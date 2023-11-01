Тур: 2. Стадион: Людвигспаркштадион.
1:1
Второй тайм: 70'
0'
10' Желтая карточкаЦайц Мануэль
0:1
16' ГолМюллер Томас
40' Желтая карточкаЧупо-Мотинг Эрик
1:1
45' ГолЗонтаймер Патрик
Ход матча
10'
16'
0:1
40'
45'
1:1
60'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
27 Владение мячом, % 73
Прогноз на матч от Liveresult
29
Бёдер
Лукас
14
Уаферро
Боне
19
Гаус
Марсель
25
Наифи
Амин
22
Штеле
Симон
20
Сарр
Буна
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
39
Тель
Матис
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Бёдер ЛукасЗащитник
- Защитник
-
14 Уаферро БонеЗащитник
- Защитник
-
19 Гаус МарсельЗащитник
-
25 Наифи АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Штеле СимонНападающий
- Запасные игроки
-
30 Патерок ТимВратарь
-
35 Котырба ФиннВратарь
- Защитник
-
33 Кербер ЛукаПолузащитник
-
23 Цивейя ТимПолузащитник
-
38 Шахин ЛеоНападающий
-
20 Шмидт ЮлианНападающий
-
11 Байда ЮлиусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зиль Рюдигер
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Фукуи ТайчиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
Бомбардиры внутри турнира
Саарбрюккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зонтаймер Патрик
|1
|0.5
|Брункер Кай
|1
|0.5
|Цивейя Тим
|1
|0.5
|Бёдер Лукас
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крэтзиг Франс
|1
|0.5
|Мюллер Томас
|1
|0.5
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.5
|Лаймер Конрад
|1
|0.5
|Тель Матис
|1
|0.5
Карточки
Саарбрюккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цайц Мануэль
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Саарбрюккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Саарбрюккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Саарбрюккен
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рот-Вайсс Эссен - Саарбрюккен 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Саарбрюккен 2:0 Саарбрюккен - Любек 1:1 Арминия - Саарбрюккен 2:6
Саарбрюккен - Вальдхоф 1:1 Унтерахинг - Саарбрюккен 0:0 Саарбрюккен - Боруссия-2 Д 2:0 Ингольштадт - Саарбрюккен 2:2 Саарбрюккен - Ферль 4:3 Саарбрюккен - Виктория Кельн 1:2 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Ульм 1846 - Саарбрюккен 1:1 Саарбрюккен - Унион Титус 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 СВ Меттлах - Саарбрюккен 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Саарбрюккен - Майнц-2 4:1 СпВгг Квиршидд - Саарбрюккен 1:2 Саарбрюккен - Виктория Роспорт 4:0 Саарбрюккен - Виктория Кельн 2:1
Бавария
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0
Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2
Результаты матчей
Саарбрюккен
Бавария
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Саарбрюккен
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (1)
|Гамбург
|Джатта Бейкери
|3
|Байер Л
|Гложек Адам
|3
|Нюрнберг
|Can Uzun
|3
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|1
|Айнтрахт Бр
|Гризбек Себастьян
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Саарбрюккен 1:1 Бавария
Исход игры
Саарбрюккен
3.9% (5)
Ничья
0% (0)
Бавария
96.1% (123)
Тотал 2.5
Больше
90.09% (100)
Меньше
9.91% (11)
Обе команды забьют
Да
21.62% (24)
Нет
78.38% (87)
Популярный счёт
0:3 Бавария
30.5% (39)
0:4 Бавария
19.5% (25)
0:2 Бавария
7.8% (10)
1:3 Бавария
6.3% (8)
0:6 Бавария
3.9% (5)
0:5 Бавария
3.9% (5)
1:4 Бавария
3.9% (5)
1:2 Бавария
3.9% (5)
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