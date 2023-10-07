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Россия (до 21 года)
 
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СКА Бразилия
Прогнозы 66
Россия (до 21 года) 47% (31)
X 24.2% (16)
СКА Бразилия 28.8% (19)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Россия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1
Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21 года) - СКА Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2023, осталось 2 дня 5 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 66
    Россия (до 21 года) 47% (31)
    X 24.2% (16)
    СКА Бразилия 28.8% (19)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Россия (до 21 года) - СКА Бразилия онлайн

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    Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - СКА Бразилия

    Исход игры
    Россия (до 21 года)
    46.3% (31)
    Ничья
    23.9% (16)
    СКА Бразилия
    29.9% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (45)
    Меньше
    30.77% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (52)
    Нет
    20% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Россия (до 21 года)
    25.4% (17)
    1:2 СКА Бразилия
    13.4% (9)
    1:1 Ничья
    11.9% (8)
    2:2 Ничья
    10.4% (7)
    2:0 Россия (до 21 года)
    7.5% (5)
    1:3 СКА Бразилия
    6% (4)
    1:0 Россия (до 21 года)
    6% (4)
    0:2 СКА Бразилия
    3% (2)
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    СКА Бразилия
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