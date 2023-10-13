1:3
Конец матча
Ход матча
14'
17'
1:1
57'
76'
1:2
86'
86'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
12 КайкеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Элиас АлланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Иванов ИванЗащитник
- Полузащитник
-
18 Пяткин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шабаров Иван
Результаты последних матчей
Палмейрас (до 20 лет)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1
Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Палмейрас (до 20 лет) 1:3 Россия (до 21 года)
Исход игры
Палмейрас (до 20 лет)
63.6% (75)
Ничья
14.4% (17)
Россия (до 21 года)
22% (26)
Тотал 2.5
Больше
73.45% (83)
Меньше
26.55% (30)
Обе команды забьют
Да
79.65% (90)
Нет
20.35% (23)
Популярный счёт
2:1 Палмейрас (до 20 лет)
42.4% (50)
1:2 Россия (до 21 года)
10.2% (12)
2:2 Ничья
8.5% (10)
2:0 Палмейрас (до 20 лет)
7.6% (9)
3:1 Палмейрас (до 20 лет)
6.8% (8)
1:1 Ничья
5.9% (7)
1:0 Палмейрас (до 20 лет)
5.1% (6)
0:1 Россия (до 21 года)
4.2% (5)
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