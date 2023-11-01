Тур: 2. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
0'
7' Желтая карточкаДавид Йонас
28' Желтая карточкаИнгельссон Сванте
0:1
58' ГолБрумадо Жуниор
60' Желтая карточкаОкунуки Кандзи
1:1
63' ГолОкунуки Кандзи
Ход матча
7'
58'
60'
63'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
12 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
38
Хорн
Яннес
17
Кастроп
Йенс
42
Can
Uzun
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Can UzunНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Finn Jeltsch
-
Главный тренер: Cristian Fiel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Нюрнберг
Ганза
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.22
0.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
73
135
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|3
|1.5
|Думан Тайлан
|2 (1)
|1
|Дафернер Кристоф
|1
|0.5
|Окунуки Кандзи
|1
|0.5
|Голлер Беньямин
|1
|0.5
|Гюрлеен Ахмет
|1
|0.5
|Хаяси Даити
|1
|0.5
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брумадо Жуниор
|1
|0.5
|Serhat-Semih Gueler
|1
|0.5
|Ингельссон Сванте
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окунуки Кандзи
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|1
|0
|Давид Йонас
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ганза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Нюрнберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ганза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
0
Нюрнберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ганза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
0
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
9
1
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0
Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0
Ганза
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0
Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1
Результаты матчей
Нюрнберг
Ганза
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:9
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
9
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:9
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
9
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (1)
|Гамбург
|Джатта Бейкери
|3
|Байер Л
|Гложек Адам
|3
|Нюрнберг
|Can Uzun
|3
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|1
|Айнтрахт Бр
|Гризбек Себастьян
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нюрнберг 1:1 Ганза
Исход игры
Нюрнберг
88.4% (99)
Ничья
5.4% (6)
Ганза
6.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.64% (59)
Меньше
46.36% (51)
Обе команды забьют
Да
56.36% (62)
Нет
43.64% (48)
Популярный счёт
2:1 Нюрнберг
42.9% (48)
1:0 Нюрнберг
27.7% (31)
2:0 Нюрнберг
12.5% (14)
1:2 Ганза
5.4% (6)
1:1 Ничья
4.5% (5)
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