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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Нюрнберг
3:2
Итог доп. времени
Ганза
0'
7' Желтая карточка
Давид Йонас
28' Желтая карточка
Ингельссон Сванте
0:1
58' Гол
Брумадо Жуниор
60' Желтая карточка
Окунуки Кандзи
1:1
63' Гол
Окунуки Кандзи
1:2
74' Гол
Кинсомби Кристиан
77' Желтая карточка
Штраус Джон-Патрик
90' Желтая карточка
Россипаль Александер
2:2
90' Гол
Лохкемпер Феликс
97' Желтая карточка
Маркес Иван
3:2
99' Гол
Лохкемпер Феликс
105' Желтая карточка
Валентини Энрико
105' Желтая карточка
Хорн Яннес
109' Желтая карточка
Alois Schwartz
110' Желтая карточка
Прёгер Кай
3:2
120' Не забитый пенальти
Can Uzun

Ход матча

7'
 
Давид Йонас
28'
 
Ингельссон Сванте
58'
0:1
Брумадо Жуниор
(Ингельссон Сванте)
60'
Окунуки Кандзи
 
63'
Окунуки Кандзи
(Голлер Беньямин)
1:1
64'
Дели Матс Мёллер
Шлаймер Лукас
 
65'
Браун Натаниэль
Хандверкер Тим
 
68'
 
Кинсомби Кристиан
Фролинг Нильс
74'
1:2
Кинсомби Кристиан
77'
 
Штраус Джон-Патрик
78'
 
Бахманн Яник
Брумадо Жуниор
85'
Лохкемпер Феликс
Гиамера Ян
 
90'
 
Россипаль Александер
90'
Хаяси Даити
Кастроп Йенс
 
90'
Лохкемпер Феликс
(Хаяси Даити)
2:2
91'
Валентини Энрико
Голлер Беньямин
 
97'
Маркес Иван
 
99'
Лохкемпер Феликс
(Браун Натаниэль)
3:2
102'
 
Ван дер Верфф Яспер
Штраус Джон-Патрик
103'
 
Переа Хуан
Найдхарт Нико
103'
 
Прёгер Кай
Ингельссон Сванте
105'
Валентини Энрико
 
105'
Хорн Яннес
 
109'
 
Alois Schwartz
110'
 
Прёгер Кай
120'
Can Uzun
3:2

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 8
  • 14 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 112
Нюрнберг 88.4% (99)
X 5.4% (6)
Ганза 6.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
38
Хорн
Яннес
29
Хандверкер
Тим
17
Кастроп
Йенс
6
Флик
Флориан
36
Шлаймер
Лукас
14
Голлер
Беньямин
42
Can
Uzun
11
Окунуки
Кандзи
1
Кольке
Маркус
7
Найдхарт
Нико
17
Давид
Йонас
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
6
Dennis
Dressel
24
Штраус
Джон-Патрик
19
Василиадис
Себастиан
10
Фролинг
Нильс
49
Брумадо
Жуниор
14
Ингельссон
Сванте
Нюрнберг
4-3-3
Ганза
4-1-3-2

История личных встреч

Нюрнберг
Ганза

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
1:0
К
2:2
Б2
0:0
Б2
4:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

73
135

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 3 1.5
Лохкемпер Феликс 2 1
Думан Тайлан 2 (1) 1
Голлер Беньямин 1 0.5
Хаяси Даити 1 0.5
Дафернер Кристоф 1 0.5
Окунуки Кандзи 1 0.5
Гюрлеен Ахмет 1 0.5
Браун Натаниэль 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брумадо Жуниор 1 0.5
Кинсомби Кристиан 1 0.5
Serhat-Semih Gueler 1 0.5
Ингельссон Сванте 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валентини Энрико 1 0
Хорн Яннес 1 0
Маркес Иван 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штраус Джон-Патрик 1 0
Прёгер Кай 1 0
Ингельссон Сванте 1 0
Россипаль Александер 1 0
Давид Йонас 1 0
Alois Schwartz 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ганза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Нюрнберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ганза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
0
Нюрнберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ганза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Забито

9
0
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

12
3
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
2
17%
1
33%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0
Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0
Ганза
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0
Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1

Результаты матчей

Нюрнберг
Ганза

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:9
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

9
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:9
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
9
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
1
1
5.5

Топ бомбардиров
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (1)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Байер Л Гложек Адам 3
Нюрнберг Can Uzun 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кёльн Кайнц Флориан 1
Айнтрахт Бр Гризбек Себастьян 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 123'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 121'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Can Uzun пробил пенальти, но не смог забить!
  • 110'
    Прёгер Кай получил желтую карточку от судьи
  • 109'
    Alois Schwartz получил желтую карточку от судьи
  • 108'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 107'
    Хорн Яннес получил желтую карточку от судьи
  • 106'
    Валентини Энрико получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Ингельссон Сванте получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Давид Йонас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Max-Morlock-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Нюрнберг 88.4% (99)
    X 5.4% (6)
    Ганза 6.3% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нюрнберг 3:2 Ганза

    Исход игры
    Нюрнберг
    88.4% (99)
    Ничья
    5.4% (6)
    Ганза
    6.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.64% (59)
    Меньше
    46.36% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    56.36% (62)
    Нет
    43.64% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Нюрнберг
    42.9% (48)
    1:0 Нюрнберг
    27.7% (31)
    2:0 Нюрнберг
    12.5% (14)
    1:2 Ганза
    5.4% (6)
    1:1 Ничья
    4.5% (5)
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