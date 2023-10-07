Результаты последних матчей
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1
Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0
Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - СКА Бразилия
Исход игры
Россия (до 21 года)
46.3% (31)
Ничья
23.9% (16)
СКА Бразилия
29.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (45)
Меньше
30.77% (20)
Обе команды забьют
Да
80% (52)
Нет
20% (13)
Популярный счёт
2:1 Россия (до 21 года)
25.4% (17)
1:2 СКА Бразилия
13.4% (9)
1:1 Ничья
11.9% (8)
2:2 Ничья
10.4% (7)
2:0 Россия (до 21 года)
7.5% (5)
1:3 СКА Бразилия
6% (4)
1:0 Россия (до 21 года)
6% (4)
0:2 СКА Бразилия
3% (2)
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