернику двигаться дальше.
    • 38'
      Мюллер сделал неточную передачу направо на Сане. Мяч укатился за боковую линию поля.
    • Угловой
      37'
      Вторая подача Киммиха от углового флага последовала к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч выбил Наифи.
    • Угловой
      36'
      Киммих от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева снова выбили мяч за пределы поля.
    • 35'
      Сане по левому флангу прорвался вперёд и заработал угловой удар.
    • 34'
      Киммих с Сарром покатали мяч у центрального круга.
    • 33'
      Мюллер по правому флангу сделал слишком сильную передачу на ход Сане.
    • 32'
      Рабихич с линии штрафной площади пробил выше и правее ворот.
    • 31'
      Дэвис слева протолкнул мяч в штрафную площадь, но к этому странному действию Альфонсо партнёры были не готовы.
    • 30'
      Сарр оказался на месте "десятки". Буна к воротам никого вывести не смог. Очень много передач и от него назад.
    • 28'
      Наифи с Рабихичем по правому флангу продвинуться вперёд не смогли.
    • 27'
      Тель слева прокинул мяч мимо соперника в штрафную площадь, но оббежать его не смог.
    • 26'
      "Бавария" уверенно комбинирует на чужой половине поля.
    • Замена
      24'
      Замена в составе "Баварии": вместо Маттейса Де Лигта на поле вышел Конрад Лаймер.
    • Офсайд
      23'
      Мюллер справа забрался в офсайд.
    • 22'
      Мюллеру по центру не удалось прорваться в чужую штрафную площадь.
    • 20'
      У Де Лигта проблемы с правым коленом. Никак Маттейс не может подняться с газона.
    • Травма, повреждение
      19'
      Де Лигт в стыке с Фабио Ди-Мичели у углового флага получил повреждение. Медики вышли на поле.
    • 18'
      Тель слева прорвался к воротам, где у него мяч ногами выбил Шрайбер.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      МЮЛЛЕР!!! Крэтзиг слева сделал пас в центр на Мюллера, который с двадцати трёх метров низом точно пробил в левый угол.
    • Офсайд
      16'
      Дэвис на левом фланге оказался в ойсайде.
    • 15'
      Крэтзиг старается дирижировать действиями гостей в центре поля, но уж очень много он делает передач назад.
    • 14'
      Сарр затеял странную обводку на своей половине поля. Пришлось делать передачи назад на Нойера.
    • 12'
      "Бавария" постепенно смещает игру на половину поля хозяев. Долгие розыгрыши мяча продвигают мюнхенцев к штрафной площади соперников. Скоро должны появиться и удары по воротам.
    • Желтая карточка
      11'
      Цайц в центральном круге схватил руками за футболку убегавшего вперёд Чупо-Мотинга и получи л жёлтую. карточку.
    • Фол, нарушение
      10'
      Дэвис на левом фланге атаки потерял мяч и прихватил руками Зонтаймера.
    • 9'
      Простренл Сане справа в штрафную площадь соперники перехватили.
    • 8'
      "Бавария" уверенно комбинирует на флангах, но продвижения вперёд нет.
    • 6'
      Хозяева делают вылазки вперёд. Удаётся им зарабатывать только ауты. Об ударах в сторону ворот пока зрители только мечтают.
    • 5'
      У Дэвиса слева не прошёл заброс вперёд на Теля. Без моментов проходят стартовые минуты встречи.
    • 4'
      Фабио Ди-Мичели слева прошёл вперёд и низом попытался перевести мяч в центр, но попал в пятку Сарру.
    • 3'
      Телю слева прорваться вперёд не удалось. Г*ости перевели мяч направо на Сане.
    • 2'
      "Саарбрюккен" играет в белой форме, "Бавария" - в чёрной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Людвигспаркштадионе"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ludwigspark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Саарбрюккен 1:1 Бавария

    Исход игры
    Саарбрюккен
    3.9% (5)
    Ничья
    0% (0)
    Бавария
    96.1% (123)
    Тотал 2.5
    Больше
    90.09% (100)
    Меньше
    9.91% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    21.62% (24)
    Нет
    78.38% (87)
    Популярный счёт
    0:3 Бавария
    30.5% (39)
    0:4 Бавария
    19.5% (25)
    0:2 Бавария
    7.8% (10)
    1:3 Бавария
    6.3% (8)
    0:6 Бавария
    3.9% (5)
    0:5 Бавария
    3.9% (5)
    1:4 Бавария
    3.9% (5)
    1:2 Бавария
    3.9% (5)
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    Саарбрюккен
    Бавария
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