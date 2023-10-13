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Палмейрас (до 20 лет)
1:2
Второй тайм
Россия (до 21 года)

Ход матча

14'
0:1
Кокшаров Александр
17'
Силва Кауан
1:1
57'
1:1
Кокшаров Александр
Прогнозы 118
Палмейрас (до 20 лет) 63.6% (75)
X 14.4% (17)
Россия (до 21 года) 22% (26)
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Прогноз на матч от Liveresult
Палмейрас (до 20 лет)
Россия (до 21 года)

Результаты последних матчей

Палмейрас (до 20 лет)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1
Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1
  • Второй тайм
  • 79'
    Кучугура уже в обороне отработал наилучшим образом. Классно он до мяча добрался в то время, как Элиас эту самую подачу в нашу штрафную выполнял. 
  • 77'
    Исправилась Россия за слабую игру в первой половине второго тайма. Думаю, что мяч Кучугуры может быть далеко не последним в нашем матче. 
  • Описание гола
    76'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КУЧУГУРА! 1:2!
    Выходит Россия вперед! С правого края сместился в центр наш игрок, усадил на "пятую точку" Педро Гомеса, после чего с линии штрафной нанес выстрел в дальний угол, сумев поразить цель!
  • Офсайд
    75'
    ОПАСНО! Элиас нанес удар по воротам соперника с 11-метровой отметки. Мяч прилетел в нашего вратаря, после чего судья поднял флажок, зафиксировав офсайд. 
  • 73'
    Поле в ужасном состоянии, конечно, сегодня. Больше похоже оно на огород. Играть в таких условиях непросто обоим коллективам, стоит это признать. 
  • 72'
    Араухо на правом фланге сумел добраться до мяча, но обрабатывал его слишком долго, что привело к прессингу со стороны соперника и потере. 
  • 71'
    Дмитриев простреливал мяч справа, но один из соперников подставил ногу под этот пас, направив мяч в сторону от ворот. Отбили хозяева. 
  • 69'
    Пяткин снова в борьбе пытался заработать угловой, но только аут придумал тут футболист. Сыграно было не самым лучшим образом.
  • 68'
    Штрафной удар подали футболисты сборной России. Кучугура выполнял навес в штрафную соперника, но до снаряда никто из партнеров добраться не сумел. 
  • Замена
    66'
    Пяткин в составе сборной России появился на последние 25 минут. Посмотрим, что интересного покажет наш футболист. Вместо Салтыкова он вышел. 
  • Опасный момент
    65'
    Родионов получил мяч на подступах к штрафной и нанес мощный выстрел под перекладину. В броске до снаряда сумел дотянуться голкипер, который перевел сферу на угловой!
  • Травма, повреждение
    63'
    Кирш сейчас оказался на газоне. С трудом и при помощи врачей на поле возвращается футболист нашей команды. 
  • Угловой
    62'
    Два угловых в итоге бразильцы подали, но ни один из корнеров не стал по-настоящему опасным для наших соперников. 
  • Угловой
    61'
    Снова угловой удар зарабатывает команда из Бразилии. Сильная подача с левого края следует. Кирш подставляет голову и мяч за лицевую линию был выбит. 
  • 59'
    Еще и еще удар Кокшарова нам показали. Такое ощущение, что сразу не рассчитал разбег наш футболист, а потому не сумел послать снаряд в цель. 
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    • 58'
      Кирш нарушил правила на правом краю. По ногам получил соперник. Илья сыграл крайне неосторожно и едва не получил "горчичник" от рефери. 
    • Не забитый пенальти
      57'
      Не забивает Кокшаров! Мощно он пробил в правый от себя угол, но в итоге нанес выстрел правее цели. Не повезло футболисту российской молодежки.
    • Пенальти!
      55'
      ПЕНАЛЬТИ! В чужой штрафной был сбит наш футболист. Кокшаров в итоге получает возможность пробить 11-метровый удар. 
    • 54'
      Сборная России по левому краю пыталась атаковать, но передача с левого фланга не получилась опасной. 
    • 52'
      Показали нам фанатский сектор россиян. Есть порядка 15-20 человек, которые переживают за наш коллектив. Мелочь, а приятно.
    • 50'
      Пока ничего у нашей команды не получается впереди. Кирш не смог отдать передачу на Лукина. В результате снаряд наша команда потеряла. 
    • 49'
      Араухо тут же мог забивать, но пробил он не самым лучшим образом сейчас. Шайба просвистела рядом со стойкой. Было довольно опасно.
    • Замена
      47'
      У "Палмейраса" вышел Талис Араухо. Педро Жуниора заменил игрок.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в нашем матче!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло - 1:1! Ничья в матче!
    • Фол, нарушение
      44'
      Кокшаров недоволен тем, что против него правила нарушали. В то же самое время, рефери свисток не зафиксировал. Можно дальше играть соперникам.
    • 42'
      Лукину теперь по ноге прилетел удар. В итоге рефери дал свисток. Нарушение правил имело место быть и в этой игровой ситуации. 
    • Желтая карточка
      41'
      Кауана Силву сейчас снес на газон Лукин. В руках рефери снова карточка желтого цвета получил. Заслуженное наказание для игрока ЦСКА,
    • Фол, нарушение
      40'
      Пять минут до конца первого тайма остается. В центре штрафной на выходе сейчас Кокшаров, который снес оппонента на газон в борьбе.
    • Опасный момент
      39'
      ОПАСНО! Да Силва! После навеса с правого края в падении через себя пробил четвертый номер бразильцев, но не сумел направить мяч в створ!
    • Опасный момент
      37'
      МОМЕНТ! Да Силва после подачи от угла поля нанес выстрел по рамке соперника. В итоге Кирш успел броситься на мяч и нейтрализовал угрозу!
    • Угловой
      36'
      Жуниор Хосе Педро простреливал мяч с правого края, но один из российских защитников вынес мяч за лицевую линию. Будет угловой. 
    • Офсайд
      35'
      Марколино в офсайде сейчас оказался. "Вне игры" было очевидно. Отметим с вами это событие, ведь оно имело место быть.
    • 34'
      10 минут до конца первого тайма остается. Да Силва с правого края пытался выполнить подачу в штрафную соперника, но сферу выбивают подальше от рамки защитники.
    • 32'
      Кокшаров на левом фланге с левого края выполнял подачу, однако в руки голкиперу прилетела сфера. Круто было сработано. 
    • 31'
      Здорово подсказывают наши наставники игрокам сборной России то, как им действовать в том или ином моменте. Там играть значительно проще. 
    • Опасный момент
      30'
      ОПАСНО! Дос Сантос получил мяч на подступах к нашей штрафной. Далее нанес выстрел по воротам соперника, но мяч полетел рядом с левой стойкой. Было опасно!
    • 28'
      Гомес на Кампоса отдал передачу. Последний выполнял навес в центр штрафной, и на выходе сработал голкипер, который зафиксировал сферу в перчатках. 
    • 27'
      Салтыков с левой бровки выполнял подачу в штрафную соперника, но на выходе спокойно сработал голкипер, который зафиксировал сферу в перчатки.
    • Фол, нарушение
      26'
      Бессмертный заработал аут на правом фланге. Толчок в спину получил второй номер россиян, но судья фола в этой ситуации не зафиксировал.
    • 25'
      Угловой подали с правого края россияне. Сильный навес в штрафную соперника, и сфера покидает пределы поля еще в воздухе, едва влетев в штрафную нашего противника.
    • Угловой
      23'
      Чабанов с левого края простреливал мяч в центр штрафной, но снаряд попал в ногу защитнику. В итоге сфера на угловой улетела в этой ситуации. 
    • 22'
      Кирш легонько с мячом двигался по левому флангу. Бессмертный получил далее передачу от партнера, но до удара и прострела дело не довел. 
    • 21'
      Чуть больше 20 минут отыграли уже соперники. не кажется, что пока не все получается у нашей команды. Отдала она снаряд своему противнику. 
    • 19'
      Родионов подал с левого края штрафной удар. Мяч до Кучугуры дошел, и игрок сборной России не сумел грамотно распорядиться снарядом. Потеря. 
    • 18'
      Вот так, очень быстро команда хозяев смогла сравнять счет в матче. Сборная России немного обескуражена, ведь игра была под контролем нашего коллектива.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАУАН СИЛВА! 1:1!
      Классная атака теперь бразильской команды, скидка на Кауана Силвы, который пробивал сходу по рамке соперника, и сфера прилетает в сетку.
    • 15'
      Классный старт от нашей команды. Будем надеяться, что российская сборная и дальше будет действовать настолько 
      эффективно впереди. 
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОКШАРОВ! 0:1!
      Кокшаров воспользовался неточной передачей соперника. С левого края штрафной нанес он удар по рамке соперника, и мяч угодил в сетку!
    • 12'
      Дмитриев сейчас простреливал мяч с левого края в центр штрафной, но никто из патнеров до мяча добраться не сумел тут. Потеря.
    • Травма, повреждение
      11'
      Каике сейчас получил повреждение. Пока не может встречу продолжить голкипер. Оказывают ему медицинскую помощь врачи, появившиеся на поле. 
    • Желтая карточка
      9'
      Кокшаров получил мяч на подступах к штрафной. Да Силва толкнул его на газон, после чего получил в свой пассив карточку желтого цвета. 
    • 8'
      Неудачно разыграли футболисты сборной России. Кокшаров далее в атаке у гостей пребывал, но удара по воротам нанести не сумел.
    • Угловой
      7'
      Родионов с левого края выкатил мяч на Бессмертного, который нанес выстрел по рамке соперника, но попал в ногу защитнику. Мяч на угловой ушел. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Бессмертному досталось по ногам. По фолу соперники совершили. Но могут пострадавшие продолжать поединок. Все с ними в порядке. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Лукин в центре поля вступил в борьбу. Снес он соперника на газон по итогу. В руках рефери не появилась карточка желтого цвета. 
    • 2'
      Салтыков с левого края выполнял передачу, но никто из партнеров до сферы добраться не сумел. Вынесен мяч за пределы футбольного газона.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен товарищеским играм сборных. В одном из поединков сойдутся лицом к лицу игроки молодежной академии "Палмейраса" и молодежки из России

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    Прогнозы 118
    Палмейрас (до 20 лет) 63.6% (75)
    X 14.4% (17)
    Россия (до 21 года) 22% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Палмейрас (до 20 лет) 1:2 Россия (до 21 года) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Палмейрас (до 20 лет) 1:2 Россия (до 21 года)

    Исход игры
    Палмейрас (до 20 лет)
    63.6% (75)
    Ничья
    14.4% (17)
    Россия (до 21 года)
    22% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.45% (83)
    Меньше
    26.55% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    79.65% (90)
    Нет
    20.35% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Палмейрас Сан-Паулу
    42.4% (50)
    1:2 Россия (до 21 года)
    10.2% (12)
    2:2 Ничья
    8.5% (10)
    2:0 Палмейрас Сан-Паулу
    7.6% (9)
    3:1 Палмейрас Сан-Паулу
    6.8% (8)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    1:0 Палмейрас Сан-Паулу
    5.1% (6)
    0:1 Россия (до 21 года)
    4.2% (5)
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    Россия (до 21 года)
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