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Палмейрас Сан-Паулу
 
Позже
Россия (до 21 года)
Прогнозы 109
Палмейрас Сан-Паулу 60.6% (66)
X 15.6% (17)
Россия (до 21 года) 23.9% (26)
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Прогноз на матч от Liveresult

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1
Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Палмейрас Сан-Паулу - Россия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2023, осталось 3 часа 55 минут.



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    • Прогнозы 109
    Палмейрас Сан-Паулу 60.6% (66)
    X 15.6% (17)
    Россия (до 21 года) 23.9% (26)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу - Россия (до 21 года) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Палмейрас Сан-Паулу - Россия (до 21 года)

    Исход игры
    Палмейрас Сан-Паулу
    60.6% (66)
    Ничья
    15.6% (17)
    Россия (до 21 года)
    23.9% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.64% (77)
    Меньше
    27.36% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    80.19% (85)
    Нет
    19.81% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Палмейрас Сан-Паулу
    42.2% (46)
    1:2 Россия (до 21 года)
    11.9% (13)
    2:2 Ничья
    8.3% (9)
    2:0 Палмейрас Сан-Паулу
    7.3% (8)
    1:1 Ничья
    7.3% (8)
    3:1 Палмейрас Сан-Паулу
    5.5% (6)
    0:1 Россия (до 21 года)
    4.6% (5)
    1:0 Палмейрас Сан-Паулу
    4.6% (5)
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    Палмейрас Сан-Паулу
    Россия (до 21 года)
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