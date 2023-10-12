Первый тайм

43' Кирилл Глебов непонятно кому отдавал передачу в правую часть чужой штрафной площадки. Мяч выкатился за лицевую линию.

42' Против Алексея Колтакова нарушены правила в середине половины поля молодёжной сборной России. Фол был незначительный, жёлтая карточка здесь не требуется.

42' На правом фланге "СКА Бразил" заработал штрафной удар. Подача диагональю последовала на дальний край вратарской, откуда Уэсли пробил головой в ближний угол, и мяч срикошетил от газона в руки Александра Дёгтева.

40' При этом невнятно "СКА Бразил" действует в опорной зоне и в центре обороны. Сейчас потеряли номинальные гости мяч перед своей штрафной площадью, но всё же удалось после этого защитнику сыграть на перехвате, чтобы сфера не дошла до Ивана Зазвонкина, который мог бы без опеки решать момент с шестнадцати метров.

39' Активизировалась бразильская команда где-то с отметки в получас игры. За это время она успела сравнять счёт и создать себе ещё великолепный момент.

38' Так, есть падение игрока "СКА Бразил" в штрафной площади сборной России. Арбитр и не думает назначить пенальти. Ну а на ВАР в таком матче уповать никому не стоит.