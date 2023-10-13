Дмитриев простреливал мяч справа, но один из соперников подставил ногу под этот пас, направив мяч в сторону от ворот. Отбили хозяева.

Араухо на правом фланге сумел добраться до мяча, но обрабатывал его слишком долго, что привело к прессингу со стороны соперника и потере.

Поле в ужасном состоянии, конечно, сегодня. Больше похоже оно на огород. Играть в таких условиях непросто обоим коллективам, стоит это признать.

ОПАСНО! Элиас нанес удар по воротам соперника с 11-метровой отметки. Мяч прилетел в нашего вратаря, после чего судья поднял флажок, зафиксировав офсайд.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КУЧУГУРА! 1:2! Выходит Россия вперед! С правого края сместился в центр наш игрок, усадил на "пятую точку" Педро Гомеса, после чего с линии штрафной нанес выстрел в дальний угол, сумев поразить цель!

Исправилась Россия за слабую игру в первой половине второго тайма. Думаю, что мяч Кучугуры может быть далеко не последним в нашем матче.

Кучугура уже в обороне отработал наилучшим образом. Классно он до мяча добрался в то время, как Элиас эту самую подачу в нашу штрафную выполнял.

Еще и еще удар Кокшарова нам показали. Такое ощущение, что сразу не рассчитал разбег наш футболист, а потому не сумел послать снаряд в цель.

Снова угловой удар зарабатывает команда из Бразилии. Сильная подача с левого края следует. Кирш подставляет голову и мяч за лицевую линию был выбит.

Два угловых в итоге бразильцы подали, но ни один из корнеров не стал по-настоящему опасным для наших соперников.

Кирш сейчас оказался на газоне. С трудом и при помощи врачей на поле возвращается футболист нашей команды.

Родионов получил мяч на подступах к штрафной и нанес мощный выстрел под перекладину. В броске до снаряда сумел дотянуться голкипер, который перевел сферу на угловой!

Пяткин в составе сборной России появился на последние 25 минут. Посмотрим, что интересного покажет наш футболист. Вместо Салтыкова он вышел.

Штрафной удар подали футболисты сборной России. Кучугура выполнял навес в штрафную соперника, но до снаряда никто из партнеров добраться не сумел.

Пяткин снова в борьбе пытался заработать угловой, но только аут придумал тут футболист. Сыграно было не самым лучшим образом.

Араухо тут же мог забивать, но пробил он не самым лучшим образом сейчас. Шайба просвистела рядом со стойкой. Было довольно опасно.

Пока ничего у нашей команды не получается впереди. Кирш не смог отдать передачу на Лукина. В результате снаряд наша команда потеряла.

Показали нам фанатский сектор россиян. Есть порядка 15-20 человек, которые переживают за наш коллектив. Мелочь, а приятно.

Сборная России по левому краю пыталась атаковать, но передача с левого фланга не получилась опасной.

ПЕНАЛЬТИ! В чужой штрафной был сбит наш футболист. Кокшаров в итоге получает возможность пробить 11-метровый удар.

Не забивает Кокшаров! Мощно он пробил в правый от себя угол, но в итоге нанес выстрел правее цели. Не повезло футболисту российской молодежки.

Кирш нарушил правила на правом краю. По ногам получил соперник. Илья сыграл крайне неосторожно и едва не получил "горчичник" от рефери.

Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло - 1:1! Ничья в матче!

44' Кокшаров недоволен тем, что против него правила нарушали. В то же самое время, рефери свисток не зафиксировал. Можно дальше играть соперникам.

42' Лукину теперь по ноге прилетел удар. В итоге рефери дал свисток. Нарушение правил имело место быть и в этой игровой ситуации.

41' Кауана Силву сейчас снес на газон Лукин. В руках рефери снова карточка желтого цвета получил. Заслуженное наказание для игрока ЦСКА,

40' Пять минут до конца первого тайма остается. В центре штрафной на выходе сейчас Кокшаров, который снес оппонента на газон в борьбе.

39' ОПАСНО! Да Силва! После навеса с правого края в падении через себя пробил четвертый номер бразильцев, но не сумел направить мяч в створ!

37' МОМЕНТ! Да Силва после подачи от угла поля нанес выстрел по рамке соперника. В итоге Кирш успел броситься на мяч и нейтрализовал угрозу!

36' Жуниор Хосе Педро простреливал мяч с правого края, но один из российских защитников вынес мяч за лицевую линию. Будет угловой.

35' Марколино в офсайде сейчас оказался. "Вне игры" было очевидно. Отметим с вами это событие, ведь оно имело место быть.

34' 10 минут до конца первого тайма остается. Да Силва с правого края пытался выполнить подачу в штрафную соперника, но сферу выбивают подальше от рамки защитники.

32' Кокшаров на левом фланге с левого края выполнял подачу, однако в руки голкиперу прилетела сфера. Круто было сработано.

31' Здорово подсказывают наши наставники игрокам сборной России то, как им действовать в том или ином моменте. Там играть значительно проще.

30' ОПАСНО! Дос Сантос получил мяч на подступах к нашей штрафной. Далее нанес выстрел по воротам соперника, но мяч полетел рядом с левой стойкой. Было опасно!

28' Гомес на Кампоса отдал передачу. Последний выполнял навес в центр штрафной, и на выходе сработал голкипер, который зафиксировал сферу в перчатках.

27' Салтыков с левой бровки выполнял подачу в штрафную соперника, но на выходе спокойно сработал голкипер, который зафиксировал сферу в перчатки.

26' Бессмертный заработал аут на правом фланге. Толчок в спину получил второй номер россиян, но судья фола в этой ситуации не зафиксировал.

25' Угловой подали с правого края россияне. Сильный навес в штрафную соперника, и сфера покидает пределы поля еще в воздухе, едва влетев в штрафную нашего противника.

23' Чабанов с левого края простреливал мяч в центр штрафной, но снаряд попал в ногу защитнику. В итоге сфера на угловой улетела в этой ситуации.

22' Кирш легонько с мячом двигался по левому флангу. Бессмертный получил далее передачу от партнера, но до удара и прострела дело не довел.

21' Чуть больше 20 минут отыграли уже соперники. не кажется, что пока не все получается у нашей команды. Отдала она снаряд своему противнику.

19' Родионов подал с левого края штрафной удар. Мяч до Кучугуры дошел, и игрок сборной России не сумел грамотно распорядиться снарядом. Потеря.

18' Вот так, очень быстро команда хозяев смогла сравнять счет в матче. Сборная России немного обескуражена, ведь игра была под контролем нашего коллектива.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАУАН СИЛВА! 1:1!

Классная атака теперь бразильской команды, скидка на Кауана Силвы, который пробивал сходу по рамке соперника, и сфера прилетает в сетку.

15' Классный старт от нашей команды. Будем надеяться, что российская сборная и дальше будет действовать настолько

эффективно впереди.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОКШАРОВ! 0:1!

Кокшаров воспользовался неточной передачей соперника. С левого края штрафной нанес он удар по рамке соперника, и мяч угодил в сетку!

12' Дмитриев сейчас простреливал мяч с левого края в центр штрафной, но никто из патнеров до мяча добраться не сумел тут. Потеря.

11' Каике сейчас получил повреждение. Пока не может встречу продолжить голкипер. Оказывают ему медицинскую помощь врачи, появившиеся на поле.

9' Кокшаров получил мяч на подступах к штрафной. Да Силва толкнул его на газон, после чего получил в свой пассив карточку желтого цвета.

8' Неудачно разыграли футболисты сборной России. Кокшаров далее в атаке у гостей пребывал, но удара по воротам нанести не сумел.

7' Родионов с левого края выкатил мяч на Бессмертного, который нанес выстрел по рамке соперника, но попал в ногу защитнику. Мяч на угловой ушел.

6' Бессмертному досталось по ногам. По фолу соперники совершили. Но могут пострадавшие продолжать поединок. Все с ними в порядке.

4' Лукин в центре поля вступил в борьбу. Снес он соперника на газон по итогу. В руках рефери не появилась карточка желтого цвета.

2' Салтыков с левого края выполнял передачу, но никто из партнеров до сферы добраться не сумел. Вынесен мяч за пределы футбольного газона.