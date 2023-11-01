У Фабио Ди-Мичели свело ноги. Нойер оказал помощь игроку "Саарбрюккена" до визита медиков на поле.

Киммих от углового флага навесил на Лаймера, которому соперники вверху сыграть не позволили.

Мусиала слева с двадцати метров пробил в дальний угол. Шрайбер сделал пару шагов в сторону и мяч поймал.

Замена в составе "Саарбрюккена": вместо Симона Штеле на поле вышел Юлиус Байда.

Замена в составе "Саарбрюккена": вместо Фабио Ди-Мичели на поле вышел Лука Кербер.

Риццуто у угла штрафной площади отобрал мяч у Гнабри.

Мусиала попытался вывести слева к воротам Теля, но Шрайбер вовремя выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.

Рабихич справа со штрафного навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.

На скамейках запасных оживление. Скоро будет серия замен. Нужно отметить, что в Саарбрюккене состояние газона сильно оставляет желать лучшего. Большое количество неточных передач у обеих команд связано именно с состоянием газона.

Чупо-Мотинг справа вывел к воротам Сане, удар которого ногами отразил Шрайбер.

Киммих от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда хозяева мяч выбили.

Замена в составе "Баварии": вместо Франса Крэтзига на поле вышел Джамал Мусиала.

Замена в составе "Баварии": вместо Лероя Сане на поле вышел Кингсли Коман.

Замена в составе "Баварии": вместо Буны Сарра на поле вышел Серж Гнабри.

"Бавария" перекатывает мяч у центрального круга. Пора бы уже гостям активнее поиграть впереди. Ничейный результат может затянуть эту встречу.

Прострел Дэвиса слева в центр по линии штрафной площади перехватил Цайц.

Прострел Сане справа к воротам в касание получился точно в руки Шрайберу.

Рабихич слева со штрафного подавать не стал. Розыгрыш с ближним положительного продолжения для хозяев не имел.

Девис на левом фланге не смог пройти Риццуто.

Сане справа сместился в центр и с двадцати двух метров пробил в левый угол ворот. Шрайбер отбил мяч в сторону Дэвиса, но Альфонсо не смог подстроиться и на добивании не сыграл.

Мин-Чжэ Ким у углового флага наступил на ногу Наифи. Амину потребовалась помощь медиков.

Второй тайм в Саарбрюккене!

Первый тайм

— Перерыв! "Саарбрюккен" - "Бавария" - 1:1.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ЗОНТАЙМЕР!!! Мин-Чжэ Ким грубо ошибся у своей штрафной площади. Штеле сыграл на перехвате, вывел справа к воротам Бедера, после передачи которого в центр Зонтаймер пробил без помех.

45' Рабихич забрался в офсайд.

45' У Крэтцига по линии штрафной площади не прошла передача направо на Сане.

45' 3 минуты добавил Вилленборг в первом тайме.

45' Сане справа со штрафного пробил в стенку из двух игроков.

44' Гаус у угла штрафной площади ударил по ноге Сане.

43' Фабио Ди-Мичели по левой бровке прошёл вперёд и выдал пас в центр на Наифи. Амин не стал бить сразу с линии штрафной площади, а после подработки его "накрыли" соперники.

42' Рабихич у центрального круга сбил Мюллера.

41' Чупо-Мотинг в центре поля нарушил правила, а затем решил не отдавал мяч соперникам. Жёлтая карточка Эрику за недисциплинированное поведение.

40' Сане у чужой штрафной площади толкнул в спину Гауса.

39' Фабио Ди-Мичели на левом фланге прокинул мяч мимо Киммиха, но на подстраховке оказался Сане, который и не позволил сопернику двигаться дальше.

38' Мюллер сделал неточную передачу направо на Сане. Мяч укатился за боковую линию поля.

37' Вторая подача Киммиха от углового флага последовала к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч выбил Наифи.

36' Киммих от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева снова выбили мяч за пределы поля.

35' Сане по левому флангу прорвался вперёд и заработал угловой удар.

34' Киммих с Сарром покатали мяч у центрального круга.

33' Мюллер по правому флангу сделал слишком сильную передачу на ход Сане.

32' Рабихич с линии штрафной площади пробил выше и правее ворот.

31' Дэвис слева протолкнул мяч в штрафную площадь, но к этому странному действию Альфонсо партнёры были не готовы.

30' Сарр оказался на месте "десятки". Буна к воротам никого вывести не смог. Очень много передач и от него назад.

28' Наифи с Рабихичем по правому флангу продвинуться вперёд не смогли.

27' Тель слева прокинул мяч мимо соперника в штрафную площадь, но оббежать его не смог.

26' "Бавария" уверенно комбинирует на чужой половине поля.

24' Замена в составе "Баварии": вместо Маттейса Де Лигта на поле вышел Конрад Лаймер.

23' Мюллер справа забрался в офсайд.

22' Мюллеру по центру не удалось прорваться в чужую штрафную площадь.

20' У Де Лигта проблемы с правым коленом. Никак Маттейс не может подняться с газона.

19' Де Лигт в стыке с Фабио Ди-Мичели у углового флага получил повреждение. Медики вышли на поле.

18' Тель слева прорвался к воротам, где у него мяч ногами выбил Шрайбер.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

МЮЛЛЕР!!! Крэтзиг слева сделал пас в центр на Мюллера, который с двадцати трёх метров низом точно пробил в левый угол.

16' Дэвис на левом фланге оказался в ойсайде.

15' Крэтзиг старается дирижировать действиями гостей в центре поля, но уж очень много он делает передач назад.

14' Сарр затеял странную обводку на своей половине поля. Пришлось делать передачи назад на Нойера.

12' "Бавария" постепенно смещает игру на половину поля хозяев. Долгие розыгрыши мяча продвигают мюнхенцев к штрафной площади соперников. Скоро должны появиться и удары по воротам.

11' Цайц в центральном круге схватил руками за футболку убегавшего вперёд Чупо-Мотинга и получи л жёлтую. карточку.

10' Дэвис на левом фланге атаки потерял мяч и прихватил руками Зонтаймера.

9' Простренл Сане справа в штрафную площадь соперники перехватили.

8' "Бавария" уверенно комбинирует на флангах, но продвижения вперёд нет.

6' Хозяева делают вылазки вперёд. Удаётся им зарабатывать только ауты. Об ударах в сторону ворот пока зрители только мечтают.

5' У Дэвиса слева не прошёл заброс вперёд на Теля. Без моментов проходят стартовые минуты встречи.

4' Фабио Ди-Мичели слева прошёл вперёд и низом попытался перевести мяч в центр, но попал в пятку Сарру.

3' Телю слева прорваться вперёд не удалось. Г*ости перевели мяч направо на Сане.

2' "Саарбрюккен" играет в белой форме, "Бавария" - в чёрной.