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Россия (до 21 года)
1:1
Первый тайм
СКА Бразил

Ход матча

17'
Чупаёв Александр
1:0
32'
1:1
Кафе Лукас
Прогнозы 125
Россия (до 21 года) 50.4% (63)
X 19.2% (24)
СКА Бразил 30.4% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Россия (до 21 года)
Ничья
СКА Бразил
1.77
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3.60
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4.20
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Все Коэффициенты
Россия (до 21 года)
СКА Бразил

Результаты последних матчей

Россия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1
Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0
  • Первый тайм
  • 43'
    Кирилл Глебов непонятно кому отдавал передачу в правую часть чужой штрафной площадки. Мяч выкатился за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    42'
    Против Алексея Колтакова нарушены правила в середине половины поля молодёжной сборной России. Фол был незначительный, жёлтая карточка здесь не требуется.
  • Фол, нарушение
    42'
    На правом фланге "СКА Бразил" заработал штрафной удар. Подача диагональю последовала на дальний край вратарской, откуда Уэсли пробил головой в ближний угол, и мяч срикошетил от газона в руки Александра Дёгтева.
  • 40'
    При этом невнятно "СКА Бразил" действует в опорной зоне и в центре обороны. Сейчас потеряли номинальные гости мяч перед своей штрафной площадью, но всё же удалось после этого защитнику сыграть на перехвате, чтобы сфера не дошла до Ивана Зазвонкина, который мог бы без опеки решать момент с шестнадцати метров.
  • 39'
    Активизировалась бразильская команда где-то с отметки в получас игры. За это время она успела сравнять счёт и создать себе ещё великолепный момент.
  • Судья
    38'
    Так, есть падение игрока "СКА Бразил" в штрафной площади сборной России. Арбитр и не думает назначить пенальти. Ну а на ВАР в таком матче уповать никому не стоит.
  • Угловой
    37'
    Угловой с правого фланга у "СКА Бразил". После его подачи возникла некоторая неразбериха в штрафной площади российской сборной, но ничего страшного по факту не случилось. Александр Дёгтев обозначил партнёрам, что он заберёт мяч, катившийся на земле. Так вратарь "Сочи" и сделал.
  • Опасный момент
    36'
    Угловой с левого фланга не принёс успеха российской сборной, а бразильцы быстренько провели свою атаку, заработали аут, и потом Габриэль Разера в падении пробивал в ближний угол после доставки с правого края. В дело включился Александр Дёгтев и совершил чудесный сэйв.
  • Опасный момент
    35'
    А тут перспективный выход сборной России по центру, опасный удар в левый угол, и Педро Энрике выручает свою команду, отражая угрозу на угловой.
  • Желтая карточка
    34'
    Иван Зазвонкин на чужой половине поля схватил руками принимавшего мяч соперника и получил жёлтую карточку.
  • 33'
    Не зря же бразильцев называют "кудесниками мяча". В любой момент они могут забить, с ними всегда надо настороже быть.
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Лукас Кафе!
    Красивый гол забивает "СКА Бразил"! С правого полуфланга с линии штрафной отлично пробил Лукас Кафе, и мяч опустился в дальнюю девятку.
  • Опасный момент
    30'
    Уэсли с левого фланга обороны отдал пас назад на своего вратаря Педро Энрике, и в то же время ускорился Кирилл Глебов. Пытаясь выбить мяч, голкипер "СКА Бразил" попал им в Глебова и далее отскочил за лицевую линию.
  • 28'
    Игра возобновилась, вроде может Чупаёв продолжить матч, наблюдаем за дальнейшим развитием событий на футбольном поле.
  • Травма, повреждение
    27'
    Повреждение у автора забитого гола Александра Чупаёва. Объявлена медицинская пауза. Соответственно, появились врачи на поле. 
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    • Угловой
      26'
      С правого фланга выполнили подачу футболисты "СКА Бразил", и удалось российской команде не допустить никакого опасного момента около своих ворот.
    • Опасный момент
      25'
      Опасно! Первый раз острый момент получился у "СКА Бразил". Каду с шестнадцати метров наносил обводящий удар в правый угол, а Дёгтев перевёл мяч в штангу, от которой отскок был за лицевую.
    • 24'
      Ещё один дальний удар со стороны "СКА Бразил". Гильермо Бальдория дистанционным выстрелом неопасно отправил мяч выше створа.
    • 23'
      Каике Ландграф примерился с дальней дистанции по воротам российской сборной, мяч пошёл низом в район правого угла, и забрал этот мяч Александр Дёгтев.
    • Опасный момент
      21'
      Александр Чупаёв открывался по центру и наносил удар в левый нижний угол, но достаточно слабо и всё-таки без проблем для голкипера.
    • 20'
      "СКА Бразил" пока не может как-то значимо ответить на пропущенный мяч. Не знают номинальные гости, как обострять в своих атаках.
    • Офсайд
      19'
      Кирилл Глебов вроде как вышел один на один с вратарём соперника, но по факту оказался в положении "вне игры" полузащитник московского ЦСКА.
    • 18'
      Дуглас Балотели с правого фланга хотел осуществить подачу в центр штрафной площади, однако мяч улетел за лицевую линию.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Александр Чупаёв!
      Шнапцев с правого полуфланга низом отдал мяч на левый, там разыграли мяч накоротке футболисты российской сборной, и три касания потребовалось Чупаёву, чтобы отправить сферу в дальний угол из пределов штрафной площади.
    • 16'
      Опасно! Илья Зазвонкин из зоны левого инсайда бьёт в ближний угол, но вратарь спасает "СКА Бразил".
    • 15'
      Молодёжная сборная России (до 21 года) проводит сейчас турне по Бразилии. То есть она будет в ближайшие дни проводить матчи и с другими местными командами.
    • Опасный момент
      14'
      Опасно! Кирилл Глебов решал судьбу первого острого момента в сегодняшнем матче! Сместился он с мячом в зону правого инсайда и пробил из-под Уэсли рядом с дальней штангой.
    • Фол, нарушение
      13'
      Илья Грибакин мелко нарушил правила возле центральной линии поля, где поспорил за мяч с Майконом.
    • 12'
      Зрителей мало собралось на трибунах, но и стадион, надо понимать, не самой большой вместимости, мягко говоря.
    • 11'
      Стали играть в пас защитники сборной России и голкипер Александр Дёгтев. Немного тревожно было, но всё обошлось без ошибок.
    • 10'
      Пока подопечные Ивана Шабарова смотрятся вроде поинтересней, хотя единственный угловой за первые десять минут был у "СКА Бразил".
    • 9'
      Не первый уже раз блокируется удар российской сборной по чужим воротам. Примерно с линии штрафной площади сейчас прикладывался всё тот же Иван Зазвонкин.
    • Судья
      8'
      Иван Зазвонкин принял диагональ на левом фланге, далековато отпустил от себя мяч и упал на газон после подката Дугласа Балотели. Арбитр не усмотрел там фола.
    • 7'
      Максим Шнапцев делал передачу на ход по правому флангу Кириллу Глебову, однако слишком сильным оказался этот пас, поэтому мяч выкатился за боковую линию.
    • 6'
      Александр Чупаёв на левом полуфланге отдал короткий пас Алексею Колтакову, чей удар уже из пределов штрафной площади был заблокирован защитником "СКА Бразил".
    • 5'
      Пока довольно сумбурная игра наблюдается на футбольном поле, команды ещё вкатываются в сегодняшний матч.
    • 4'
      Молодёжная сборная России играет в красной форме с белыми вставками, а у команды "СКА Бразил" тёмно-синяя экипировка.
    • Угловой
      3'
      "СКА Бразил" подавал угловой с левого края, и сыграл кулаком на выходе Александр Дёгтев, выбивший мяч на противоположный фланге.
    • Фол, нарушение
      2'
      Егор Погостнов в центре поля совершл небольшое нарушение правил против Леонардо Хьюго, толкнув того на газон.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Стадион: Габриэл Маркес да Силва (Бразилия, Сантана-де-Парнаиба).
      Вместимость: 7 500 зрителей.
    • Приветствуем всех любителей футбола! В товарищеском матче молодёжная сборная России (до 21 года) сыграет в Бразилии с командой "СКА Бразил". Текстовую трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 84 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 125
    Россия (до 21 года) 50.4% (63)
    X 19.2% (24)
    СКА Бразил 30.4% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Россия (до 21 года)
    Ничья
    СКА Бразил
    1.77
    Реклама, fon.bet
    3.60
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    4.20
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    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Россия (до 21 года) 1:1 СКА Бразил

    Исход игры
    Россия (до 21 года)
    50.8% (64)
    Ничья
    19% (24)
    СКА Бразил
    30.2% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (84)
    Меньше
    25% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    83.04% (93)
    Нет
    16.96% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Россия (до 21 года)
    31% (39)
    1:2 СКА Бразил
    12.7% (16)
    2:2 Ничья
    10.3% (13)
    1:1 Ничья
    7.9% (10)
    2:0 Россия (до 21 года)
    5.6% (7)
    1:3 СКА Бразил
    4.8% (6)
    0:2 СКА Бразил
    4% (5)
    1:0 Россия (до 21 года)
    3.2% (4)
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