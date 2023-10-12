1:1
Первый тайм
Ход матча
17'
1:0
32'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кирш ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пяткин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шабаров Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 МайконЗащитник
-
4 УэслиЗащитник
- Полузащитник
-
6 КадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ТаиллонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Диас ЛукасВратарь
-
17 Афонсо ПедроЗащитник
-
18 БруниньоЗащитник
- Защитник
-
26 НасуЗащитник
-
14 Каи ШомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 АмильтонНападающий
- Нападающий
Результаты последних матчей
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1
Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Россия (до 21 года) 1:1 СКА Бразил
Исход игры
Россия (до 21 года)
50.8% (64)
Ничья
19% (24)
СКА Бразил
30.2% (38)
Тотал 2.5
Больше
75% (84)
Меньше
25% (28)
Обе команды забьют
Да
83.04% (93)
Нет
16.96% (19)
Популярный счёт
2:1 Россия (до 21 года)
31% (39)
1:2 СКА Бразил
12.7% (16)
2:2 Ничья
10.3% (13)
1:1 Ничья
7.9% (10)
2:0 Россия (до 21 года)
5.6% (7)
1:3 СКА Бразил
4.8% (6)
0:2 СКА Бразил
4% (5)
1:0 Россия (до 21 года)
3.2% (4)
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